Οξύς πόνος στο πλευρό κατά το τρέξιμο: Τι βοηθά και πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Ο πόνος στο πλευρό είναι ένας γνώριμος -ενίοτε οξύς- πόνος, που διακόπτει το τρέξιμο και συχνά υποχωρεί, όταν μειώνετε ταχύτητα ή σταματάτε. Η μείωση του ρυθμού είναι ένα λογικό πρώτο βήμα, ενώ ο προγραμματισμός των γευμάτων μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό μελλοντικών επεισοδίων.

Ωστόσο, ο έντονος ή επίμονος κοιλιακός πόνος δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα σε πόνο που οφείλεται στην άσκηση.

Πώς γίνεται αισθητός ένας τυπικός πόνος στο πλευρό;

Συνήθως εκδηλώνεται ως εντοπισμένος πόνος, αίσθημα τραβήγματος ή οξύς πόνος στην κοιλιά κατά τη διάρκεια της άσκησης. Εμφανίζεται συχνά κοντά στο κάτω άκρο των πλευρών και μπορεί να εντοπίζεται στην μία ή την άλλη πλευρά.

Η ιατρική ονομασία του είναι «παροδικός κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με την άσκηση» (ΕΤΑΡ: exercise-related transient abdominal pain). Το τρέξιμο αποτελεί συχνή αιτία πρόκλησής του, αλλά τέτοιοι πόνοι εμφανίζονται και με άλλους τύπους ασκήσεων.

Ένα χρήσιμο στοιχείο είναι το μοτίβο εμφάνισης: η ενόχληση εκδηλώνεται κατά τη δραστηριότητα και υποχωρεί μετά την μείωση ή τη διακοπή της. Αυτό το μοτίβο μπορεί να υποδηλώνει πόνο στο πλευρό, αλλά δεν αρκεί για να προσδιορίσει την αιτία κάθε κοιλιακού πόνου.

Τι πρέπει να κάνετε όταν ξεκινήσει;

Μειώστε ταχύτητα και σταματήστε την άσκηση εάν ο πόνος δεν υποχωρεί. Δεν υπάρχει όφελος στο να πιέζετε τον εαυτό σας να συνεχίσει κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πόνου. Για έναν γνώριμο, ήπιο πόνο:

Μετατρέψτε το τρέξιμο σε περπάτημα.

Πάρτε αργές, άνετες αναπνοές.

Ασκήστε ήπια πίεση στο επώδυνο σημείο.

Ξεκουραστείτε μέχρι να υποχωρήσει η ενόχληση.

Οι προσαρμογές στην αναπνοή και η άσκηση πίεσης βοηθούν, αλλά δεν αποτελούν εγγυημένες λύσεις. Αποφύγετε να πιέζετε την κοιλιά σας εάν ο πόνος είναι έντονος ή υπάρχει ευαισθησία στην αφή.

Η διακοπή της άσκησης παραμένει ο πιο αξιόπιστος τρόπος ανακούφισης από έναν τυπικό πόνο στο πλευρό. Εάν ο πόνος παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια, επανεκτιμήστε την κατάσταση αντί να προσπαθείτε επανειλημμένα να τον «ξεπεράσετε τρέχοντας».

Πρόκειται για «κράμπα στο διάφραγμα»;

Ο ακριβής μηχανισμός παραμένει αβέβαιος και ο χαρακτηρισμός κάθε τέτοιου πόνου ως κράμπας στο διάφραγμα είναι υπερβολικά απόλυτος.

Μια ανασκόπηση σχετικά με τον παροδικό κοιλιακό πόνο λόγω άσκησης εξέτασε διάφορες εξηγήσεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία αμφισβήτησαν τις απλουστευτικές θεωρίες περί μυϊκής κράμπας ή μειωμένης ροής αίματος στο διάφραγμα. Ο ερεθισμός του ιστού που επενδύει το κοιλιακό τοίχωμα αποτελεί μια εύλογη εναλλακτική εκδοχή, η οποία ωστόσο παραμένει υπό διερεύνηση.

Αυτή η αβεβαιότητα έχει πρακτική σημασία: μια βέβαιη εξήγηση για την αιτία δεν καθιστά μια συγκεκριμένη τεχνική αναπνοής ή μια άσκηση διάτασης αποδεδειγμένη θεραπεία.

Μπορεί ο χρονισμός της λήψης τροφής και υγρών να μειώσει τα επεισόδια;

Η αποφυγή ενός μεγάλου γεύματος ή μεγάλης ποσότητας υγρών λίγο πριν το τρέξιμο μπορεί να βοηθήσει. Ένα πρακτικό σημείο εκκίνησης είναι να μεσολαβούν τουλάχιστον 2 ώρες μετά από ένα χορταστικό γεύμα και να προσαρμόζετε τη συνήθεια αυτή ανάλογα με το τι νιώθετε στο τρέξιμο κάθε φορά.

Τα συμπυκνωμένα ροφήματα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορούν επίσης να προκαλέσουν πλευροδυνία (τσιμπήματα στην κοιλιά) σε άτομα με προδιάθεση. Ωστόσο, η πρόληψη του πόνου αυτού δεν πρέπει να οδηγεί σε σκόπιμη αφυδάτωση.

Φροντίστε για την ενυδάτωσή σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντί να πίνετε μεγάλη ποσότητα υγρών αμέσως πριν ξεκινήσετε την άσκηση. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η κατανάλωση μικρότερων ποσοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να είναι πιο ανεκτή.

Ξεκινήστε τις προπονήσεις σταδιακά. Η προθέρμανση σάς προετοιμάζει για την άσκηση, αν και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα εμφανιστεί πόνος στην κοιλιά κατά το τρέξιμο. Εάν τα επεισόδια επαναλαμβάνονται, καταγράψτε τον χρονισμό των γευμάτων, τα ροφήματα και τη δραστηριότητα που κάνατε, ώστε να εντοπίσετε τυχόν επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Πότε απαιτείται ιατρική φροντίδα για τον πόνο;

Ο πόνος που επιμένει αφού σταματήσετε την άσκηση, επιδεινώνεται ή εμφανίζεται εκτός άσκησης, χρήζει ιατρικής αξιολόγησης. Επίσης, τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια που εμποδίζουν τη δραστηριότητα θα πρέπει να συζητηθούν με κάποιον ειδικό υγείας.

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια για:

Έντονο κοιλιακό πόνο, ειδικά αν είναι ξαφνικός ή ασυνήθιστος.

Πόνο στο πλευρό που συνοδεύεται από πόνο στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή ή λιποθυμικό επεισόδιο.

Έντονη ευαισθησίας στην κοιλιά.

Εμετό με αίμα ή αφόδευση κοπράνων που περιέχουν αίμα ή είναι μαύρα και κολλώδη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να εμφανίσουν πόνο στην κοιλιά (τσιμπήματα) και οι γυμνασμένοι, έμπειροι δρομείς;

Ναι. Η εμπειρία στην προπόνηση δεν καθιστά κανέναν «άτρωτο». Ο πόνος αυτός δεν αποτελεί, από μόνος του, ένδειξη κακής φυσικής κατάστασης.

Πρέπει ο πόνος να εντοπίζεται στη δεξιά πλευρά;

Όχι. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε πλευρά ή σε άλλο σημείο της κοιλιάς. Το ακριβές σημείο και μόνο δεν αρκεί για να διακριθεί αυτός ο πόνος από άλλες αιτίες κοιλιακού πόνου.

Συμπέρασμα

Μειώστε τον ρυθμό ή σταματήστε όταν εμφανιστεί ο γνωστός πόνος στην κοιλιά και πειραματιστείτε συνετά με τον χρονισμό των γευμάτων. Ο επίμονος, έντονος ή ασυνήθιστος πόνος απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και όχι απλώς κάποιο άλλο «κόλπο» αναπνοής.

Πηγές: