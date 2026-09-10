Πρώιμο Αλτσχάιμερ: Πώς μπορεί να εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα στην καθημερινή ζωή

Αλτσχάιμερ πριν από τα 65: Οι καθημερινές αλλαγές που μπορεί εύκολα να διαφύγουν της προσοχής.

Newsroom

Πρώιμο Αλτσχάιμερ: Πώς μπορεί να εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα στην καθημερινή ζωή
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νόσος Αλτσχάιμερ συνδέεται συνήθως με τα γηρατειά, αλλά μπορεί να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Όταν τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 65 ετών, η πάθηση ονομάζεται νόσος Αλτσχάιμερ πρώιμης έναρξης.

Επειδή οι ασθενείς ενδέχεται να εργάζονται ακόμη, να μεγαλώνουν παιδιά ή να φροντίζουν άλλους, τα πρώτα σημάδια μπορεί να εκληφθούν λανθασμένα ως άγχος, εξάντληση ή διάσπαση προσοχής.

Τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ πρώιμης έναρξης;

Το πρώιμο Αλτσχάιμερ είναι η ίδια προοδευτική εγκεφαλική νόσος, που παρατηρείται και σε πιο προχωρημένη ηλικία, αλλά τα συμπτώματα εκδηλώνονται πριν από τα 65 έτη, ακόμα και από τα 40 ή τα 50. Είναι πολύ λιγότερο συχνή από την μορφή της νόσου που εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, και οι περισσότερες περιπτώσεις δεν οφείλονται στις κληρονομικές μεταλλάξεις, που πιθανώς ευθύνονται για την οικογενή μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ.

Το Αλτσχάιμερ επηρεάζει σταδιακά τα εγκεφαλικά δίκτυα, που σχετίζονται με την μνήμη, τον λόγο, την λογική σκέψη, την οπτικοχωρική αντίληψη και τη συμπεριφορά. Η απώλεια μνήμης είναι συχνό φαινόμενο, ωστόσο οι νεότεροι ασθενείς είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν πιο έντονα συμπτώματα, τα οποία δεν αφορούν την μνήμη, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την αναγνώριση και τη διάγνωση της νόσου.

απωλεια; μνημης γνωστικη εξασθενηση ανοια αλτσχαιμερ

Πώς μπορεί να εκδηλωθούν τα συμπτώματα πρώιμου Αλτσχάιμερ στην καθημερινή ζωή;

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι μια επίμονη, προοδευτική μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ικανότητες του ατόμου και όχι ένα περιστασιακό σφάλμα ή κενό μνήμης.

  • Προβλήματα πρόσφατης μνήμης: Ξεχνάτε μια συζήτηση που έγινε νωρίτερα την ίδια μέρα, ρωτάτε επανειλημμένα την ίδια ερώτηση, ή χάνετε ραντεβού και προθεσμίες, στα οποία παλαιότερα ήσασταν πάντοτε τυπικοί.
  • Δυσκολία στον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων: Οι μηνιαίοι λογαριασμοί σας προκαλούν σύγχυση, δυσκολεύεστε με μια οικεία συνταγή μαγειρικής ή με εργασίες που απαιτούν πολλά επιμέρους στάδια προτού ολοκληρωθούν.
  • Δυσκολία με τις λέξεις: Συχνή αδυναμία ανάκλησης κοινών λέξεων, διακοπή της ομιλίας στην μέση μιας πρότασης και δυσκολία στη σύνταξη συνηθισμένων μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο.
  • Οπτικοχωρικά προβλήματα: Λανθασμένη εκτίμηση αποστάσεων κατά την οδήγηση, αποπροσανατολισμός σε μια γνώριμη διαδρομή και δυσκολία στην ερμηνεία οπτικών ερεθισμάτων.
  • Προβλήματα με οικείες δραστηριότητες: Η προετοιμασία ενός συνηθισμένου γεύματος, η οργάνωση μιας λίστας αγορών και η χρήση οικείων συσκευών μπορεί ξαφνικά να απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο.
  • Αλλαγές στη διάθεση και την κοινωνική συμπεριφορά: Αυξανόμενη κοινωνική απόσυρση, άγχος, ευερεθιστότητα ή απάθεια, σε συνδυασμό με γνωστικές δυσκολίες.

Τα πρώτα συμπτώματα είναι πάντα προβλήματα μνήμης;

Όχι. Η προοδευτική δυσκολία στην μνήμη παραμένει συχνό φαινόμενο, ωστόσο η νόσος Αλτσχάιμερ πρώιμης έναρξης είναι πιο πιθανό να παρουσιάσει άτυπες μορφές σε σχέση με τον τύπο που εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ορισμένα άτομα παρουσιάζουν αρχικά έντονα προβλήματα λόγου, ενώ άλλα αντιμετωπίζουν οπτικοχωρικές δυσκολίες ή διαταραχές στις εκτελεστικές λειτουργίες, δηλαδή στις δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Αυτά τα πρότυπα συμπτωμάτων μπορεί να προσομοιάζουν με άλλες νευρολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην καθυστέρηση της διάγνωσης.

γιατρος κραταει απεικονιστικη εξεταση εγκεφαλου ασθενους

Πότε πρέπει κάποιος να ζητήσει ιατρική αξιολόγηση;

Το να ξεχάσει κανείς ένα όνομα ή να μην θυμάται πού άφησε τα κλειδιά του μία φορά, δεν σημαίνει ότι πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η ανησυχία δικαιολογείται όταν οι αλλαγές είναι καινούργιες, επιδεινώνονται σταδιακά και επηρεάζουν την εργασία, τη διαχείριση οικονομικών, την οδήγηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και άλλες καθημερινές δραστηριότητες.

Η αξιολόγηση από νευρολόγο μπορεί να περιλαμβάνει:

  • λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού
  • γνωστικά και νευρολογικά τεστ
  • εξετάσεις αίματος
  • απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου
  • έλεγχο για βιοδείκτες της νόσου Αλτσχάιμερ (εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Πρέπει επίσης να εξεταστούν άλλες πιθανές αιτίες γνωστικών προβλημάτων, όπως η κατάθλιψη, οι διαταραχές ύπνου, οι παρενέργειες φαρμάκων και ορισμένες άλλες ιατρικές παθήσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι κληρονομικό το πρώιμο Αλτσχάιμερ;

Όχι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσος δεν οφείλεται σε άμεσα κληρονομούμενη μετάλλαξη, που σχετίζεται με το Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν βέβαια σπάνιες κληρονομικές μορφές, οι οποίες ενδέχεται να προσβάλλουν αρκετά μέλη της οικογένειας σε διαφορετικές γενιές.

Είναι το να χάνει κανείς τον προσανατολισμό του πιο ανησυχητικό από τη συνηθισμένη λήθη;

Μπορεί να είναι. Ο αποπροσανατολισμός σε μια γνώριμη διαδρομή ή το να μην θυμάται κανείς πώς έφτασε σε ένα σημείο αποτελούν πιο ανησυχητικά σημάδια από ένα μεμονωμένο περιστατικό λήθης, ειδικά εάν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται ή συνοδεύεται από άλλες γνωστικές αλλαγές.

Μπορεί κάποιος να πάσχει από πρώιμο Αλτσχάιμερ χωρίς εμφανή απώλεια μνήμης;

Ναι. Ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν αρχικά πιο έντονα προβλήματα στον λόγο, στις οπτικοχωρικές δεξιότητες και στις εκτελεστικές λειτουργίες, παρά στην μνήμη.

Συμπέρασμα

Το πρώιμο Αλτσχάιμερ μπορεί να επηρεάσει άτομα πολύ πριν από την ηλικία… συνταξιοδότησης, και τα πρώτα της σημάδια δεν είναι πάντα έντονα, ούτε αφορούν πρωτίστως την μνήμη. Σταδιακές αλλαγές που επηρεάζουν τη διεκπεραίωση οικείων δραστηριοτήτων, τη χρήση της γλώσσας, τον προσανατολισμό, τον σχεδιασμό και την κρίση χρήζουν ιατρικής διερεύνησης, όταν αρχίζουν να παρεμποδίζουν την καθημερινή ζωή.

Η έγκαιρη αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει άλλες αιτίες και, εφόσον πρόκειται για νόσο Αλτσχάιμερ, να ανοίξει τον δρόμο για συζητήσεις σχετικά με τη θεραπεία, την παροχή υποστήριξης και τον πρακτικό σχεδιασμό της ζωής του ασθενούς.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Πάτρα αποχαιρετά το «παιδί της νύχτας» - Πώς ξεκίνησε η καριέρα του το 1992

17:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Άνω Λιόσια αύριο ο Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς και μετά στο Καστελλόριζο

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Μπούλος και Γκαρσία: Το ανορθόδοξο δίδυμο πίσω από τη διπλωματία Τραμπ στην Αφρική

17:32LIFESTYLE

Ντέρτι: Η ανακοίνωση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας - Δείτε χάρτη

17:24ΥΓΕΙΑ

Πρώιμο Αλτσχάιμερ: Πώς μπορεί να εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα στην καθημερινή ζωή

17:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα γενιά προϊόντων Apple έρχεται στη Vodafone

17:21ΠΟΛΤΟΣ

Μαζωνάκης

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης – Παγώνη για Γάκα: «Τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ολιστική γιατρός»

17:16NEWSBOMB

Γιώργος Μαζωνάκης: Κι η Βουλγαρία πενθεί τον αγαπημένο της Έλληνα καλλιτέχνη

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Παριζιάνα: Το θρυλικό μαγαζί της Πάτρας όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Γιώργος Μαζωνάκης

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες της κλινικής Stem Cell - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Με 4 σακούλες με πειστήρια αποχώρησαν οι αστυνομικοί από το ιατρείο Stem Cell

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

16:53ΚΥΠΡΟΣ

Χέρτσογκ: Ονειρεύομαι μία τριμερή με Κύπρο και Λίβανο

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Στο δικαστήριο πολίτης της χώρας που έδινε πληροφορίες σε ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κέρκυρα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη με την Αμάλ Κλούνεϊ: Επί τάπητος η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

16:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτιά πήρε το πετρέλαιο: Μετά το Μπρεντ, και το WTI πάνω απο τα 100 δολάρια το βαρέλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν είχαν άδεια τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέει ο ΙΣΑ – Είχαμε καταθέσει όλα τα έγγραφα, λένε οι γιατροί

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

15:55WHAT THE FACT

Έθαψαν 300 τόνους γυαλί κάτω από έναν δρόμο: 24 χρόνια αργότερα, το πείραμα συνεχίζει να εκπλήσσει

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

15:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»:  «Λύγισε» η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια - Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι - Τα έθεσαν σε λειτουργία παρουσία ειδικών

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Βερνίκου - «Η κόρη μου όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα»

11:56LIFESTYLE

«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Δέσποινας Μοιραράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε για τα χαλιά

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ