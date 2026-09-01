Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής

Snapshot Από 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η ψηφιακή συνταγογράφηση φαρμάκων για ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η ψηφιακή καταγραφή επιτρέπει πλήρη ιχνηλασιμότητα της φαρμακευτικής αγωγής από την ιατρική εντολή έως τη χορήγηση στον ασθενή.

Το σύστημα μειώνει τα λάθη στη φαρμακευτική αγωγή και καταργεί χειρόγραφες εντολές και διπλές καταχωρήσεις.

Παρέχει πλήρη εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής του κάθε νοσηλευόμενου και επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ σκοπεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και τη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων. Snapshot powered by AI

Ξεκινά από σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, η ψηφιακή συνταγογράφηση φαρμάκων σε ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο στα πλαίσια του ψηφιακού σχηματισμού της δημόσιας υγείας που στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών, τη μείωση γραφειοκρατίας και την καλύτερη παρακολούθηση των αναγκών σε φάρμακα.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «για πρώτη φορά η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία θα καταγράφεται ηλεκτρονικά και θα υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια από την ιατρική εντολή και την εκτέλεσή της από το νοσοκομειακό φαρμακείο, έως τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή».

Σημείωσε επίσης ότι το έργο αυτό θα έχει τα εξής οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ΕΣΥ:

Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και μείωση των σφαλμάτων στη φαρμακευτική αγωγή.

Κατάργηση χειρόγραφων εντολών και διπλών καταχωρήσεων για τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ενσωμάτωση των εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης.

Πλήρης εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου ασθενούς.

Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Υγείας αποκτά αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τη φαρμακευτική δαπάνη, να εντοπίζουμε αποκλίσεις και να σχεδιάζουμε αποτελεσματικότερα τις προμήθειες.

«Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που άλλαξε πριν από χρόνια τον τρόπο λειτουργίας της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, περνά πλέον και μέσα στα νοσοκομεία», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, καταλήγοντας:

«Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ, με συγκεκριμένα έργα που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών, διευκολύνουν τους επαγγελματίες υγείας και μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τους πόρους του συστήματος υγείας».

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