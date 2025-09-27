Volvo EX90: Σημαντική αναβάθμιση για τη ναυαρχίδα των SUV
Tο EX90 αποκτά νέες δυνατότητες μέσω του lidar αισθητήρα του, από αποφυγή πεζών και ποδηλατών στο σκοτάδι μέχρι αυτόματο ακινητοποίηση σε περίπτωση αδιαθεσίας του οδηγού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Volvo προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση για το αμιγώς ηλεκτρικό της SUV EX90, εξοπλίζοντάς το με τα επιπλέον συστήματα ασφαλείας και φέρνοντας παράλληλα την τεχνολογία φόρτισης των 800V από το 2026.
Η κεντρική αλλαγή αφορά τον υπολογιστή του αυτοκινήτου: ο παλαιότερος Nvidia Xavier αντικαθίσταται από τον ισχυρότερο Nvidia Drive AGX Orin, με υπολογιστική ισχύ 500 TOPS.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
To Dacia Bigster βαμμένο στα χρώματα του πολέμου
07:45 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γέμισε η αγορά με ψεύτικους και επικίνδυνους αερόσακους
07:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volvo EX90: Σημαντική αναβάθμιση για τη ναυαρχίδα των SUV
01:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ