E.coli στις ακατάλληλες παραλίες της Αττικής: Πώς μπορεί να κολλήσετε

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση του ΠΑΚΟΕ για την κατάσταση ασφαλείας στις παραλίες της Αττικής, περίπου 6 στις 10 στην Ανατολική Αττική κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία βασίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους μικροβιολογικούς δείκτες (E. coli και εντερόκοκκοι).

Τι είναι όμως το E. Coli και πώς μπορεί κανείς να το κολλήσει σε κάποια παραλία;

Πώς μπορεί να κολλήσετε E. coli στην παραλία

Μπορεί να κολλήσετε το επιβλαβές Escherichia coli από την παραλία κυρίως καταπίνοντας μολυσμένο νερό ή μεταφέροντας μολυσμένη άμμο ή νερό από τα χέρια σας στο στόμα, το φαγητό ή το ποτό σας. Η επαφή με το νερό ή την άμμο της παραλίας σε άθικτο δέρμα είναι συνήθως πολύ λιγότερο επικίνδυνη από την κατάποση.

Δεν είναι όλα τα E. coli επικίνδυνα. Πολλοί τύποι ζουν φυσιολογικά στο έντερό μας, αλλά ορισμένα στελέχη μπορούν να προκαλέσουν διάρροια, κράμπες στο στομάχι, έμετο, πυρετό και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αιματηρή διάρροια ή επιπλοκές που σχετίζονται με τα νεφρά.

Από πού προέρχεται το E. coli στην παραλία;

Το E. coli χρησιμοποιείται ως ένδειξη μόλυνσης από κόπρανα, ειδικά σε ακτές με γλυκό νερό (ποτάμια και λίμνες). Μπορεί να φτάσει στις περιοχές της παραλίας μέσω υπερχειλίσεων λυμάτων, ελαττωματικών σηπτικών συστημάτων, απορροής ομβρίων υδάτων, ζωικών αποβλήτων, πτηνών, κατοικίδιων ζώων ή μολυσμένων υπόγειων υδάτων. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις, η απορροή μπορεί να μεταφέρει περισσότερη μόλυνση σε λίμνες, ποτάμια και παράκτιες περιοχές.

Η άμμος μπορεί επίσης να λειτουργήσει σαν δεξαμενή. Τα βακτήρια μπορεί να συσσωρευτούν στην υγρή άμμο της ακτογραμμής, ειδικά εκεί που σκάει το κύμα και όπου τα παιδιά συχνά σκάβουν, κάθονται και χτίζουν κάστρα στην άμμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παραλία δεν είναι ασφαλής, αλλά εξηγεί γιατί το πλύσιμο των χεριών μετά το παιχνίδι στην άμμο έχει σημασία.

Ενδεικτική απεικόνιση της πιο επικίνδυνης περιοχής σε μια παραλία για παρουσία E.coli

Πώς συμβαίνει συνήθως η μόλυνση;

Η κύρια οδός είναι η έκθεση από τα κόπρανα στο στόμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι βακτήρια από μολυσμένο νερό ή άμμο εισέρχονται στο στόμα.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν κάποιος:

Καταπιεί νερό λίμνης, ποταμού ή θάλασσας ενώ κολυμπάει

Τρώει σνακ αφού παίξει σε βρεγμένη άμμο χωρίς να πλύνει τα χέρια του

Αγγίζει το στόμα του αφού χειριστεί άμμο, κοχύλια, φύκια ή παιχνίδια θαλάσσης

Αφήνει τα μικρά παιδιά να βάζουν αμμώδη χέρια, παιχνίδια ή δάχτυλα στο στόμα τους

Κολυμπάει κοντά σε μολυσμένα νερά, αποχετεύσεις ή περιοχές με προειδοποιήσεις ασφαλείας για την παραλία

Τα παιδιά είναι πιο εκτεθειμένα επειδή παίζουν κοντά στην ακτογραμμή, καταπίνουν νερό πιο εύκολα και αγγίζουν συχνά το πρόσωπό τους.

Είναι επικίνδυνη η άμμος της παραλίας;

Συνήθως, η επαφή από μόνη της με την άμμο δεν είναι η κύρια ανησυχία. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν η άμμος εισέρχεται στο στόμα ή στα τρόφιμα. Η υγρή άμμος κοντά στην ακτογραμμή μπορεί να περιέχει υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων από την ανοιχτή θάλασσα, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απίθανο να αρρωστήσουν απλώς περπατώντας ή με το να κάθονται στην άμμο.

Ο απλός κανόνας είναι: απολαύστε την παραλία, αλλά πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας μετά το παιχνίδι με την άμμο, ειδικά πριν το φαγητό.

Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχετε

Τα συμπτώματα μόλυνσης από E.coli μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε λίγες ημέρες μετά την έκθεση, αν και αυτός ο χρόνος ποικίλλει. Πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

διάρροια

κράμπες στο στομάχι

ναυτία

έμετο και

πυρετό

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν υπάρχει:

αιματηρή διάρροια

έντονος κοιλιακός πόνος

σημάδια αφυδάτωσης

πολύ λίγη ούρηση

επίμονος έμετος

υψηλός πυρετός

ασυνήθιστη υπνηλία

συμπτώματα σε ένα μικρό παιδί, ηλικιωμένο ενήλικα, έγκυο άτομο ή κάποιον με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο στην παραλία

Οι πιο αποτελεσματικές προφυλάξεις είναι απλές:

Να είστε ενήμεροι για τις σχετικές εκθέσεις ασφαλείας για τις παραλίες, όπως αυτές από το ΠΑΚΟΕ

Αποφύγετε το κολύμπι μετά από έντονη βροχή ή κοντά σε ορατή απορροή

Μην καταπίνετε νερό, ειδικά κοντά στην ακτή

Πλύνετε τα χέρια και τα χέρια των παιδιών πριν από το φαγητό

Κρατήστε το φαγητό καλυμμένο και μακριά από την άμμο

Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό, όχι νερό λίμνης ή θάλασσας, για να ξεπλύνετε τα χέρια σας πριν από τα γεύματα

Αποτρέψτε τα παιδιά από το να βάζουν παιχνίδια με άμμο ή δάχτυλα στο στόμα τους

Μην κολυμπάτε εάν έχετε διάρροια

Καλύψτε τυχόν ανοιχτές πληγές με αδιάβροχους επιδέσμους ή αποφύγετε το κολύμπι εάν οι πληγές δεν μπορούν να προστατευτούν

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να κολλήσω E. coli από το θαλασσινό νερό;

Είναι πιθανό, ειδικά όταν το νερό επηρεάζεται από λύματα, όμβρια ύδατα ή ζωικά απόβλητα. Στο θαλασσινό νερό, οι εντερόκοκκοι χρησιμοποιούνται συχνά ως ο κύριος δείκτης μόλυνσης από κόπρανα, ενώ το E. coli χρησιμοποιείται συχνότερα για την παρακολούθηση του γλυκού νερού.

Πρέπει να αποφεύγουμε τις παραλίες μετά από βροχή;

Συχνά, ναι. Η δυνατή βροχή μπορεί να ξεπλύνει τα λύματα, τα ζωικά απόβλητα και τις απορροές του δρόμου σε ύδατα αναψυχής, αυξάνοντας προσωρινά τον κίνδυνο μόλυνσης.

Μπορούν τα παιχνίδια παραλίας να μεταδώσουν E. coli;

Μπορούν εάν καλυφθούν με μολυσμένη υγρή άμμο ή νερό και στη συνέχεια αγγίξουν το στόμα ή το φαγητό ενός παιδιού. Ξεπλύνετε τα παιχνίδια και πλύνετε τα χέρια σας πριν το φαγητό.

Συμπέρασμα

Η έκθεση σε E. coli που σχετίζεται με την παραλία είναι κυρίως πρόβλημα κατάποσης και υγιεινής, όχι λόγος για να φοβάστε την συνηθισμένη επαφή με την παραλία. Οι καταστάσεις με τον υψηλότερο κίνδυνο είναι το μολυσμένο νερό, η βρεγμένη άμμος της ακτογραμμής, η κακή υγιεινή των χεριών και το φαγητό μετά από παιχνίδια με την άμμο.

Πηγές:

livescience.com

healthylakehuron.ca

webmd.com

cdc.gov (1)

cdc.gov (2)