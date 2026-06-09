Ζέστη: Πόσο αυξάνονται οι παλμοί της καρδιάς για κάθε +1°C εσωτερικά στο σώμα

Ο ζεστός καιρός μπορεί να ασκήσει πραγματική πίεση στην καρδιά, ειδικά κατά τη διάρκεια καύσωνα, υψηλής υγρασίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων. Για να δροσιστεί το σώμα, τα αιμοφόρα αγγεία διευρύνονται, η εφίδρωση αυξάνεται και η καρδιά πρέπει να αντλεί πιο γρήγορα, για να μετακινήσει το ζεστό αίμα προς το δέρμα.

Για τους υγιείς ανθρώπους, αυτός ο επιπλέον καρδιακός φόρτος εργασίας είναι συνήθως διαχειρίσιμος. Για άτομα με καρδιακές παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή ανεπάρκεια, προβλήματα ρυθμού, νεφρική νόσο και διαβήτη η θερμότητα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης, ζάλης, μεταβολών της αρτηριακής πίεσης, αρρυθμιών και σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Γιατί η θερμότητα κάνει την καρδιά να εργάζεται πιο σκληρά

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος, το καρδιαγγειακό σύστημα βοηθά στην απελευθέρωση θερμότητας. Η ροή του αίματος μετατοπίζεται προς το δέρμα, ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται και η εφίδρωση αποστραγγίζει υγρά από το σώμα.

Για κάθε 1 βαθμό Κελσίου (°C) που αυξάνεται η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος, ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 10 παλμούς ανά λεπτό. Αυτό μπορεί να ωθήσει την καρδιά σε πολύ υψηλότερο φόρτο εργασίας ακόμη και πριν προστεθεί άσκηση.

Η αφυδάτωση το κάνει αυτό πιο δύσκολο. Με λιγότερο υγρό στην κυκλοφορία του αίματος, ο όγκος του αίματος μειώνεται και η καρδιά μπορεί να χρειαστεί να εργαστεί σκληρότερα, για να διατηρήσει την κυκλοφορία.

Η εφίδρωση μπορεί επίσης να μειώσει τους ηλεκτρολύτες όπως το νάτριο και το κάλιο, τα οποία βοηθούν στην υποστήριξη του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο;

Η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για άτομα των οποίων η καρδιά ή η κυκλοφορία του αίματος βρίσκονται ήδη υπό πίεση. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε:

Ενήλικες άνω των 65 ετών

Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, προηγούμενη καρδιακή προσβολή ή αρρυθμίες

Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση

Άτομα με διαβήτη ή νεφρική νόσο

Όποιον λαμβάνει διουρητικά, βήτα-αναστολείς, αναστολείς ΜΕΑ, αναστολείς διαύλων ασβεστίου ή άλλα φάρμακα που μπορεί να επηρεάσουν τα υγρά, την αρτηριακή πίεση, την εφίδρωση ή την ανοχή στη θερμότητα

Άτομα που ασκούνται ή εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους σε υψηλή θερμότητα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόπτετε τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή για την καρδιά ή την αρτηριακή πίεση λόγω ζεστού καιρού, εκτός εάν σας το συστήσει γιατρός. Αντ' αυτού, ρωτήστε τον εάν χρειάζεστε ένα πλάνο για ημέρες μεγάλης ζέστης, ειδικά κατά τη διάρκεια καυσώνων.

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Ποια συμπτώματα είναι «κώδωνας κινδύνου»;

Το θερμικό στρες μπορεί να μοιάζει με συνηθισμένη κόπωση στην αρχή. Αλλά σε άτομα με παράγοντες καρδιακού κινδύνου, τα συμπτώματα χρήζουν προσοχής. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι:

Πόνος, πίεση ή σφίξιμο στο στήθος

Δύσπνοια

Ζάλη, λιποθυμία ή σύγχυση

Γρήγορος, ακανόνιστος ή δυνατός καρδιακός παλμός

Ασυνήθιστη αδυναμία ή υπερβολική κόπωση

Ναυτία, πονοκέφαλος ή έντονη εφίδρωση

Πρήξιμο στα πόδια ή ξαφνική επιδείνωση των συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) εάν υπάρχει:

πόνος στο στήθος

λιποθυμία

σύγχυση

σοβαρή δύσπνοια

συμπτώματα θερμοπληξίας (πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, αλλοιωμένη ψυχική κατάσταση, επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης)

Πώς να προστατεύσετε την καρδιά σας σε ζεστό καιρό

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να μειώσετε την έκθεση στη θερμότητα πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων. Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας (11:00 με 16:00), χρησιμοποιήστε κλιματισμό όταν είναι δυνατόν και αποφύγετε την έντονη άσκηση από αργά το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Πίνετε υγρά τακτικά, εκτός εάν ο γιατρός σας έχει περιορίσει την πρόσληψη υγρών. Να φοράτε ελαφριά ρούχα, κάντε δροσερά ντους, χρησιμοποιήστε υγρά πανιά και ξεκουραστείτε συχνά εάν πρέπει να βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους. Το αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει την αφυδάτωση, επομένως είναι καλύτερο να περιορίζεται κατά τη διάρκεια υπερβολικής ζέστης.

Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά με τις συμβουλές ενυδάτωσης, επειδή η υπερβολική κατανάλωση υγρών μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εξατομικευμένη ιατρική καθοδήγηση έχει σημασία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ασφαλής η άσκηση στη ζέστη;

Η ελαφριά δραστηριότητα μπορεί να είναι ασφαλής για πολλούς, αλλά η έντονη άσκηση σε υψηλή ζέστη αυξάνει την καρδιαγγειακή καταπόνηση. Ασκηθείτε νωρίς το πρωί, επιλέξτε σκιερούς ή εσωτερικούς χώρους και σταματήστε εάν αισθάνεστε ζάλη, δύσπνοια, αδυναμία ή ασυνήθιστα ζέστη.

Μπορούν τα φάρμακα για την καρδιά να κάνουν τη ζέστη πιο επικίνδυνη;

Ορισμένα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την εφίδρωση, την ενυδάτωση, τους ηλεκτρολύτες, τη νεφρική λειτουργία και την αρτηριακή πίεση. Οι ασθενείς δεν πρέπει να τα διακόπτουν μόνοι τους, αλλά θα πρέπει να ρωτήσουν τον γιατρό τους πώς να διαχειριστούν με ασφάλεια τις ζεστές ημέρες.

Συμπέρασμα

Ο ζεστός καιρός επηρεάζει την καρδιά, αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό, μετατοπίζοντας τη ροή του αίματος, προάγοντας την εφίδρωση και αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης και ηλεκτρολυτικής ανισορροπίας. Για άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα ή άλλες χρόνιες παθήσεις, αυτή η επιπλέον καταπόνηση μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Κατά τη διάρκεια καυσώνων, η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία: μείνετε δροσεροί, αποφύγετε τις ώρες μεγάλης ζέστης, ενυδατώνεστε κατάλληλα, προσαρμόστε τις εξωτερικές εργασίες και λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τα συμπτώματα. Εάν εμφανιστούν πόνος στο στήθος, σύγχυση, λιποθυμία, σοβαρή δύσπνοια ή σημάδια θερμοπληξίας, ζητήστε αμέσως βοήθεια.

Πηγές:

clevelandclinic.org

cdc.gov (1)

cdc.gov (2)

heart.org (1)

heart.org (2)