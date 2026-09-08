Τα Ω-3 επιταχύνουν τη γνωστική εξασθένηση; Χαμός με ενστάσεις επιστημόνων σε ανατρεπτική έρευνα

Τα συμπληρώματα ωμέγα-3 προωθούνται ευρέως για την υγεία του εγκεφάλου, επομένως μια πρόσφατη μελέτη, που συνδέει τη χρήση τους με ταχύτερη γνωστική εξασθένηση σε ηλικιωμένους ενήλικες, ακούγεται ανησυχητική. Αλλά το εύρημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, ενώ και οι ίδιοι οι συγγραφείς τονίζουν ότι δεν αποδεικνύει ότι τα ωμέγα-3 προκαλούν γνωστική βλάβη.

Η εν λόγω μελέτη έρχεται σε αντίθεση με ορισμένες προηγούμενες παρατηρητικές έρευνες, ενώ τυχαιοποιημένες δοκιμές δείχνουν γενικά μικρό γνωστικό όφελος, αλλά δεν έχουν αναπαράγει αυτό το φαινομενικό σήμα βλάβης.

Τι διαπίστωσε η αμφισβητούμενη μελέτη για τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα;

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα της Πρωτοβουλίας Νευροαπεικόνισης για τη Νόσο Αλτσχάιμερ (ADNI), συγκρίνοντας 273 χρήστες συμπληρωμάτων ωμέγα-3 με 546 αντίστοιχους μη χρήστες επί περίπου 5 χρόνια.

Οι χρήστες είχαν ταχύτερες μειώσεις σε τρία γνωστικά μέτρα: MMSE, ADAS-Cog13 και CDR-SB. Η απεικόνιση του εγκεφάλου δεν συνέδεσε τη συσχέτιση με μεγαλύτερη απώλεια αμυλοειδούς, ταυ ή φαιάς ουσίας. Αντίθετα, η μείωση του μεταβολισμού της γλυκόζης στον εγκέφαλο με FDG-PET ήταν στατιστικά σημαντικό μέρος της συσχέτισης.

Αλλά όλο αυτό ήταν παρατηρητικό και όχι μια δοκιμή που θα έδινε κανονικά συγκεκριμένες ποσότητες ωμέγα-3 ή εικονικού φαρμάκου στους συμμετέχοντες. Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν πλήρως τη δόση του συμπληρώματος, τη σύνθεση, την μακροχρόνια προσήλωση ή γιατί οι συμμετέχοντες το έλαβαν.

Γιατί μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας αμφισβητεί την μελέτη;

Οι επικριτές τόνισαν μια βασική σύγχυση: οι χρήστες συμπληρωμάτων μπορεί να διαφέρουν από τους μη χρήστες με τρόπους που η στατιστική αντιστοίχιση δεν μπορεί να εξαλείψει. Κάποιοι μπορεί να ξεκινήσουν συμπληρώματα, επειδή ανησυχούν ήδη για την μνήμη ή την καρδιαγγειακή τους υγεία.

Υπάρχει επίσης μια αντίφαση. Μια ανάλυση του 2023, που χρησιμοποίησε δεδομένα της ADNI διαπίστωσε, ότι η συμπλήρωση ωμέγα-3 συσχετίστηκε με 64% χαμηλότερο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ. Αντίθετα αποτελέσματα από τον ίδιο ερευνητικό πόρο δείχνουν πώς η επιλογή των συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα και οι αναλυτικές μέθοδοι μπορούν να διαμορφώσουν τα παρατηρητικά ευρήματα.

Μια άλλη επιστολή πρότεινε, ότι η οξείδωση ή η σύνθεση του συμπληρώματος θα μπορούσε να εξηγήσει το αποτέλεσμα, επειδή η ADNI δεν κατέγραψε αυτές τις λεπτομέρειες. Επίσης, η αρχική μελέτη δεν μέτρησε ποτέ την οξείδωση. Οι ισχυρισμοί ότι το «ταγγισμένο ιχθυέλαιο» προκάλεσε γνωστική εξασθένηση είναι επομένως μια υπόθεση, όχι ένα εύρημα.

Οι συγγραφείς αργότερα διευκρίνισαν ότι ποτέ δεν είχαν ισχυριστεί αιτιότητα και αναγνώρισαν την εσφαλμένη ταξινόμηση της έκθεσης, την μη μετρημένη σύγχυση και την ανάγκη για τυχαιοποιημένες δοκιμές πριν αλλάξουν οι συστάσεις.

Τι δείχνουν οι τυχαιοποιημένες δοκιμές;

Τα τυχαιοποιημένα στοιχεία ΔΕΝ υποστηρίζουν επί του παρόντος την ιδέα, ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 επιταχύνουν τη γνωστική εξασθένηση.

Σε μια διπλά τυφλή δοκιμή του 2026 έδωσαν σε 365 ενήλικες 55-80 ετών, χωρίς άνοια αλλά με παράγοντες κινδύνου άνοιας και χαμηλό διαιτητικό DHA, 2 g/ημέρα DHA ή εικονικό φάρμακο επί 2 χρόνια. Το DHA έφτασε στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ωστόσο η γνωστική λειτουργία και η δομή του εγκεφάλου δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν συγκρίσιμα.

Αυτό ταιριάζει με τα ευρύτερα στοιχεία: οι παρατηρητικές μελέτες μερικές φορές υποδηλώνουν προστασία μεν, αλλά οι ελεγχόμενες δοκιμές γενικά δεν έχουν καταφέρει να δείξουν, ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 αποτρέπουν τη γνωστική παρακμή, δε.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2026 από τον Π.Ο.Υ. για τον κίνδυνο άνοιας συνιστούν την αποφυγή συμπληρωμάτων ωμέγα-3 με σκοπό ειδικά την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης ή της άνοιας σε ενήλικες χωρίς εδραιωμένες ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, υποστηρίζοντας παράλληλα ένα γενικότερο υγιεινό διατροφικό πρότυπο.

Συνολικά, η νέα μελέτη έρχεται σε αντίθεση με ορισμένα προηγούμενα παρατηρητικά στοιχεία, αλλά παραμένει αβέβαιη σε σχέση με τα τυχαιοποιημένα στοιχεία. Θέτει ένα ερώτημα ασφάλειας, δεν το απαντά.

Πρέπει οι ηλικιωμένοι να σταματήσουν τα συμπληρώματα ωμέγα-3;

Όχι με αφορμή αυτήν την μελέτη. Τα άτομα που λαμβάνουν συνταγογραφούμενα ωμέγα-3 για άλλο ιατρικό λόγο δεν πρέπει να τα σταματήσουν χωρίς να μιλήσουν με τον γιατρό τους.

Τα ευρήματα δεν δείχνουν ότι η κατανάλωση ψαριών είναι επιβλαβής. Οι ολόκληρες τροφές δεν είναι ισοδύναμες με τις κάψουλες συμπληρωμάτων Ω-3.

Ωστόσο, για τα άτομα που λαμβάνουν συμπληρώματα ιχθυελαίου αποκλειστικά για την πρόληψη της άνοιας, τα στοιχεία για το όφελος ήταν ήδη αδύναμα. Οι μεγάλοι οργανισμοί για την άνοια δεν συνιστούν να βασίζεστε σε συμπληρώματα ωμέγα-3 για γνωστική προστασία.

Συχνές Ερωτήσεις

Επηρεάζει το APOE4 την λειτουργία των ωμέγα-3;

Πιθανώς, αλλά τα στοιχεία είναι ασυνεπή. Η δοκιμή με DHA του 2026 δεν διαπίστωσε καμία γνωστική θεραπευτική επίδραση με βάση την κατάσταση του γονιδίου APOE4, επομένως δεν υπάρχει καθιερωμένη σύσταση συμπληρώματος με βάση τον γονότυπο.

Προσδιορίστηκε κάποια επιβλαβής δόση ωμέγα-3;

Όχι. Η δόση και η σύνθεση δεν χαρακτηρίστηκαν επαρκώς στην μελέτη παρατήρησης, επομένως δεν μπορεί να προσδιοριστεί μια συγκεκριμένη «επικίνδυνη δόση».

Συμπέρασμα

Η επιστημονική διαμάχη δεν δείχνει ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 βλάπτουν τον γηράσκων εγκέφαλο. Δείχνει γιατί μια απροσδόκητη παρατηρητική συσχέτιση χρειάζεται δοκιμή έναντι καλύτερα ελεγχόμενων στοιχείων.

Παλαιότερες τυχαιοποιημένες δοκιμές δείχνουν ελάχιστα στοιχεία, ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 προλαμβάνουν τη γνωστική εξασθένηση και κανένα πειστικό στοιχείο ότι την επιταχύνουν κι από πάνω. Το νέο σήμα αξίζει διερεύνηση, όχι πανικό.

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