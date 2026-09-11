Ο λόξιγκας επί 4 ημέρες ήταν το μοναδικό του σύμπτωμα – Οι γιατροί εντόπισαν απόστημα στον πνεύμονα

Ένας 65χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο έχοντας συνεχή λόξιγκα επί 4 ημέρες. Δεν παρουσίαζε πυρετό, βήχα, πόνο στο στήθος ή νυχτερινές εφιδρώσεις. Ωστόσο, οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν μια λοίμωξη με σχηματισμό κοιλότητας στο κάτω τμήμα του δεξιού πνεύμονα, ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις ταυτοποίησαν το βακτήριο Klebsiella pneumoniae, όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση στο Sage Journals.

Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει γιατί ο λόξιγκας που διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες μπορεί ενίοτε να αποτελεί ένδειξη σοβαρής νόσου.

Τι συνέβη στον άνδρα με τον λόξιγκα 4 ημερών;

Ο ασθενής, καπνιστής χωρίς γνωστό ιατρικό ιστορικό, ήταν κλινικά σταθερός. Το μόνο αξιοσημείωτο εύρημα της κλινικής εξέτασης ήταν η ελαφρώς μειωμένη είσοδος αέρα στην μέση και την κάτω ζώνη του δεξιού πνεύμονα. Οι εξετάσεις αίματος, ωστόσο, έδειξαν αυξημένα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (297 mg/L).

Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε διήθηση στον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα. Στη συνέχεια, η αξονική τομογραφία αποκάλυψε περιοχή πνευμονικής πύκνωσης με κοιλότητα μεγέθους 2,8 εκ., η οποία περιείχε στάθμη υγρού-αέρα, καθώς και διογκωμένους λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο. Λόγω της ηλικίας και της καπνιστικής συνήθειας του ασθενούς, οι γιατροί εξέτασαν επίσης το ενδεχόμενο φυματίωσης και καρκίνου.

Η βρογχοσκόπηση δεν ανέδειξε βλάβες στους αεραγωγούς. Η ανάλυση του υγρού από βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ήταν αρνητική για φυματίωση και κακοήθη κύτταρα, αλλά ανίχνευσε το βακτήριο Klebsiella pneumoniae.

Σημαντικό είναι ότι η βακτηριακή λοίμωξη διαγνώστηκε εντός λίγων ημερών από την εισαγωγή και όχι εβδομάδες αργότερα. Ο ασθενής παρέμεινε στο νοσοκομείο για περίπου δύο εβδομάδες, ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος μετά τη θεραπεία έδειξε σχεδόν πλήρη υποχώρηση του αποστήματος και συρρίκνωση των λεμφαδένων.

Τα 3 στάδια εξέλιξης ενός αποστήματος στον πνεύμονα Bigstock®

Γιατί ένα πνευμονικό απόστημα μπορεί να προκαλέσει λόξιγκα;

Ο λόξιγκας ξεκινά με μια ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, η οποία ακολουθείται από αιφνίδιο κλείσιμο της γλωττίδας. Το αντανακλαστικό αυτό εμπλέκει το φρενικό και το πνευμονογαστρικό νεύρο, καθώς και οδούς του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το απόστημα εντοπιζόταν στον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα, κοντά στο διάφραγμα και στους τελικούς κλάδους του δεξιού φρενικού νεύρου. Οι συντάκτες της μελέτης εκτίμησαν ότι η τοπική φλεγμονή ερέθιζε τη συγκεκριμένη νευρική οδό, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες συσπάσεις του διαφράγματος. Ο λόξιγκάς του υποχώρησε καθώς βελτιώνονταν οι δείκτες φλεγμονής και η λοίμωξη, γεγονός που ενισχύει τη συγκεκριμένη εξήγηση, αν και ένα μεμονωμένο περιστατικό δεν αρκεί για να αποδείξει τον μηχανισμό.

Αποτελεί ο επίμονος λόξιγκας συνήθως ένδειξη πνευμονικής νόσου;

Όχι. Οι περισσότερες περιπτώσεις λόξιγκα είναι παροδικές και ακίνδυνες. Οι λόξιγκες που διαρκούν περισσότερο από 2 μέρες ταξινομούνται ως επίμονοι και χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, καθώς ενδέχεται μερικές φορές να υποδηλώνουν κάποια υποκείμενη διαταραχή.

Οι πιο πιθανές αιτίες είναι:

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και άλλες παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος

Ερεθισμός του πνευμονογαστρικού ή του φρενικού νεύρου

Νευρολογικές διαταραχές, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο

Μεταβολικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών ηλεκτρολυτών ή της νεφρικής νόσου

Ορισμένα φάρμακα ή μετά από αναισθησία

Παθήσεις του θώρακα, όπως πνευμονία, πλευρίτιδα και πνευμονική εμβολή

Η αναφορά δεν υποδεικνύει ότι ο επίμονος λόξιγκας αποτελεί συχνή ένδειξη αποστήματος του πνεύμονα. Αντιθέτως, συμπληρώνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία περιστατικών, που περιγράφουν πνευμονία, εμπύημα και άλλες θωρακικές παθήσεις οι οποίες εκδηλώνονται με παρατεταμένο λόξιγκα.

Η μηχανική λειτουργία του διαφράγματος στην αναπνοή (εισπνοή εκπνοή) Bigstock®

Τι είναι το απόστημα του πνεύμονα;

Το απόστημα του πνεύμονα είναι μια κοιλότητα που περιέχει πύον και κατεστραμμένο ιστό, η οποία συνήθως προκαλείται από βακτηριακή λοίμωξη. Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πυρετό

Βήχα, ενίοτε με δύσοσμα πτύελα

Δύσπνοια

Πόνο στο στήθος

Νυχτερινές εφιδρώσεις

Κόπωση

Αυτό που καθιστά ασυνήθιστο το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι ο λόξιγκας φέρεται να ήταν το μοναδικό σύμπτωμα του 65χρονου, παρά την έντονη φλεγμονή. Τα αποστήματα του πνεύμονα αντιμετωπίζονται γενικά με παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών. Ενίοτε απαιτείται παροχέτευση ή χειρουργική επέμβαση, όταν η φαρμακευτική αγωγή αποτυγχάνει ή εμφανίζονται επιπλοκές.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό για τον λόξιγκά σας

Συμβουλευτείτε παθολόγο εάν ο λόξιγκας διαρκεί περισσότερο από 2 μέρες, ή και νωρίτερα εάν παρεμποδίζει τη σίτιση, τον ύπνο και την αναπνοή σας. Αναζητήστε άμεση ιατρική εκτίμηση όταν ο παρατεταμένος λόξιγκας συνοδεύεται από:

πόνο στο στήθος

δύσπνοια

αιμόπτυση

υψηλό πυρετό

νευρολογικά συμπτώματα, όπως αδυναμία ή σύγχυση

Ψηφιακή απόδοση του βακτηρίου Klebsiella pneumoniae Bigstock®

Συχνές Ερωτήσεις

Προκάλεσε ο λόξιγκας του 65χρονου το απόστημα στον πνεύμονά του;

Η αναφορά δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Οι συντάκτες θεώρησαν ότι ο ερεθισμός από την λοίμωξη του πνεύμονα ήταν η πιθανή αιτία πρόκλησης του λόξιγκα. Ένα μεμονωμένο περιστατικό δεν αρκεί για να καθορίσει με βεβαιότητα τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Αποτελεί το βακτήριο Klebsiella pneumoniae αιτία πνευμονίας;

Ναι. Το Klebsiella pneumoniae μπορεί να προκαλέσει πνευμονία και άλλες σοβαρές λοιμώξεις. Στον συγκεκριμένο ασθενή, η ανάλυση υγρού από τον πνεύμονα εντόπισε το μικρόβιο σε συσχέτιση με την λοίμωξη που προκάλεσε το απόστημα.

Συμπέρασμα

Τέσσερις ημέρες αδιάκοπου λόξιγκα οδήγησαν τους γιατρούς στην ανακάλυψη ενός αποστήματος στον πνεύμονα ενός άνδρα, ο οποίος δεν παρουσίαζε τα συνήθη προειδοποιητικά αναπνευστικά συμπτώματα. Πρόκειται για σπάνια περίπτωση, η οποία δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία για τον συνηθισμένο λόξιγκα.

Το πρακτικό δίδαγμα είναι πιο συγκεκριμένο: ο λόξιγκας που επιμένει πέραν των 2 ημερών χρήζει ιατρικής αξιολόγησης, καθώς, ενίοτε, η αιτία εντοπίζεται πολύ πέρα από το στομάχι ή το διάφραγμα.

Πηγές: