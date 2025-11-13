Νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ χαπιών ασβεστίου και κινδύνου άνοιας

Όσο οι άνθρωποι γερνούν, ιδιαίτερα οι γυναίκες η οστεοπόρωση κάνει την εμφάνισή της, όπως και η άνοια, ενώ υπάρχουν ψίθυροι ότι συμπληρώματα ασβεστίου που λαμβάνονται για την πρόληψη του πρώτου μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο του δεύτερου.

Επιστήμονες ωστόσο από τρία πανεπιστήμια της Αυστραλίας, καταρρίπτουν αυτή την ιδέα, λέγοντας πως δεν βρέθηκε «κανένα στοιχείο» που να συνδέει τη γνωστική έκπτωση με τα χάπια ασβεστίου.

«Η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου για πέντε χρόνια δεν αύξησε τον κίνδυνο συμβάντων άνοιας από όλες τις αιτίες σε διάστημα 14,5 ετών σε ηλικιωμένες γυναίκες που κατοικούν στην κοινότητα», ανέφεραν οι ερευνητές, σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε από το ιατρικό περιοδικό The Lancet.

«Τα ευρήματα δεν υποστηρίζουν τις ανησυχίες ότι η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου αυξάνει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο άνοιας», σύμφωνα με την ομάδα που αποτελείται από επιστήμονες και γιατρούς στο Πανεπιστήμιο Edith Cowan (ECU), στο Πανεπιστήμιο Curtin και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας.

Η μελέτη θα πρέπει να προσφέρει διαβεβαίωση στους ασθενείς, ιδιαίτερα στις ηλικιωμένες γυναίκες που ανησυχούν για τον κίνδυνο άνοιας, ότι τα συμπληρώματα ασβεστίου είναι ασφαλή, δήλωσε ο Negar Ghasemifard της ECU, ο οποίος περιέγραψε προηγούμενες μελέτες που προειδοποιούσαν για σύνδεση ασβεστίου-άνοιας ως «καθαρά παρατηρητικής φύσης».

Το έργο της ομάδας χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας της Αυστραλίας και περιελάμβανε μια «πενταετή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο τυχαιοποιημένη δοκιμή συμπληρωμάτων ασβεστίου» που δόθηκε σε σχεδόν 1.500 γυναίκες με ηλικιακό μέσο όρο τα 75 έτη.

Η οστεοπόρωση επηρεάζει περίπου μία στις πέντε γυναίκες άνω των 70 ετών, είπαν οι ερευνητές.

