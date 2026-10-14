Οξύς πόνος στο πλευρό κατά το τρέξιμο: Τι βοηθά και πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Πόνος στο πλευρό κατά το τρέξιμο: Τι μπορεί να βοηθήσει και τι παραμένει αβέβαιο.

Newsroom

Οξύς πόνος στο πλευρό κατά το τρέξιμο: Τι βοηθά και πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πόνος στο πλευρό είναι ένας γνώριμος -ενίοτε οξύς- πόνος, που διακόπτει το τρέξιμο και συχνά υποχωρεί, όταν μειώνετε ταχύτητα ή σταματάτε. Η μείωση του ρυθμού είναι ένα λογικό πρώτο βήμα, ενώ ο προγραμματισμός των γευμάτων μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό μελλοντικών επεισοδίων.

Ωστόσο, ο έντονος ή επίμονος κοιλιακός πόνος δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα σε πόνο που οφείλεται στην άσκηση.

Πώς γίνεται αισθητός ένας τυπικός πόνος στο πλευρό;

Συνήθως εκδηλώνεται ως εντοπισμένος πόνος, αίσθημα τραβήγματος ή οξύς πόνος στην κοιλιά κατά τη διάρκεια της άσκησης. Εμφανίζεται συχνά κοντά στο κάτω άκρο των πλευρών και μπορεί να εντοπίζεται στην μία ή την άλλη πλευρά.

Η ιατρική ονομασία του είναι «παροδικός κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με την άσκηση» (ΕΤΑΡ: exercise-related transient abdominal pain). Το τρέξιμο αποτελεί συχνή αιτία πρόκλησής του, αλλά τέτοιοι πόνοι εμφανίζονται και με άλλους τύπους ασκήσεων.

Ένα χρήσιμο στοιχείο είναι το μοτίβο εμφάνισης: η ενόχληση εκδηλώνεται κατά τη δραστηριότητα και υποχωρεί μετά την μείωση ή τη διακοπή της. Αυτό το μοτίβο μπορεί να υποδηλώνει πόνο στο πλευρό, αλλά δεν αρκεί για να προσδιορίσει την αιτία κάθε κοιλιακού πόνου.

Τι πρέπει να κάνετε όταν ξεκινήσει;

Μειώστε ταχύτητα και σταματήστε την άσκηση εάν ο πόνος δεν υποχωρεί. Δεν υπάρχει όφελος στο να πιέζετε τον εαυτό σας να συνεχίσει κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πόνου. Για έναν γνώριμο, ήπιο πόνο:

  • Μετατρέψτε το τρέξιμο σε περπάτημα.
  • Πάρτε αργές, άνετες αναπνοές.
  • Ασκήστε ήπια πίεση στο επώδυνο σημείο.
  • Ξεκουραστείτε μέχρι να υποχωρήσει η ενόχληση.

Οι προσαρμογές στην αναπνοή και η άσκηση πίεσης βοηθούν, αλλά δεν αποτελούν εγγυημένες λύσεις. Αποφύγετε να πιέζετε την κοιλιά σας εάν ο πόνος είναι έντονος ή υπάρχει ευαισθησία στην αφή.

Η διακοπή της άσκησης παραμένει ο πιο αξιόπιστος τρόπος ανακούφισης από έναν τυπικό πόνο στο πλευρό. Εάν ο πόνος παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια, επανεκτιμήστε την κατάσταση αντί να προσπαθείτε επανειλημμένα να τον «ξεπεράσετε τρέχοντας».

πονος στα πλευρα

Πρόκειται για «κράμπα στο διάφραγμα»;

Ο ακριβής μηχανισμός παραμένει αβέβαιος και ο χαρακτηρισμός κάθε τέτοιου πόνου ως κράμπας στο διάφραγμα είναι υπερβολικά απόλυτος.

Μια ανασκόπηση σχετικά με τον παροδικό κοιλιακό πόνο λόγω άσκησης εξέτασε διάφορες εξηγήσεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία αμφισβήτησαν τις απλουστευτικές θεωρίες περί μυϊκής κράμπας ή μειωμένης ροής αίματος στο διάφραγμα. Ο ερεθισμός του ιστού που επενδύει το κοιλιακό τοίχωμα αποτελεί μια εύλογη εναλλακτική εκδοχή, η οποία ωστόσο παραμένει υπό διερεύνηση.

Αυτή η αβεβαιότητα έχει πρακτική σημασία: μια βέβαιη εξήγηση για την αιτία δεν καθιστά μια συγκεκριμένη τεχνική αναπνοής ή μια άσκηση διάτασης αποδεδειγμένη θεραπεία.

Μπορεί ο χρονισμός της λήψης τροφής και υγρών να μειώσει τα επεισόδια;

Η αποφυγή ενός μεγάλου γεύματος ή μεγάλης ποσότητας υγρών λίγο πριν το τρέξιμο μπορεί να βοηθήσει. Ένα πρακτικό σημείο εκκίνησης είναι να μεσολαβούν τουλάχιστον 2 ώρες μετά από ένα χορταστικό γεύμα και να προσαρμόζετε τη συνήθεια αυτή ανάλογα με το τι νιώθετε στο τρέξιμο κάθε φορά.

Τα συμπυκνωμένα ροφήματα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορούν επίσης να προκαλέσουν πλευροδυνία (τσιμπήματα στην κοιλιά) σε άτομα με προδιάθεση. Ωστόσο, η πρόληψη του πόνου αυτού δεν πρέπει να οδηγεί σε σκόπιμη αφυδάτωση.

Φροντίστε για την ενυδάτωσή σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντί να πίνετε μεγάλη ποσότητα υγρών αμέσως πριν ξεκινήσετε την άσκηση. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η κατανάλωση μικρότερων ποσοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να είναι πιο ανεκτή.

Ξεκινήστε τις προπονήσεις σταδιακά. Η προθέρμανση σάς προετοιμάζει για την άσκηση, αν και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα εμφανιστεί πόνος στην κοιλιά κατά το τρέξιμο. Εάν τα επεισόδια επαναλαμβάνονται, καταγράψτε τον χρονισμό των γευμάτων, τα ροφήματα και τη δραστηριότητα που κάνατε, ώστε να εντοπίσετε τυχόν επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

πονος στα πλευρα

Πότε απαιτείται ιατρική φροντίδα για τον πόνο;

Ο πόνος που επιμένει αφού σταματήσετε την άσκηση, επιδεινώνεται ή εμφανίζεται εκτός άσκησης, χρήζει ιατρικής αξιολόγησης. Επίσης, τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια που εμποδίζουν τη δραστηριότητα θα πρέπει να συζητηθούν με κάποιον ειδικό υγείας.

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια για:

  • Έντονο κοιλιακό πόνο, ειδικά αν είναι ξαφνικός ή ασυνήθιστος.
  • Πόνο στο πλευρό που συνοδεύεται από πόνο στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή ή λιποθυμικό επεισόδιο.
  • Έντονη ευαισθησίας στην κοιλιά.
  • Εμετό με αίμα ή αφόδευση κοπράνων που περιέχουν αίμα ή είναι μαύρα και κολλώδη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να εμφανίσουν πόνο στην κοιλιά (τσιμπήματα) και οι γυμνασμένοι, έμπειροι δρομείς;

Ναι. Η εμπειρία στην προπόνηση δεν καθιστά κανέναν «άτρωτο». Ο πόνος αυτός δεν αποτελεί, από μόνος του, ένδειξη κακής φυσικής κατάστασης.

Πρέπει ο πόνος να εντοπίζεται στη δεξιά πλευρά;

Όχι. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε πλευρά ή σε άλλο σημείο της κοιλιάς. Το ακριβές σημείο και μόνο δεν αρκεί για να διακριθεί αυτός ο πόνος από άλλες αιτίες κοιλιακού πόνου.

Συμπέρασμα

Μειώστε τον ρυθμό ή σταματήστε όταν εμφανιστεί ο γνωστός πόνος στην κοιλιά και πειραματιστείτε συνετά με τον χρονισμό των γευμάτων. Ο επίμονος, έντονος ή ασυνήθιστος πόνος απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και όχι απλώς κάποιο άλλο «κόλπο» αναπνοής.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατρακυλά η τουρκική λίρα - «Φρένο» με διολίσθηση

17:57LIFESTYLE

Μπίλι Κρίσταλ: Το απίστευτο εύρημα στα αποκαΐδια του σπιτιού του που τον άφησε άφωνο – «Αυτό με κράτησε όρθιο στις πιο δύσκολες στιγμές»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημες ανακοινώσεις την Παρασκευή για το νέο Δημαρχείο του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στην Ινδονησία: Πορτοκαλί ομίχλη πνίγει ολόκληρες πόλεις και εξαπλώνεται στη Νοτιοανατολική Ασία

17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

17:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Αισιόδοξος ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου για συμφωνία με την Ελλάδα

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών: Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε

17:30ΥΓΕΙΑ

Οξύς πόνος στο πλευρό κατά το τρέξιμο: Τι βοηθά και πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

17:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεροβασίλη στον ΣΥΡΙΖΑ: «Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Διάσωση στο παρά πέντε μέσα στα ορμητικά νερά – Συγκλονιστικό βίντεο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Στην εκκλησία πήγε η 41χρονη μετά την απόπειρα δηλητηρίασης του πρώην συζύγου της με ατροπίνη

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ανακοινωθέν από Βατικανό: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωση του Πάπα μετά την επέμβαση στον πνεύμονα

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Fake βίντεο για τον φουσκωμένο Κηφισό: Ο Χαρδαλιάς ανήρτησε το βίντεο ρεπορτάζ του Newsbomb

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Κλειστά σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις την Πέμπτη

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη φεύγει από το σπίτι του πρώην συζύγου της αφού έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμά του - Βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Στο 1,55 η τιμή ανά λίτρο μετά τη γενναία επιδότηση των 40 λεπτών - Ωφελούμενοι οι κάτοχοι 3,2 εκατ. ακινήτων

16:51LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: «Μου έχει λέιψει να παίξω ποδόσφαιρο» - Το συγκινητικό βίντεο πέντε μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Mέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι κατέρρευσε στον δρόμο από πολυήμερη χρήση κοκαΐνης - Πρόσεχε τρίχρονο παιδί

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

09:30ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Αποσυναρμολογήθηκε η πεζογέφυρα του «Λαιμού του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω έντονων βροχοπτώσεων

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Ρόδος: Ένας νεκρός, ΙΧ στη θάλασσα, δραματικοί απεγκλωβισμοί - «Είναι ιδιαίτερα σοβαρή η κατάσταση», λέει ο δήμαρχος

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη φεύγει από το σπίτι του πρώην συζύγου της αφού έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμά του - Βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Fake βίντεο για τον φουσκωμένο Κηφισό: Ο Χαρδαλιάς ανήρτησε το βίντεο ρεπορτάζ του Newsbomb

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Στην εκκλησία πήγε η 41χρονη μετά την απόπειρα δηλητηρίασης του πρώην συζύγου της με ατροπίνη

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκίλφοϊλ – Τι έκανε τα 24ωρα πριν την απομάκρυνση

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία είχε οικονομικά συμφέροντα με εταιρεία που ανακατασκευάζει πετρελαιαγωγό για την παράκαμψη του Ορμούζ

13:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Μαθητής εσπερινού σχολείου μαχαιρώθηκε στο σχόλασμα από άλλους μαθητές - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

08:51WHAT THE FACT

Ηλιακός άνεμος θα χτυπήσει τη Γη με ταχύτητα άνω των 600 χλμ./δευτερόλεπτο - Τι θα συμβεί

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Στο 1,55 η τιμή ανά λίτρο μετά τη γενναία επιδότηση των 40 λεπτών - Ωφελούμενοι οι κάτοχοι 3,2 εκατ. ακινήτων

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικοί σεισμοί στον Ατλαντικό – Ειδικός προειδοποιεί «κάτι πολύ μεγάλο» στις ΗΠΑ σύντομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ