Πόνος κάτω αριστερά στην κοιλιά: Πώς φαίνεται αν είναι εκκολπωματίτιδα

Ο πόνος κάτω αριστερά στην κοιλιά μπορεί να είναι σημάδι εκκολπωματίτιδας, ειδικά όταν είναι επίμονος, με το σημείο να είναι πολύ ευαίσθητο στην αφή και συνοδεύεται από πυρετό, ναυτία και αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου. Αλλά η ίδια περιοχή μπορεί να πονάει από αέρια, δυσκοιλιότητα, ουρολογικά προβλήματα, γυναικολογικές παθήσεις, μυϊκή καταπόνηση ή άλλες πεπτικές διαταραχές.

Η εκκολπωματίτιδα εμφανίζεται όταν μικρές σακούλες (εκκολπώματα) στο παχύ έντερο φλεγμαίνουν ή μολύνονται. Είναι πιο συχνή με την ηλικία, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει νεότερους ενήλικες.

Πώς μοιάζει ο πόνος της εκκολπωματίτιδας;

Ο πόνος της εκκολπωματίτιδας εμφανίζεται συχνότερα στην κάτω αριστερή πλευρά της κοιλιάς. Μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να είναι οξύς, σταθερός και έντονος, αλλά μπορεί επίσης να ξεκινήσει ήπια και να επιδεινωθεί σε διάστημα αρκετών ημερών.

Ο πόνος είναι πιο ύποπτος για εκκολπωματίτιδα όταν δεν αλλάζει θέση πολύ, επιδεινώνεται όταν πιέζετε το σημείο με το χέρι και συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα. Οι ασθενείς συχνά περιγράφουν την περιοχή ως επώδυνη, με κράμπες, πρησμένη ή πολύ ευαίσθητη στην αφή.

Ο πόνος από μόνος του δεν αρκεί για τη διάγνωση της εκκολπωματίτιδας. Το μοτίβο γύρω από τον πόνο είναι αυτό που έχει σημασία.

Ποια συμπτώματα καθιστούν την εκκολπωματίτιδα πιο πιθανή;

Η εκκολπωματίτιδα γίνεται πιο πιθανή όταν εμφανίζεται πόνος στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα με σημάδια φλεγμονής ή λοίμωξης.

Συνήθη συμπτώματα:

Πυρετός και ρίγη

Ναυτία και έμετος

Δυσκοιλιότητα ή διάρροια

Φούσκωμα

Απώλεια όρεξης

Ευαισθησία κατά την πίεση της κοιλιάς

Πόνος που επιδεινώνεται σε ώρες ή ημέρες

Μερικοί ασθενείς μπορεί επίσης να παρατηρήσουν επείγουσα ούρηση ή δυσφορία, επειδή ένα φλεγμαίνον κόλον μπορεί να ερεθίσει τις κοντινές δομές της ουροδόχου κύστης.

Ψηφιακή απεικόνιση εκκολπωμάτων στο έντερο Bigstock®

Πώς διαφέρει η εκκολπωματίτιδα από τα αέρια ή τη δυσκοιλιότητα;

Τα αέρια και η δυσκοιλιότητα μπορούν να προκαλέσουν πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα, αλλά συνήθως βελτιώνονται μετά την κένωση. Ο πόνος μπορεί να μετακινείται και συχνά να είναι σαν κράμπες, παρά σταθερός.

Η εκκολπωματίτιδα είναι πιο ανησυχητική όταν ο πόνος παραμένει σε μια περιοχή, επιδεινώνεται προοδευτικά ή συνοδεύεται από πυρετό, ναυτία, έμετο ή σημαντική ευαισθησία. Εάν δεν μπορείτε να σταθείτε άνετα σε όρθια θέση, αισθάνεστε χειρότερα όταν κινείστε ή η κοιλιά σας αισθάνεται άκαμπτη, αυτό δεν είναι τυπική απλή περίπτωση συσσώρευσης αερίων στο έντερο.

Τι άλλο μπορεί να προκαλέσει πόνο στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα;

Αρκετές παθήσεις μπορούν να μιμηθούν την εκκολπωματίτιδα, όπως:

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

πέτρες στα νεφρά

ουρολοίμωξη

κήλη

φλεγμονή του παχέος εντέρου

κύστεις ωοθηκών

ενδομητρίωση

έκτοπη κύηση

Αυτός είναι ο λόγος που ένας νέος και σοβαρός πόνος στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα δεν πρέπει να αυτοδιαγιγνώσκεται. Σε γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι έγκυες, ο ξαφνικός πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα, η ζάλη, ο πόνος στον ώμο και τυχόν κολπική αιμορραγία χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Τι πρέπει να κάνετε εάν υποψιάζεστε εκκολπωματίτιδα

Καλέστε γιατρό εάν ο πόνος στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα διαρκεί περισσότερο από μερικές ώρες, επιδεινώνεται συνεχώς ή συνοδεύεται από πυρετό, ναυτία, έμετο ή εντερικές αλλαγές. Μην βασίζεστε σε καθαρτικά, κλύσματα ή ισχυρά παυσίπονα χωρίς ιατρική συμβουλή.

Η ήπια, απλή εκκολπωματίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι με ανάπαυση, προσωρινές αλλαγές στη διατροφή, υγρά και παρακολούθηση. Μερικοί ασθενείς χρειάζονται αντιβιοτικά, αλλά για απλές περιπτώσεις. Η εκκολπωματίτιδα με σοβαρά συμπτώματα, η εξασθενημένη ανοσία και η αδυναμία διατήρησης υγρών (συχνός έμετος, διάρροια κλπ.) μπορεί να χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Πότε η κατάσταση συνιστά επείγον περιστατικό;

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν ο κοιλιακός πόνος είναι:

σοβαρός

ξαφνικός

επιδεινώνεται

καθώς και αν συνοδεύεται από:

υψηλό πυρετό

επαναλαμβανόμενους εμετούς

λιποθυμία

σύγχυση

δυσκαμψία στην κοιλιά

αίμα στα κόπρανα

αδυναμία κένωσης κοπράνων ή αερίων

σημάδια αφυδάτωσης

Η σοβαρή εκκολπωματίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε:

απόστημα

διάτρηση εντέρου

περιτονίτιδα

συρίγγιο

απόφραξη του εντέρου

Αυτά είναι ασυνήθιστες αλλά σοβαρές επιπτώσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η εκκολπωματίτιδα να υποχωρήσει μόνη της;

Οι ήπιες, απλές περιπτώσεις μπορεί να βελτιωθούν με ιατρική καθοδήγηση και υποστηρικτική φροντίδα. Ωστόσο, η υποψία εκκολπωματίτιδας θα πρέπει να αξιολογείται, επειδή οι επιπλοκές μπορεί, αρχικά, να φαίνονται παρόμοιες.

Προκαλούν οι ξηροί καρποί, οι σπόροι ή τα ποπ κορν εκκολπωματίτιδα;

Οι παλαιότερες συμβουλές συχνά κατηγορούσαν αυτές τις τροφές, αλλά τα τρέχοντα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την τακτική αποφυγή τους. Η ατομική ανοχή ποικίλλει, γι' αυτό ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας.

Πρέπει να τρώω φυτικές ίνες κατά τη διάρκεια έξαρσης εκκολπωματίτιδας;

Κατά τη διάρκεια μιας οξείας έξαρσης, οι γιατροί μπορεί να συστήσουν προσωρινά διαυγή υγρά ή τροφές χαμηλές σε φυτικές ίνες. Μετά την ανάρρωση, ένα διατροφικό πρότυπο με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του μελλοντικού κινδύνου για πολλούς ανθρώπους.

Συμπέρασμα

Ο πόνος κάτω αριστερά στην κοιλιά μπορεί να είναι εκκολπωματίτιδα, όταν είναι επίμονος, εντοπισμένος, ευαίσθητος και συνοδεύεται από πυρετό, ναυτία, φούσκωμα ή αλλαγές στην κένωση. Ωστόσο, πολλές άλλες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν πόνο στην ίδια περιοχή.

Εάν τα συμπτώματα είναι νέα, επιδεινώνονται ή είναι σοβαρά, η ιατρική αξιολόγηση είναι το ασφαλέστερο βήμα. Η εκκολπωματίτιδα είναι θεραπεύσιμη, αλλά οι επιπλοκές απαιτούν άμεση φροντίδα.

Πηγές:

health.com

mayoclinic.org

nih.gov

clevelandclinic.org

gastrojournal.org

ascrsu.com