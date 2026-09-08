Τα Ω-3 επιταχύνουν τη γνωστική εξασθένηση; Χαμός με ενστάσεις επιστημόνων σε ανατρεπτική έρευνα

Τα συμπληρώματα Ωμέγα-3 συνδέθηκαν με ταχύτερη γνωστική εξασθένηση, αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία μόνο επιβεβαιωμένα δεν είναι.

Newsroom

Τα Ω-3 επιταχύνουν τη γνωστική εξασθένηση; Χαμός με ενστάσεις επιστημόνων σε ανατρεπτική έρευνα
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα συμπληρώματα ωμέγα-3 προωθούνται ευρέως για την υγεία του εγκεφάλου, επομένως μια πρόσφατη μελέτη, που συνδέει τη χρήση τους με ταχύτερη γνωστική εξασθένηση σε ηλικιωμένους ενήλικες, ακούγεται ανησυχητική. Αλλά το εύρημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, ενώ και οι ίδιοι οι συγγραφείς τονίζουν ότι δεν αποδεικνύει ότι τα ωμέγα-3 προκαλούν γνωστική βλάβη.

Η εν λόγω μελέτη έρχεται σε αντίθεση με ορισμένες προηγούμενες παρατηρητικές έρευνες, ενώ τυχαιοποιημένες δοκιμές δείχνουν γενικά μικρό γνωστικό όφελος, αλλά δεν έχουν αναπαράγει αυτό το φαινομενικό σήμα βλάβης.

Τι διαπίστωσε η αμφισβητούμενη μελέτη για τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα;

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα της Πρωτοβουλίας Νευροαπεικόνισης για τη Νόσο Αλτσχάιμερ (ADNI), συγκρίνοντας 273 χρήστες συμπληρωμάτων ωμέγα-3 με 546 αντίστοιχους μη χρήστες επί περίπου 5 χρόνια.

Οι χρήστες είχαν ταχύτερες μειώσεις σε τρία γνωστικά μέτρα: MMSE, ADAS-Cog13 και CDR-SB. Η απεικόνιση του εγκεφάλου δεν συνέδεσε τη συσχέτιση με μεγαλύτερη απώλεια αμυλοειδούς, ταυ ή φαιάς ουσίας. Αντίθετα, η μείωση του μεταβολισμού της γλυκόζης στον εγκέφαλο με FDG-PET ήταν στατιστικά σημαντικό μέρος της συσχέτισης.

Αλλά όλο αυτό ήταν παρατηρητικό και όχι μια δοκιμή που θα έδινε κανονικά συγκεκριμένες ποσότητες ωμέγα-3 ή εικονικού φαρμάκου στους συμμετέχοντες. Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν πλήρως τη δόση του συμπληρώματος, τη σύνθεση, την μακροχρόνια προσήλωση ή γιατί οι συμμετέχοντες το έλαβαν.

ωμεγα 3 λιπαρα οξεα

Γιατί μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας αμφισβητεί την μελέτη;

Οι επικριτές τόνισαν μια βασική σύγχυση: οι χρήστες συμπληρωμάτων μπορεί να διαφέρουν από τους μη χρήστες με τρόπους που η στατιστική αντιστοίχιση δεν μπορεί να εξαλείψει. Κάποιοι μπορεί να ξεκινήσουν συμπληρώματα, επειδή ανησυχούν ήδη για την μνήμη ή την καρδιαγγειακή τους υγεία.

Υπάρχει επίσης μια αντίφαση. Μια ανάλυση του 2023, που χρησιμοποίησε δεδομένα της ADNI διαπίστωσε, ότι η συμπλήρωση ωμέγα-3 συσχετίστηκε με 64% χαμηλότερο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ. Αντίθετα αποτελέσματα από τον ίδιο ερευνητικό πόρο δείχνουν πώς η επιλογή των συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα και οι αναλυτικές μέθοδοι μπορούν να διαμορφώσουν τα παρατηρητικά ευρήματα.

Μια άλλη επιστολή πρότεινε, ότι η οξείδωση ή η σύνθεση του συμπληρώματος θα μπορούσε να εξηγήσει το αποτέλεσμα, επειδή η ADNI δεν κατέγραψε αυτές τις λεπτομέρειες. Επίσης, η αρχική μελέτη δεν μέτρησε ποτέ την οξείδωση. Οι ισχυρισμοί ότι το «ταγγισμένο ιχθυέλαιο» προκάλεσε γνωστική εξασθένηση είναι επομένως μια υπόθεση, όχι ένα εύρημα.

Οι συγγραφείς αργότερα διευκρίνισαν ότι ποτέ δεν είχαν ισχυριστεί αιτιότητα και αναγνώρισαν την εσφαλμένη ταξινόμηση της έκθεσης, την μη μετρημένη σύγχυση και την ανάγκη για τυχαιοποιημένες δοκιμές πριν αλλάξουν οι συστάσεις.

Τι δείχνουν οι τυχαιοποιημένες δοκιμές;

Τα τυχαιοποιημένα στοιχεία ΔΕΝ υποστηρίζουν επί του παρόντος την ιδέα, ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 επιταχύνουν τη γνωστική εξασθένηση.

Σε μια διπλά τυφλή δοκιμή του 2026 έδωσαν σε 365 ενήλικες 55-80 ετών, χωρίς άνοια αλλά με παράγοντες κινδύνου άνοιας και χαμηλό διαιτητικό DHA, 2 g/ημέρα DHA ή εικονικό φάρμακο επί 2 χρόνια. Το DHA έφτασε στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ωστόσο η γνωστική λειτουργία και η δομή του εγκεφάλου δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν συγκρίσιμα.

Αυτό ταιριάζει με τα ευρύτερα στοιχεία: οι παρατηρητικές μελέτες μερικές φορές υποδηλώνουν προστασία μεν, αλλά οι ελεγχόμενες δοκιμές γενικά δεν έχουν καταφέρει να δείξουν, ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 αποτρέπουν τη γνωστική παρακμή, δε.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2026 από τον Π.Ο.Υ. για τον κίνδυνο άνοιας συνιστούν την αποφυγή συμπληρωμάτων ωμέγα-3 με σκοπό ειδικά την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης ή της άνοιας σε ενήλικες χωρίς εδραιωμένες ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, υποστηρίζοντας παράλληλα ένα γενικότερο υγιεινό διατροφικό πρότυπο.

Συνολικά, η νέα μελέτη έρχεται σε αντίθεση με ορισμένα προηγούμενα παρατηρητικά στοιχεία, αλλά παραμένει αβέβαιη σε σχέση με τα τυχαιοποιημένα στοιχεία. Θέτει ένα ερώτημα ασφάλειας, δεν το απαντά.

DHA ωμεγα 3 λιπαρο οξυ

Πρέπει οι ηλικιωμένοι να σταματήσουν τα συμπληρώματα ωμέγα-3;

Όχι με αφορμή αυτήν την μελέτη. Τα άτομα που λαμβάνουν συνταγογραφούμενα ωμέγα-3 για άλλο ιατρικό λόγο δεν πρέπει να τα σταματήσουν χωρίς να μιλήσουν με τον γιατρό τους.

Τα ευρήματα δεν δείχνουν ότι η κατανάλωση ψαριών είναι επιβλαβής. Οι ολόκληρες τροφές δεν είναι ισοδύναμες με τις κάψουλες συμπληρωμάτων Ω-3.

Ωστόσο, για τα άτομα που λαμβάνουν συμπληρώματα ιχθυελαίου αποκλειστικά για την πρόληψη της άνοιας, τα στοιχεία για το όφελος ήταν ήδη αδύναμα. Οι μεγάλοι οργανισμοί για την άνοια δεν συνιστούν να βασίζεστε σε συμπληρώματα ωμέγα-3 για γνωστική προστασία.

Συχνές Ερωτήσεις

Επηρεάζει το APOE4 την λειτουργία των ωμέγα-3;

Πιθανώς, αλλά τα στοιχεία είναι ασυνεπή. Η δοκιμή με DHA του 2026 δεν διαπίστωσε καμία γνωστική θεραπευτική επίδραση με βάση την κατάσταση του γονιδίου APOE4, επομένως δεν υπάρχει καθιερωμένη σύσταση συμπληρώματος με βάση τον γονότυπο.

Προσδιορίστηκε κάποια επιβλαβής δόση ωμέγα-3;

Όχι. Η δόση και η σύνθεση δεν χαρακτηρίστηκαν επαρκώς στην μελέτη παρατήρησης, επομένως δεν μπορεί να προσδιοριστεί μια συγκεκριμένη «επικίνδυνη δόση».

Συμπέρασμα

Η επιστημονική διαμάχη δεν δείχνει ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 βλάπτουν τον γηράσκων εγκέφαλο. Δείχνει γιατί μια απροσδόκητη παρατηρητική συσχέτιση χρειάζεται δοκιμή έναντι καλύτερα ελεγχόμενων στοιχείων.

Παλαιότερες τυχαιοποιημένες δοκιμές δείχνουν ελάχιστα στοιχεία, ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 προλαμβάνουν τη γνωστική εξασθένηση και κανένα πειστικό στοιχείο ότι την επιταχύνουν κι από πάνω. Το νέο σήμα αξίζει διερεύνηση, όχι πανικό.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:36ANNOUNCEMENTS

Νέες προσθήκες πανεπιστημιακών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

16:34LIFESTYLE

«Το Σόι σου» επιστρέφει και η ημερομηνία της πρεμιέρας «κλείδωσε»

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Από τον γάμο χλιδής στη φυλακή: Ο χρυσός στον λαιμό της νύφης έστειλε τον γαμπρό πίσω από τα σίδερα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μέλη των Σπετσνάζ οι νεκροί σε χιονοστιβάδα στον Καύκασο - Έκαναν εκπαίδευση

16:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελιγιορίδου και Αβραμάκης προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Άλλο ανθρώπινος παράγοντας, άλλο ανθρώπινο λάθος: Τι έδειχναν έρευνες της NASA για τις πτώσεις Phantom

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε αμερικανικό drone πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες: Η Cassiopea andromeda στη Ρόδο - Καταγράφηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωσή της στη Μεσόγειο

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε κεφάλι κροκόδειλου σε αποσκευή στο αεροδρόμιο Καζέλε του Τορίνο

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Ήξερε και σιώπησε για την 7η Οκτωβρίου» - Κοινή ανακοίνωση της αντιπολίτευσης κατά Νετανιάχου

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 40χρονος Πολωνός προκάλεσε φωτιά κάνοντας μπάρμπεκιου - Η ποινή του

15:45WHAT THE FACT

«Αποταμιεύω από όταν ήμουν παιδί»: 95.600 ευρώ βρέθηκαν σε σακούλα στο αμάξι άντρα στην Γαλλία

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν υποκύπτει σε τελεσίγραφα και ενισχύει τη χώρα με πράξεις»

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η AfD πρέπει να κυβερνήσει στην Σαξονία λένε έξι στους δέκα

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα Ω-3 επιταχύνουν τη γνωστική εξασθένηση; Χαμός με ενστάσεις επιστημόνων σε ανατρεπτική έρευνα

15:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ

15:19WHAT THE FACT

Αθλητής MMA ισχυρίζεται ότι του προσέφεραν 500.000 δολάρια για να παλέψει με χιμπατζή

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος από τη θάλασσα

15:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίνα Σάττι: Τραγουδά Μάνο Λοΐζο σε πρόβα και μαγεύει με τη φωνή της - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ταλιμπάν εκτελεί εν ψυχρώ άνδρα στη μέση του δρόμου

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Γεννήθηκαν τρεις σπάνιες τίγρεις της Σουμάτρας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο - Ορόσημο για την διάσωση του είδους - Δείτε φωτογραφίες

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη έκλεβε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της - Πήρε 1.000 ευρώ σε 7 μήνες

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη στο ξενοδοχείο- Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε από τη ζωή η 39χρονη πυροτεχνουργός Μαρία Κολτσακλή - Ήταν μητέρα τριών παιδιών

13:50LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η Miss Αυστρία Λουτσία Σίσιτς - «Έφυγες πολύ νωρίς»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πράκτορας της Στάζι, παραγωγοί πορνό, καταδικασμένος για κλοπές, υποστηρικτές του Πούτιν: Αυτοί εκλέγονται με το AfD στη Σαξονία

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας

14:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ τα οστά και το κρανίο που εντοπίστηκαν από παιδιά και προπονητή στην Αλεπότρυπα - Τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο σημείο

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

13:53ΦΑΡΜΑΚΟ

Πειραματικό φάρμακο αντιστρέφει τη γήρανση: Έξι βιολογικά «ρολόγια» γύρισαν 4 χρόνια πίσω - Αναπτύχθηκε με ΑΙ

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες: Η Cassiopea andromeda στη Ρόδο - Καταγράφηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωσή της στη Μεσόγειο

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Σιγκαπούρη: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης στον κόσμο θα λάβει αύξηση 1 εκατ. δολαρίων στον μισθό του - Πόσα κερδίζει ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ