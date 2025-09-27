Volvo EX90: Σημαντική αναβάθμιση για τη ναυαρχίδα των SUV

Η Volvo προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση για το αμιγώς ηλεκτρικό της SUV EX90, εξοπλίζοντάς το με τα επιπλέον συστήματα ασφαλείας και φέρνοντας παράλληλα την τεχνολογία φόρτισης των 800V από το 2026.

Η κεντρική αλλαγή αφορά τον υπολογιστή του αυτοκινήτου: ο παλαιότερος Nvidia Xavier αντικαθίσταται από τον ισχυρότερο Nvidia Drive AGX Orin, με υπολογιστική ισχύ 500 TOPS.

