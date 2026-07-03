Τι θα νιώσετε στην καρδιά αν το κάλιο είναι πολύ χαμηλό ή πολύ υψηλό

Το κάλιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο και ηλεκτρολύτης που βοηθά την καρδιά να χτυπά κανονικά, υποστηρίζει την λειτουργία των μυών και των νεύρων και παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Αλλά η υγεία της καρδιάς βασίζεται στην ισορροπία: τόσο το πολύ χαμηλό ή υψηλό κάλιο μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, το κάλιο από τις τροφές είναι ευεργετικό. Ο κίνδυνος συνήθως προέρχεται από μη φυσιολογικά επίπεδα καλίου στο αίμα, νεφρική νόσο, αφυδάτωση, έμετο ή διάρροια και φάρμακα που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χειρίζεται το κάλιο.

Πώς βοηθά το κάλιο την καρδιά;

Το κάλιο βοηθά στον έλεγχο των ηλεκτρικών σημάτων που διατηρούν σταθερό τον καρδιακό παλμό. Η καρδιά εξαρτάται από μια προσεκτική ισορροπία ηλεκτρολυτών, συμπεριλαμβανομένου του καλίου, του νατρίου, του ασβεστίου και του μαγνησίου.

Το κάλιο υποστηρίζει επίσης τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Βοηθά το σώμα να απομακρύνει περισσότερο νάτριο μέσω των ούρων και μπορεί να βοηθήσει τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων να χαλαρώσουν. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι πλούσιες σε κάλιο διατροφικές συνήθειες, ειδικά η υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτα, λαχανικά, φασόλια και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών, συνδέονται με καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Τι συμβαίνει όταν το κάλιο είναι πολύ χαμηλό

Το χαμηλό κάλιο (υποκαλιαιμία) μπορεί να επηρεάσει την κανονική λειτουργία των μυών και της καρδιάς. Οι ήπιες περιπτώσεις μπορεί να μην προκαλέσουν συμπτώματα, αλλά οι πιο σοβαρές πτώσεις μπορεί να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό.

Πιθανά συμπτώματα:

μυϊκή αδυναμία ή κράμπες

κόπωση

δυσκοιλιότητα

αίσθημα παλμών

ζάλη ή λιποθυμία

ακανόνιστος καρδιακός παλμός

Το χαμηλό κάλιο μπορεί να συμβεί μετά από έμετο, διάρροια, έντονη εφίδρωση, διατροφικές διαταραχές και χρήση ορισμένων διουρητικών. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε άτομα που έχουν ήδη καρδιακή νόσο ή λαμβάνουν φάρμακα για τον καρδιακό ρυθμό.

Τι συμβαίνει όταν το κάλιο είναι πολύ υψηλό

Το υψηλό κάλιο (υπερκαλιαιμία) μπορεί επίσης να διαταράξει το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς. Μπορεί να προκαλέσει λίγα ή καθόλου συμπτώματα μέχρι τα επίπεδα να είναι πολύ υψηλά, γεγονός που καθιστά τις εξετάσεις αίματος σημαντικές για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο.

Πιθανά συμπτώματα:

μυϊκή αδυναμία

ναυτία

μούδιασμα

μυρμήγκιασμα

αίσθημα παλμών

λιποθυμία

ακανόνιστος καρδιακός παλμός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σοβαρή υπερκαλιαιμία μπορεί να γίνει ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν τη νεφρική νόσο, την προχωρημένη ηλικία, τον διαβήτη, την καρδιακή ανεπάρκεια, τα συμπληρώματα καλίου, τα υποκατάστατα αλάτων με βάση το κάλιο και τα φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα καλίου, όπως ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση.

Πόσο κάλιο χρειάζεστε;

Οι περισσότεροι ενήλικες πρέπει να λαμβάνουν κάλιο κυρίως από τα τρόφιμα, όχι από συμπληρώματα. Πολλοί δεν λαμβάνουν αρκετό κάλιο στη διατροφή τους, ειδικά αν τρώνε λίγα φρούτα, λαχανικά, φασόλια, φακές, πατάτες, γιαούρτι, ψάρια και δημητριακά ολικής αλέσεως.

Καλές πηγές τροφίμων είναι:

μπανάνες

πορτοκάλια

πατάτες

γλυκοπατάτες

σπανάκι

ντομάτες

φασόλια

φακές

γιαούρτι

αβοκάντο

σολομός

Ωστόσο, άτομα με νεφρική νόσο ή υψηλό κάλιο μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν ορισμένα από αυτά τα τρόφιμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεκινήσετε συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα αλάτων καλίου χωρίς σχετική έγκριση από γιατρό.

Πώς θα καταλάβετε εάν το επίπεδο καλίου σας είναι φυσιολογικό

Δεν μπορείτε να κρίνετε αξιόπιστα τα επίπεδα καλίου από τα συμπτώματα. Απαιτείται εξέταση αίματος. Το κάλιο συχνά ελέγχεται ως μέρος ενός βασικού μεταβολικού ή ηλεκτρολυτικού πάνελ.

Ένα τυπικό εύρος καλίου στο αίμα ενός ενήλικα είναι περίπου 3,5 έως 5,0 mmol/L, αλλά τα ακριβή εύρη αναφοράς ποικίλλουν ανάλογα με το εργαστήριο ανάλυσης δείγματος αίματος. Εάν το αποτέλεσμά σας είναι μη φυσιολογικό, ο γιατρός σας μπορεί επίσης να ελέγξει για νεφρική λειτουργία, φάρμακα, κατάσταση ενυδάτωσης, μαγνήσιο και καρδιακό ρυθμό.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το κάλιο καλό για την υπέρταση;

Ναι, το κάλιο από τις τροφές μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της υγιούς αρτηριακής πίεσης, ειδικά όταν συνδυάζεται με χαμηλότερη πρόσληψη νατρίου. Αλλά τα άτομα με νεφρική νόσο ή ορισμένα φάρμακα θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν αυξήσουν το κάλιο.

Μπορεί η υπερβολική κατανάλωση νερού να μειώσει το κάλιο;

Η υπερβολική κατανάλωση νερού από μόνη της δεν είναι συνήθης αιτία, αλλά η ανισορροπία υγρών, ο έμετος, η διάρροια, τα διουρητικά ή ορισμένες ιατρικές παθήσεις μπορούν να μειώσουν το κάλιο. Τα συμπτώματα πρέπει να ελέγχονται με εξετάσεις αίματος.

Είναι ασφαλή τα συμπληρώματα καλίου;

Όχι για όλους. Τα συμπληρώματα μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το κάλιο, ειδικά σε άτομα με νεφρική νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια ή ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση.

Συμπέρασμα

Το κάλιο είναι απαραίτητο για τον καρδιακό ρυθμό και τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, αλλά η ισορροπία έχει σημασία. Το χαμηλό κάλιο μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, κράμπες και προβλήματα ρυθμού. Το υψηλό κάλιο μπορεί επίσης να διαταράξει τον καρδιακό παλμό και να γίνει επικίνδυνο.

Για τους περισσότερους η ασφαλέστερη στρατηγική για την υγεία της καρδιάς είναι η πρόσληψη καλίου από ολόκληρες τροφές, ο περιορισμός της περίσσειας νατρίου (αλάτι) και η αποφυγή συμπληρωμάτων, εκτός εάν υπάρχει ιατρική συμβουλή. Όποιος έχει νεφρική νόσο, καρδιακή νόσο, μη φυσιολογικά εργαστηριακά αποτελέσματα ή ανησυχητικά συμπτώματα θα πρέπει να ακολουθεί εξατομικευμένες ιατρικές οδηγίες.

Πηγές:

medlineplus.gov

heart.org (1)

heart.org

nih.gov

kidney.org

mayoclinic.org