Γεωργιάδης: Καταβάλλεται προσπάθεια για εξομάλυνση των μεταγγίσεων στο νοσοκομείο Παίδων

Snapshot Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» πραγματοποιήθηκε πολύωρη σύσκεψη για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις μεταγγίσεις αίματος λόγω μείωσης αποθεμάτων τον Αύγουστο.

Στη σύσκεψη καταρτίστηκε σχέδιο για την πλήρη κάλυψη των μεταγγισιακών αναγκών και την άμεση εξομάλυνση του ρυθμού μεταγγίσεων.

Στο νοσοκομείο μεταγγίζονται περίπου 800 παιδιά, με ανάγκες για τακτικές μεταγγίσεις αίματος. Snapshot powered by AI

Πολύωρη σύσκεψη με την διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (04/09/2026), στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με αντικείμενο την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις μεταγγίσεις αίματος που έχει παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της μείωσης των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Οι γονείς πολυμεταγγιζόμενων παιδιών είχαν εκπέμψει «sos» πριν από λίγες ημέρες. Οι μεταγγίσεις των μικρών ασθενών είτε αναβάλλονταν είτε τα παιδιά υπομεταγγίζονταν λόγω έλλειψης αίματος. Για το λόγο αυτό, είχαν απευθύνει έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία, προς τους πολίτες που μπορούν να προσφέρουν. Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταγγίζονται περίπου 800 πάσχοντες.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω Χ, αντικείμενο της σημερινής σύσκεψης ήταν η πλήρης αποτύπωση της κατάστασης, αναφορικά με την κάλυψη των μεταγγισιακων αναγκών των ασθενών με θαλασσαιμια. Επίσης, καταρτίστηκε σχεδιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων.

Το ΕΚΕΑ, σε άμεση και καθημερινή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και την αιμοδοσία του νοσοκομείου Παίδων, «θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την τάχιστη εξομάλυνση του ρυθμού των μεταγγίσεων, ώστε να παύσει άμεσα η ταλαιπωρία των πολυμεταγγιζόμενων» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στο Χ.