Αυξημένη CPK σε εξετάσεις αίματος: Τι σημαίνει και πότε να ανησυχήσετε

Υψηλή Κινάση Κρεατίνης (CPK): Αιτίες, συμπτώματα και επόμενα βήματα.

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Αυξημένη CPK σε εξετάσεις αίματος: Τι σημαίνει και πότε να ανησυχήσετε
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ΥΓΕΙΑ
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Ένα υψηλό επίπεδο CPK συνήθως σημαίνει ότι μυϊκός ιστός έχει υποστεί βλάβη ή καταπόνηση. Η CPK, που ονομάζεται επίσης κρεατινική φωσφοκινάση ή κινάση κρεατίνης, είναι ένα ένζυμο που βρίσκεται κυρίως στους σκελετικούς μύες, την καρδιά και τον εγκέφαλο. Όταν αυτοί οι ιστοί τραυματίζονται, τότε ποσότητα CPK μπορεί να διαρρεύσει στην κυκλοφορία του αίματος.

Μια αυξημένη τιμή δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση. Οι γιατροί την ερμηνεύουν παράλληλα με συμπτώματα, πρόσφατη άσκηση, φάρμακα, τραυματισμό, καρδιακές εξετάσεις, νεφρική λειτουργία και μερικές φορές επανάληψη στην εξέταση αίματος.

Τι είναι η CPK;

Η CPK είναι ένα ένζυμο που εμπλέκεται στην λειτουργία των μυών. Μια εξέταση αίματος μετράει πόσο από αυτό το ένζυμο κυκλοφορεί στο αίμα.

Μικρές αλλαγές μπορεί να συμβούν μετά από άσκηση, χειρουργική επέμβαση ή μικρή μυϊκή καταπόνηση. Τα πολύ υψηλά επίπεδα είναι πιο ανησυχητικά επειδή μπορεί να υποδηλώνουν σημαντικό μυϊκό τραυματισμό, τραυματισμό καρδιακού μυός ή, λιγότερο συχνά, τραυματισμό που σχετίζεται με τον εγκέφαλο.

Τα φυσιολογικά εύρη ποικίλλουν από εργαστήριο σε εργαστήριο ανάλυσης, επομένως η μέτρηση θα πρέπει πάντα να ερμηνεύεται, χρησιμοποιώντας ένα εύρος αναφοράς στην έκθεση.

Τι μπορεί να προκαλέσει υψηλά επίπεδα CPK;

Η υψηλή CPK μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους, που κυμαίνονται από ακίνδυνες έως επείγουσες. Συχνές ή σημαντικές αιτίες περιλαμβάνουν:

  • Έντονη άσκηση ή πρόσφατη βαριά προπόνηση
  • Μυϊκός τραυματισμός, τραύμα, χειρουργική επέμβαση ή ενδομυϊκές ενέσεις
  • Φάρμακα στατινών, φιμπράτες, στεροειδή, αλκοόλ ή ορισμένα φάρμακα
  • Μυϊκές παθήσεις όπως πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα ή μυϊκή δυστροφία
  • Κρίση, ηλεκτροπληξία ή παρατεταμένη ακινησία
  • Προβλήματα θυρεοειδούς (ειδικά υποθυρεοειδισμός)
  • Μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή προσβολή
  • Ραβδομυόλυση, μια σοβαρή βλάβη των σκελετικών μυών

Επειδή οι αιτίες είναι τόσο διαφορετικές, το αποτέλεσμα πρέπει να ταιριάζει με τα συμπτώματα και το ιατρικό ιστορικό του ατόμου.

Πότε είναι επικίνδυνη η υψηλή CPK;

Η υψηλή CPK γίνεται πιο επείγουσα όταν οι γιατροί υποψιάζονται ραβδομυόλυση. Αυτή είναι μια πάθηση στην οποία ο κατεστραμμένος μυς διασπάται και απελευθερώνει ουσίες στο αίμα που μπορούν να βλάψουν τα νεφρά.

Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

  • Σοβαρό μυϊκό πόνο, πρήξιμο ή αδυναμία
  • Σκούρα ούρα σε χρώμα τσαγιού ή κόλα
  • Αίσθημα ασυνήθιστης αδυναμίας ή εξάντλησης
  • Μειωμένη ούρηση
  • Συμπτώματα μετά από έντονη άσκηση, θερμική ασθένεια, τραύμα, επιληπτικές κρίσεις ή παρατεταμένη ακινησία

Οι ειδικοί συμβουλεύουν την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εάν εμφανιστούν συμπτώματα ραβδομυόλυσης. Η διάγνωση συνήθως περιλαμβάνει επίπεδο CPK μεγαλύτερο από πέντε φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο, συν-ερμηνευόμενο με την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Cpk

Υψηλή CPK σημαίνει καρδιακή προσβολή;

Όχι πάντα. Η CPK μπορεί πράγματι να αυξηθεί με βλάβη του καρδιακού μυός, αλλά αυξάνεται επίσης με βλάβη του σκελετικού μυός, η οποία είναι πολύ πιο συχνή. Οι γιατροί συνήθως βασίζονται σε εξετάσεις τροπονίνης, συμπτώματα, ηλεκτροκαρδιογράφημα και άλλες αξιολογήσεις όταν υπάρχει υποψία καρδιακής προσβολής.

Ο πόνος και η πίεση στο στήθος, η δύσπνοια, η εφίδρωση, η ναυτία και πόνος που εξαπλώνεται στο χέρι, τη γνάθο ή την πλάτη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επείγοντα, ανεξάρτητα από την μέτρηση CPK.

Τι συμβαίνει μετά από εξέταση αίματος με αυξημένη CPK;

Το επόμενο βήμα εξαρτάται από το πόσο υψηλό είναι το αποτέλεσμα και ποια συμπτώματα υπάρχουν. Ένας γιατρός μπορεί να ζητήσει επανάληψη της εξέτασης, να ελέγξει τη νεφρική λειτουργία και τους ηλεκτρολύτες, να παραγγείλει εξετάσεις ούρων για μυϊκή βλάβη, να επανεξετάσει τα φάρμακα που παίρνει ο ασθενής και να ελέγξει για θυρεοειδικές και μυϊκές διαταραχές.

Εάν η αύξηση είναι ήπια και ακολουθεί έντονη άσκηση, η ανάπαυση και η επανάληψη των εξετάσεων μπορεί να είναι αρκετές. Εάν τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά ή τα συμπτώματα υποδηλώνουν ραβδομυόλυση, μπορεί να χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη με ενδοφλέβια υγρά για την προστασία των νεφρών.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η υψηλή CPK να συμβεί χωρίς συμπτώματα;

Ναι. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυξημένη CPK χωρίς εμφανή μυϊκό πόνο. Γι' αυτό έχουν σημασία οι επαναλαμβανόμενες εξετάσεις και το κλινικό πλαίσιο.

Πρέπει να διακόψω τη στατίνη μου εάν η CPK είναι υψηλή;

Όχι! Μην διακόπτετε ΠΟΤΕ τα συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς ιατρική συμβουλή. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, ειδικά εάν έχετε μυϊκό πόνο, αδυναμία ή σκούρα ούρα.

Συμπέρασμα

Ένα υψηλό επίπεδο CPK είναι σημάδι πιθανής βλάβης ιστών, που συνήθως αφορά τους σκελετικούς μύες. Μπορεί να προκληθεί από άσκηση ή ελαφρύ τραυματισμό, αλλά μπορεί επίσης να υποδηλώνει πιο σοβαρές παθήσεις όπως ραβδομυόλυση, φλεγμονώδη μυϊκή νόσο ή καρδιακό τραυματισμό.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η ερμηνεία του αποτελέσματος με βάση τα συμπτώματα, το ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής και τις επαναλαμβανόμενες ή επακόλουθες εξετάσεις. Ο σοβαρός μυϊκός πόνος, η αδυναμία, τα σκούρα ούρα, ο πόνος στο στήθος και η μειωμένη ούρηση θα πρέπει να αξιολογούνται επειγόντως.

Πηγές:
medlineplus.gov
ufhealth.org
cdc.gov
msdmanuals.com (1)
merckmanuals.com (2)

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