Αυτό το Toyota Prius είναι πρότυπο χαμηλής κατανάλωσης

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota παρουσίασε στο Sertãozinho της Βραζιλίας ένα πρωτότυπο Prius που συνδυάζει plug-in υβριδική τεχνολογία με κινητήρα flex-fuel, ικανό να καταναλώνει τόσο αιθανόλη όσο και βενζίνη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση αιθανόλης σε συνδυασμό με πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂ έως και κατά 90% σε σχέση με τη χρήση βενζίνης.

Το πρωτότυπο διατηρεί την εμφάνιση ενός συμβατικού Prius PHEV, με μικρές αισθητικές διαφορές όπως ειδικά αυτοκόλλητα που παραπέμπουν στην τριπλή ενεργειακή του λειτουργία (βενζίνη, αιθανόλη, ηλεκτρική ενέργεια).

Αν και η Toyota δεν έχει ανακοινώσει τεχνικές λεπτομέρειες για τις τροποποιήσεις, εκτιμάται ότι είναι περιορισμένες. Το σύστημα βασίζεται στον τετρακύλινδρο των 2.000 κυβικών σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία ιόντων λιθίου, αποδίδοντας συνδυαστικά 220 ίππους.

Η Toyota ήδη προσφέρει στη Βραζιλία υβριδικά flex-fuel μοντέλα όπως τα Corolla sedan και Corolla Cross, ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζει τη λύση σε ένα plug-in υβριδικό. Η εταιρεία θεωρεί τα βιοκαύσιμα όπως η αιθανόλη μια ρεαλιστική λύση για μείωση εκπομπών σε αγορές όπου είναι διαθέσιμα σε ευρεία κλίμακα.

Το Prius flex-fuel παρουσιάστηκε στην έκθεση Fenasucro & Agrocana, δίπλα σε αντίστοιχες εκδόσεις των Hilux, Fortuner και Corolla Cross.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της Toyota ύψους 2,1 δισ. ευρώ για τη Βραζιλία έως το 2030, που περιλαμβάνει τοπική παραγωγή και νέα μοντέλα, όπως το Yaris Cross υβριδικό flex-fuel που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο.