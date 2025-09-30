4 απλές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της άνοιας

Η άνοια μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες ασθένειες του 21ου αιών, που «χτυπά» εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και προς το παρόν χωρίς θεραπεία.

Οι ειδικοί λένε ότι σχεδόν οι μισές από όλες τις περιπτώσεις μπορούν να συνδεθούν με παράγοντες που μπορούμε να αλλάξουμε - έτσι το κλειδί για την πρόληψη της άνοιας βρίσκεται συχνά στην καθημερινή μας ζωή.

Ενδεικτικό είναι ότι ενώ ο αριθμός των θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις έχει μειωθεί από το 2000, ο αριθμός των θανάτων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 140%, σύμφωνα με τον καθηγητή Charles Hennekens, ειδικό στο Πανεπιστήμιο Florida Atlantic University.

Αυτοί οι παράγοντες μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές

Τακτική άσκηση - η άσκηση όχι μόνο ενισχύει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, αλλά και την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που υποστηρίζει την υγεία των νευρικών κυττάρων.

Υγιεινή διατροφή - οι μεσογειακές δίαιτες και η δίαιτα DASH, πλούσιες σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως, έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και νοητικής έκπτωσης.

Διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού - η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, η μελέτη, το διάβασμα ή η εκτέλεση λογικών εργασιών μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση του μυαλού φρέσκου.

Κοινωνικοποίηση - η κοινωνικοποίηση και η διατήρηση επαφής με φίλους και οικογένεια μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τη νοητική παρακμή.

Στην αμερικανική μελέτη POINTER, ηλικιωμένοι που αντιμετώπιζαν κίνδυνο εξασθένησης της μνήμης ανέφεραν βελτιωμένη νοητική απόδοση μετά τη συμμετοχή τους σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης και την τήρηση υγιεινής διατροφής.

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν στη φινλανδική μελέτη FINGER, η οποία διαπίστωσε ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής οδήγησαν σε βελτιωμένες βαθμολογίες σε τεστ μνήμης και προσοχής.

Πρώιμα σημάδια άνοιας

Τα συμπτώματα της άνοιας συχνά εμφανίζονται αργά, σχεδόν απαρατήρητα. Τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν: προβλήματα μνήμης, όπως η λήθη πρόσφατων γεγονότων, σύγχυση, απώλεια σε οικεία μέρη, δυσκολίες επικοινωνίας, αναζήτηση λέξεων, προβλήματα συγκέντρωσης, κακή κρίση, αλλαγές στην προσωπικότητα.

Σε πιο προχωρημένα στάδια, μπορεί επίσης να υπάρχουν διαταραχές της συμπεριφοράς, δυσκολίες στην κίνηση, διαταραχές του ύπνου και ψευδαισθήσεις.

