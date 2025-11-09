Το hypercar που έβαλε «σιγαστήρα» για να σπάσει το ρεκόρ χωρίς να ξυπνήσει τους γείτονες

Του Γιάννη Σκουφή

Η Koenigsegg το έκανε ξανά. Η σουηδική μάρκα έγραψε νέο ρεκόρ γύρου στην πίστα της Laguna Seca με το νέο Sadair’s Spear, ένα υπεραυτοκίνητο 1.300 ίππων που σχεδιάστηκε εξαρχής για να κυριαρχεί σε κάθε πίστα.

Κι όμως, για να το καταφέρει αυτό χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε αυστηρούς περιορισμούς θορύβου, με αποτέλεσμα να προσθέσει μια υπερμεγέθη εξάτμιση... απλώς και μόνο για να κοιμηθούν ήσυχοι οι κάτοικοι της Καλιφόρνια.



Με θόρυβο περιορισμένο στα 90 dB –όριο που επιβλήθηκε στην πίστα έπειτα από διαμαρτυρίες των περίοικω- η Koenigsegg αναγκάστηκε να εφοδιάσει το Sadair’s Spear με μια τεράστια πρόσθετη εξάτμιση, η οποία όχι μόνο μείωσε τις επιδόσεις αλλά επηρέασε και την ισορροπία του αυτοκινήτου λόγω του βάρους και της θέσης της πέρα από το αμάξωμα.



Και σαν να μην έφτανε αυτό, το hypercar δεν φορούσε τις εργοστασιακές ζάντες από ανθρακόνημα αλλά πιο βαριές αλουμινένιες, μιας και υπήρχε μόνο ένα σετ διαθέσιμο.

Παρόλα αυτά, το Sadair’s Spear πέτυχε χρόνο 1:24,16, όπως επιβεβαιώθηκε από το σύστημα Racelogic, και προσπέρασε ακόμα και αγωνιστικά όπως η Huracán EVO GT3 και ένα υβριδικό Nissan 350Z που ήταν ταχύτερο από την Lamborghini.



Μπορεί να μην έφτασε το εξωφρενικό 1:18,4 του McMurtry Spéirling, αλλά αυτό δεν είναι μοντέλο παραγωγής, οπότε η Koenigsegg δικαίως κρατά τον τίτλο για το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής στη Laguna Seca.



Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος twin-turbo V8 της Koenigsegg, με απόδοση που ξεπερνά τους 1.300 ίππους, τοποθετημένος σε ένα αμάξωμα πιο ελαφρύ από αυτό της Jesko και με σημαντικά αυξημένο αεροδυναμικό φορτίο. Αν και το αυτοκίνητο δεν είχε όλες τις συνθήκες με το μέρος του, απέδειξε την απόδοσή του με τον λιγότερο… ηχηρό τρόπο.

Διαβάστε επίσης