Υπάρχει λόγος και σκοπός για αυτό το περίεργο βαν

Του Γιάννη Σκουφή

H Stellantis παρουσίασε μία ιδιαίτερη εκδοχή του Citroen Jumper, με την ονομασία Back2Back, στην οποία δύο καμπίνες έχουν ενωθεί πλάτη με πλάτη.

Αν και η εικόνα του είναι αλλόκοτη, πίσω από την ιδέα κρύβεται ένας εντελώς πρακτικός λόγος: η ευκολότερη μεταφορά των ημιτελών οχημάτων που προορίζονται για την κατασκευή αυτοκινούμενων τροχόσπιτων.

Πρόκειται δηλαδή για δύο μισά Ducato με κανονική καμπίνα, κινητήρα και κιβώτιο, ενωμένα προσωρινά. Κάθε μισό έχει κάτω από το καπό τον 2,2 λίτρων Multijet turbo diesel των 180 ίππων, που στέλνει την κίνηση στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων.

Η διάταξη αυτή επιτρέπει -τουλάχιστον θεωρητικά- την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις, εφόσον το άλλο μισό έχει το κιβώτιο στη νεκρά. Αφού φτάσει στον προορισμό του, το Back2Back «χωρίζεται» στα δύο, και κάθε κομμάτι συνεχίζει ανεξάρτητα την πορεία του προς τη μετατροπή.

Τα βαν της Stellantis και ειδικά το Fiat Ducato, που πρακτικά πέρα από τα λογότυπα είναι ίδιο με το Jumper της Citroen, είναι τα πιο δημοφιλή ως «βάση» για αυτοκινούμενα στην Ευρώπη. Στη Γερμανία κυκλοφορούν πάνω από 427.000 αυτοκινούμενα βασισμένα στο Ducato, με μερίδιο 42,6% στην αγορά τουριστικών οχημάτων της χώρας. Η Stellantis σκοπεύει να παρουσιάσει επίσημα το Back2Back στο Caravan Salon 2025 στο Ντίσελντορφ.