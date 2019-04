Oι κορυφαίοι χειρουργοί στο Διεθνές Workshop της ISHRS για την Μεταμόσχευση Μαλλιών με FUE

Το workshop πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την εποπτεία της Διεθνούς Οργάνωση Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού (International Society of Hair Restoration Surgery - ISHRS).

Η δημοφιλία της τεχνικής FUE και το φαινόμενο – μάστιγα, της εφαρμογής της τεχνικής FUE από Μη-ιατρούς, απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα των ιατρών της ISHRS. Μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση των ιατρών αλλά και την εντατική ενημέρωση του κοινού, η ISHRS και τα μέλη της αποσκοπούν στην προάσπιση της ασφάλειας της υγείας των ενδιαφερομένων, αλλά και στη μείωση του φαινομένου εμφάνισης κακών αποτελεσμάτων στη μεταμόσχευση μαλλιών.

Ανάμεσα στους κορυφαίους ιατρούς που λαμβάνουν μέρος στο workshop είναι και ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης, MD, PhD. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ιατρός που έχει προσκληθεί ως ομιλητής και εκπαιδευτής στο συνέδριο και είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του workshop.



Με την ευκαιρία, ζητήσαμε από τον ιατρό Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη, MD, PhD, να μας πει λίγα λόγια για το συγκεκριμένο workshop, αλλά και για τη μέθοδο FUE, που είναι τόσο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια.

Ε: Πείτε μας λίγα λόγια για το συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη.

Dr. Αναστασάκης: Είναι από τα λίγα Live Surgery Workshops που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη μέθοδο Follicular Unit Excision (FUE). Το 3ήμερο αυτό workshop περιλαμβάνει ομιλίες, hands-on εκπαίδευση καθώς και Live Surgery, δηλαδή επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών σε ασθενείς. Όλα αυτά έχουν σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση των ιατρών και των νοσηλευτών πάνω στην απαιτητική τεχνική FUE.

Ο Dr. Κ. Αναστασάκης σε ομιλία του στο 26ο ISHRS World Congress, Οκτώβριος 2018, Hollywood

Ε: Ποιος ο δικός σας ρόλος στο συγκεκριμένο workshop;

Dr. Αναστασάκης: Οι διοργανωτές με έχουν τιμήσει με την ανάθεση ομιλιών και με το ρόλο του συντονιστή στο workshop. Το workshop έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και με τιμά που επιλέχτηκα για να εκπαιδεύσω συναδέλφους μου στη σωστή πρακτική της τεχνικής FUE. Επιπλέον στη θεματική ενότητα των ομιλιών συμμετέχω με τρεις ομιλίες.

Η πρώτη ομιλία είναι «Hairline design & Live demo», αφορά στο σχεδιασμό της μπροστινής γραμμής, του επονομαζόμενου hairline, στην οποία εξηγώ πως πρέπει να γίνεται ο σωστός σχεδιασμός της μπροστινής γραμμής.

Ο Dr. Κ. Αναστασάκης σε ομιλία του στο ISHRS World Live Surgery Workshop, Μάρτιος 2018, Dubai

Η δεύτερη ομιλία έχει θέμα «Principles of Safety and Long-Range Decision Making» και αναφέρεται στην σπουδαιότητα που έχει τόσο η ασφάλεια του ασθενούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά και στην τεράστια σημασία της μακροπρόθεσμης στρατηγικής στη μεταμόσχευση μαλλιών. Η χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής είναι καθοριστική προκειμένου να αποφύγει κανείς το πιο συχνό «πρόβλημα» στη Μεταμόσχευση Μαλλιών που προκαλείται από απειρία και έλλειψη εκπαίδευσης: η τριχόπτωση του ασθενούς να εξελίσσεται, όμως να έχουν «τελειώσει» τα μοσχεύματα από τη δότρια περιοχή και να μην έχουν αποκατασταθεί οι σημαντικές αισθητικά περιοχές. Θα έχετε δει άτομα με ξυρισμένο κεφάλι και ουλή στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σωστά; Είναι τα τυπικά θύματα έλλειψης χειρουργικής στρατηγικής!

Η τρίτη ομιλία έχει τίτλο: Recipient Site Planning, Instrumentation and Creation, Graft Placement και πραγματεύεται τη δημιουργία των υποδοχών στη λήπτρια περιοχή μέσα στις οποίες μεταμοσχεύονται τα τριχοθυλάκια. Κάθε μία από τις χιλιάδες υποδοχές πρέπει να έχει διαφορετικό βάθος, γωνία, κατεύθυνση και φορά έτσι ώστε τα μαλλιά που θα φυτρώσουν να είναι ολόιδια σε εμφάνιση με τα μαλλιά που προϋπήρχαν. Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται η Τέχνη του χειρουργού, στο να αντιγράψει την Φύση, όπως ένας ζωγράφος ή ένας γλύπτης την αντιγράφει με τα έργα του.

Ε: Εσείς ιατρέ μου ποια τεχνική προτιμάται;

Dr. Αναστασάκης: Παρότι έχει δημιουργηθεί ένας «μύθος» ότι δεν αγαπώ την τεχνική FUE, σας διαβεβαιώνω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει! Η τεχνική FUE είναι μια εξαιρετική τεχνική και ένα μοναδικό όπλο στα χέρια του κάθε ιατρού μεταμόσχευσης μαλλιών, ο οποίος οφείλει και πρέπει να το χρησιμοποιεί – όχι άκριτα σε όλους – αλλά σε όσους πραγματικά μπορεί να τους δώσει ένα άριστο, φυσικό και πυκνό αποτέλεσμα.

Στην κλινική μου εφαρμόζω και τις 3 μεθόδους FUE, FUT και Body Hair FUE και τα αποτελέσματα είναι άριστα κι αυτό γιατί επιλέγω και εφαρμόζω την κατάλληλη τεχνική ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.

Ε: Πού οφείλεται αυτή η έκρηξη δημοφιλίας της FUE;

Dr. Αναστασάκης: Ουσιαστικά, στο κακό μάρκετινγκ που προωθεί την τεχνική FUE με μοναδικό σκοπό να θησαυρίζουν οι επιτήδειοι. FUE ... «αναίμακτη», «ακούρευτη», «χωρίς ουλές και σημάδια» ακούγεται και γράφεται κατά κόρον σε διαφημιστικά μηνύματα κέντρων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που κανείς δε ξέρει ποιος χειρουργεί, αν έχουν άδεια, αν είναι γιατροί και πολλά άλλα!

Τα «κέντρα» που προσφέρουν αυτές τις επικίνδυνες επεμβάσεις παρέχουν δελεαστικά πακέτα με μια πολύ χαμηλή χρέωση, ίδια για όλους και υπόσχονται πως θα τους μεταμοσχεύσουν όσα περισσότερα μοσχεύματα γίνεται σε μια ημέρα, με την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Πρόσφατα μάλιστα, άλλος ένας άνθρωπος πέθανε από επιπλοκές μετά από επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών που έγινε σε τέτοιο κέντρο!

Δυστυχώς, εδώ και 10 περίπου χρόνια, στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα, σταδιακά γιγαντώνεται το φαινόμενο της εκτέλεσης επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Μαλλιών με FUE από μη-ιατρούς, σε ακατάλληλους χώρους, στους οποίους δεν τηρούνται καν στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.

Ε: Πως απαντά η κοινότητα των χειρουργών μεταμόσχευσης μαλλιών σε αυτό το φαινόμενο;

Dr. Αναστασάκης: Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από 1100 χειρουργοί μεταμόσχευσης μαλλιών, από 70 χώρες και με τον συντονισμό της ISHRS, συμμετέχουν σε μια τεράστια καμπάνια, με πολλαπλές ενέργειες, που στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για το «black market» στη μεταμόσχευση μαλλιών. Στο πλαίσιο αυτό, στο workshop της Κωνσταντινούπολης όλοι οι χειρουργοί-μέλη της ISHRS, θα καταδείξουμε σε μια ξεχωριστή συζήτηση – «Act against black market» - την ανάγκη να λάβουμε επιπλέον μέτρα κατά του black market στη μεταμόσχευση μαλλιών. Πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε τρόπο η ανάπτυξης της μαύρης αγοράς στη μεταμόσχευση μαλλιών, που δυστυχώς αναπτύσσεται μέσα από παράνομα ινστιτούτα που διαφημίζουν απροκάλυπτα φθηνές επεμβάσεις σε ακατάλληλους χώρους και χωρίς το ανάλογο ιατρικό προσωπικό.

Χρειάζεται συνεχής εγρήγορση από μεριάς της επιστημονικής κοινότητας, έτσι ώστε να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους για το ποια είναι τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα στη σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών. Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν σωστά και τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών να προσφέρουν μόνο ικανοποίηση και χαμόγελο σε αυτούς που την επιλέγουν.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, Χειρουργός Κεφαλής-Τραχήλου, είναι εξειδικευμένος Χειρουργός Αποκατάστασης Τριχωτού, member of the Board of Directors ABHRS, ISHRS member & Πρόεδρος της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού). Για περισσότερες πληροφορίες κλείστε ένα ραντεβού με τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD στο ιατρείο του, Λεωφ. Κηφισίας 312 & Παλαιολόγου 1 στο Χαλάνδρι, καθημερινά κατόπιν ραντεβού στο 210-8011000