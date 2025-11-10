Πώς η επίσκεψη σε μια γκαλερί έργων τέχνης μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας

Μια νέα πρωτοποριακή μελέτη του King’s College London διαπίστωσε ότι όταν ένας άνθρωπος κοιτάει ένα έργο τέχνης – εκτός από το να συγκινείται συναισθηματικά – ωφελείται η σωματική του ευεξία, μειώνοντας το άγχος και τις φλεγμονές του.

Στην έρευνα συμμετείχαν 50 εθελοντές, οι οποίοι είτε στάλθηκαν να δουν έργα τέχνης στην Πινακοθήκη Courtauld στο Λονδίνο, είτε είδαν βίντεο και φωτογραφίες έργων τέχνης στον χώρο όπου διεξάχθηκε η μελέτη. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τον καρδιακό ρυθμό και την θερμοκρασία του δέρματος των συμμετεχόντων για να «εντοπίσουν τα επίπεδα ενδιαφέροντος και διέγερσης».

Παράλληλα, μέτρησαν και τα επίπεδα των κυτοκινών (ή κυτταροκίνων) και της κορτιζόλης, που υποδηλώνουν το άγχος.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν μια έντονη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Οι ερευνητές σημείωσαν μια πτώση 22% στα επίπεδα κορτιζόλης για όσους επισκέφθηκαν την Πινακοθήκη Courtauld, σε σύγκριση με μόλις 8% για την άλλη ομάδα. Εν τω μεταξύ, οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες (IL-6 και TNF-άλφα) μειώθηκαν κατά 30% και 28% αντίστοιχα για την ομάδα που επισκέφτηκε την Πινακοθήκη, χωρίς να παρατηρηθεί καμία αλλαγή στην άλλη ομάδα.

«Οι ορμόνες του στρες και οι δείκτες φλεγμονής, όπως η κορτιζόλη, η IL-6 και η TNF-α, συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας, από καρδιακές παθήσεις και διαβήτη έως άγχος και κατάθλιψη», δήλωσε ο Dr. Tony Woods, που ηγήθηκε της έρευνας. «Το γεγονός ότι η παρακολούθηση αυθεντικών έργων τέχνης μείωσε αυτούς τους δείκτες υποδηλώνει ότι οι πολιτιστικές εμπειρίες μπορεί να διαδραματίζουν πραγματικό ρόλο στην προστασία τόσο του νου όσο και του σώματος».

Πρόσθεσε: «Το πιο συναρπαστικό συμπέρασμα είναι ότι η τέχνη είχε θετική επίδραση σε τρία διαφορετικά συστήματα του σώματος – το ανοσοποιητικό, το ενδοκρινικό και το αυτόνομο σύστημα – ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα μοναδικό εύρημα και κάτι που μας εξέπληξε πραγματικά».

Με μόλις 50 συμμετέχοντες, η μελέτη θεωρείται μικρή. Ωστόσο, τα ευρήματα ήταν παρόμοια με μια άλλη έκθεση – που δημοσιεύθηκε πέρυσι από την Frontier Economics – η οποία εξέταζε ευρύτερα τον αντίκτυπο του πολιτιστικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευημερία των ανθρώπων.

«Η μοναδική και πρωτότυπη μελέτη μας παρέχει πειστικά στοιχεία ότι η παρακολούθηση έργων τέχνης σε μια γκαλερί είναι «καλή για την υγεία», δήλωσε ο Dr. Woods. «Στην ουσία, η τέχνη δεν μας συγκινεί μόνο συναισθηματικά, αλλά και ηρεμεί το σώμα».

Με πληροφορίες από Positive.News