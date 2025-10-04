Η Togg στην Ευρώπη: Η Τουρκία μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά – Πόσο κοστίζουν

Η δημιουργία μιας ολοκαίνουριας μάρκας, η εξέλιξη δικών της μοντέλων και η εισαγωγή τους στην παραγωγή μέσα σε λίγα χρόνια είναι αξιοσημείωτη.

Η Togg στην Ευρώπη: Η Τουρκία μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά – Πόσο κοστίζουν
Η Τουρκία γράφει ιστορία στην αυτοκίνηση με τα Togg T10X και T10F, τα πρώτα ηλεκτρικά της μοντέλα που φτάνουν πλέον στην Ευρώπη.

Το SUV T10X και το fastback T10F συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, πλούσιο εξοπλισμό και αυτονομία άνω των 500 χιλιομέτρων.

Οι τιμές στη Γερμανία ξεκινούν λίγο πάνω από 45.000 ευρώ για τις Long Range εκδόσεις, ενώ από το 2026 αναμένεται και βασική έκδοση κάτω από 35.000 ευρώ.

