E.coli στις ακατάλληλες παραλίες της Αττικής: Πώς μπορεί να κολλήσετε

Θάλασσα, παραλία, άμμος και E. coli: Πώς μπορεί να συμβεί μόλυνση.

Newsbomb

E.coli στις ακατάλληλες παραλίες της Αττικής: Πώς μπορεί να κολλήσετε
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση του ΠΑΚΟΕ για την κατάσταση ασφαλείας στις παραλίες της Αττικής, περίπου 6 στις 10 στην Ανατολική Αττική κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία βασίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους μικροβιολογικούς δείκτες (E. coli και εντερόκοκκοι).

Τι είναι όμως το E. Coli και πώς μπορεί κανείς να το κολλήσει σε κάποια παραλία;

Πώς μπορεί να κολλήσετε E. coli στην παραλία

Μπορεί να κολλήσετε το επιβλαβές Escherichia coli από την παραλία κυρίως καταπίνοντας μολυσμένο νερό ή μεταφέροντας μολυσμένη άμμο ή νερό από τα χέρια σας στο στόμα, το φαγητό ή το ποτό σας. Η επαφή με το νερό ή την άμμο της παραλίας σε άθικτο δέρμα είναι συνήθως πολύ λιγότερο επικίνδυνη από την κατάποση.

Δεν είναι όλα τα E. coli επικίνδυνα. Πολλοί τύποι ζουν φυσιολογικά στο έντερό μας, αλλά ορισμένα στελέχη μπορούν να προκαλέσουν διάρροια, κράμπες στο στομάχι, έμετο, πυρετό και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αιματηρή διάρροια ή επιπλοκές που σχετίζονται με τα νεφρά.

Από πού προέρχεται το E. coli στην παραλία;

Το E. coli χρησιμοποιείται ως ένδειξη μόλυνσης από κόπρανα, ειδικά σε ακτές με γλυκό νερό (ποτάμια και λίμνες). Μπορεί να φτάσει στις περιοχές της παραλίας μέσω υπερχειλίσεων λυμάτων, ελαττωματικών σηπτικών συστημάτων, απορροής ομβρίων υδάτων, ζωικών αποβλήτων, πτηνών, κατοικίδιων ζώων ή μολυσμένων υπόγειων υδάτων. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις, η απορροή μπορεί να μεταφέρει περισσότερη μόλυνση σε λίμνες, ποτάμια και παράκτιες περιοχές.

Η άμμος μπορεί επίσης να λειτουργήσει σαν δεξαμενή. Τα βακτήρια μπορεί να συσσωρευτούν στην υγρή άμμο της ακτογραμμής, ειδικά εκεί που σκάει το κύμα και όπου τα παιδιά συχνά σκάβουν, κάθονται και χτίζουν κάστρα στην άμμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παραλία δεν είναι ασφαλής, αλλά εξηγεί γιατί το πλύσιμο των χεριών μετά το παιχνίδι στην άμμο έχει σημασία.

ecolibeachsand.jpg

Ενδεικτική απεικόνιση της πιο επικίνδυνης περιοχής σε μια παραλία για παρουσία E.coli

Πώς συμβαίνει συνήθως η μόλυνση;

Η κύρια οδός είναι η έκθεση από τα κόπρανα στο στόμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι βακτήρια από μολυσμένο νερό ή άμμο εισέρχονται στο στόμα.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν κάποιος:

  • Καταπιεί νερό λίμνης, ποταμού ή θάλασσας ενώ κολυμπάει
  • Τρώει σνακ αφού παίξει σε βρεγμένη άμμο χωρίς να πλύνει τα χέρια του
  • Αγγίζει το στόμα του αφού χειριστεί άμμο, κοχύλια, φύκια ή παιχνίδια θαλάσσης
  • Αφήνει τα μικρά παιδιά να βάζουν αμμώδη χέρια, παιχνίδια ή δάχτυλα στο στόμα τους
  • Κολυμπάει κοντά σε μολυσμένα νερά, αποχετεύσεις ή περιοχές με προειδοποιήσεις ασφαλείας για την παραλία

Τα παιδιά είναι πιο εκτεθειμένα επειδή παίζουν κοντά στην ακτογραμμή, καταπίνουν νερό πιο εύκολα και αγγίζουν συχνά το πρόσωπό τους.

Είναι επικίνδυνη η άμμος της παραλίας;

Συνήθως, η επαφή από μόνη της με την άμμο δεν είναι η κύρια ανησυχία. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν η άμμος εισέρχεται στο στόμα ή στα τρόφιμα. Η υγρή άμμος κοντά στην ακτογραμμή μπορεί να περιέχει υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων από την ανοιχτή θάλασσα, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απίθανο να αρρωστήσουν απλώς περπατώντας ή με το να κάθονται στην άμμο.

Ο απλός κανόνας είναι: απολαύστε την παραλία, αλλά πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας μετά το παιχνίδι με την άμμο, ειδικά πριν το φαγητό.

Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχετε

Τα συμπτώματα μόλυνσης από E.coli μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε λίγες ημέρες μετά την έκθεση, αν και αυτός ο χρόνος ποικίλλει. Πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • διάρροια
  • κράμπες στο στομάχι
  • ναυτία
  • έμετο και
  • πυρετό

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν υπάρχει:

  • αιματηρή διάρροια
  • έντονος κοιλιακός πόνος
  • σημάδια αφυδάτωσης
  • πολύ λίγη ούρηση
  • επίμονος έμετος
  • υψηλός πυρετός
  • ασυνήθιστη υπνηλία
  • συμπτώματα σε ένα μικρό παιδί, ηλικιωμένο ενήλικα, έγκυο άτομο ή κάποιον με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα
παιδι παραλια αμμος

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο στην παραλία

Οι πιο αποτελεσματικές προφυλάξεις είναι απλές:

  • Να είστε ενήμεροι για τις σχετικές εκθέσεις ασφαλείας για τις παραλίες, όπως αυτές από το ΠΑΚΟΕ
  • Αποφύγετε το κολύμπι μετά από έντονη βροχή ή κοντά σε ορατή απορροή
  • Μην καταπίνετε νερό, ειδικά κοντά στην ακτή
  • Πλύνετε τα χέρια και τα χέρια των παιδιών πριν από το φαγητό
  • Κρατήστε το φαγητό καλυμμένο και μακριά από την άμμο
  • Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό, όχι νερό λίμνης ή θάλασσας, για να ξεπλύνετε τα χέρια σας πριν από τα γεύματα
  • Αποτρέψτε τα παιδιά από το να βάζουν παιχνίδια με άμμο ή δάχτυλα στο στόμα τους
  • Μην κολυμπάτε εάν έχετε διάρροια
  • Καλύψτε τυχόν ανοιχτές πληγές με αδιάβροχους επιδέσμους ή αποφύγετε το κολύμπι εάν οι πληγές δεν μπορούν να προστατευτούν

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να κολλήσω E. coli από το θαλασσινό νερό;

Είναι πιθανό, ειδικά όταν το νερό επηρεάζεται από λύματα, όμβρια ύδατα ή ζωικά απόβλητα. Στο θαλασσινό νερό, οι εντερόκοκκοι χρησιμοποιούνται συχνά ως ο κύριος δείκτης μόλυνσης από κόπρανα, ενώ το E. coli χρησιμοποιείται συχνότερα για την παρακολούθηση του γλυκού νερού.

Πρέπει να αποφεύγουμε τις παραλίες μετά από βροχή;

Συχνά, ναι. Η δυνατή βροχή μπορεί να ξεπλύνει τα λύματα, τα ζωικά απόβλητα και τις απορροές του δρόμου σε ύδατα αναψυχής, αυξάνοντας προσωρινά τον κίνδυνο μόλυνσης.

Μπορούν τα παιχνίδια παραλίας να μεταδώσουν E. coli;

Μπορούν εάν καλυφθούν με μολυσμένη υγρή άμμο ή νερό και στη συνέχεια αγγίξουν το στόμα ή το φαγητό ενός παιδιού. Ξεπλύνετε τα παιχνίδια και πλύνετε τα χέρια σας πριν το φαγητό.

Συμπέρασμα

Η έκθεση σε E. coli που σχετίζεται με την παραλία είναι κυρίως πρόβλημα κατάποσης και υγιεινής, όχι λόγος για να φοβάστε την συνηθισμένη επαφή με την παραλία. Οι καταστάσεις με τον υψηλότερο κίνδυνο είναι το μολυσμένο νερό, η βρεγμένη άμμος της ακτογραμμής, η κακή υγιεινή των χεριών και το φαγητό μετά από παιχνίδια με την άμμο.

Πηγές:
livescience.com
healthylakehuron.ca
webmd.com
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα τελευταία νέα από την εξέλιξη του El Nino - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Σήμερα στην ανακρίτρια υπό δρακόντεια μέτρα ο δολοφόνος - Τα λεφτά που βρέθηκαν στο κοντέινερ του δράστη

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Ο αριθμός των θυμάτων στην Βενεζουέλα είναι πιθανό να φτάσει από 10.000 έως 100.000

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Bενεζουέλα, Καλιφόρνια, Ιαπωνία: Τρεις σεισμοί με διαφορά 8 ωρών - Οι ειδικοί διαβεβαιώνου ότι δεν σχετίζονται

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός - Πού υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός πήγε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια του - «Μην κάνει κανείς το λάθος που έκανα»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Κάτια Λα Μαρ: Η πόλη που επλήγη από τον σεισμό στη Βενεζουέλα είχε ισοπεδωθεί το 1999 από πλημμύρες

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Ξεκινά κι επίσημα το σαφάρι για τον αφανισμό των πληθυσμών τους στις ελληνικές θάλασσες - Σε Κρήτη, Νότιο Αιγαίο με €5,33 το κιλό

08:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ - Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

#StolenMemory: Ρολόγια, κέρματα και μια καρφίτσα κρατουμένων στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης επέστρεψαν στην Ελλάδα 82 χρόνια μετά

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery Stockman: Ένα diesel plug-in υβριδικό pick-up με 476 ίππους

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Άνθρωποι σκάβουν μέσα στα ερείπια με γυμνά χέρια, 24 και πλέον ώρες μετά τον σεισμό

07:40ΥΓΕΙΑ

E.coli στις ακατάλληλες παραλίες της Αττικής: Πώς μπορεί να κολλήσετε

07:38ΜΑΝΤΕΙΟ

Οι αγαπημένες Ιταλίδες του Κυριάκου, δικομματισμός και στο βάθος κυβερνώσα αριστερά οι στόχοι του Αλέξη, η ματιά του Μοσχονά

07:35WHAT THE FACT

Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι μόνο αυτά τα τέσσερα επαγγέλματα θα επιβιώσουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Γιατί ο Μπόρχες μισούσε το ποδόσφαιρο-«Είναι δημοφιλές γιατί η ηλιθιότητα είναι δημοφιλής»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρουλάκης ρίχνει... Σγουρό απέναντι σε Δούκα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR: Οι λεπτομέρειες του επενδυτικού πλάνου των 3 δισ. ευρώ έως το 2031 με «δύναμη πυρός» το 1 δισ. από ΑΜΚ και ομόλογο

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (26/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκινούν τα δύο αδέρφια που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες ενώ ήταν καθηλωμένα για δύο μήνες

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος δράστης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκανε live στο Facebook κρατώντας όμηρο τη σύζυγό του με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης!

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός πήγε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια του - «Μην κάνει κανείς το λάθος που έκανα»

08:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ - Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog – Βενεζουέλα: Στους 235 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

07:35WHAT THE FACT

Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι μόνο αυτά τα τέσσερα επαγγέλματα θα επιβιώσουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης αγκαλιάζει τον Καραμανλή και «δείχνει» Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:52LIFESTYLE

Αλαλούμ στην πρωινή ζώνη – Οι απρόσμενες αλλαγές, τα οικονομικά δεδομένα και το νέο τοπίο

00:52LIFESTYLE

MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης σήκωσε την κούπα του 10ου κύκλου – Κέρδισε 100.000 ευρώ

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (26/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Πόσο συχνοί είναι τελικά οι σεισμοί των 7,5 Ρίχτερ και γιατί η Βενεζουέλα ισοπεδώθηκε - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ