Νέο CUPRA Born: Ανανεωμένο και φθηνότερο στην Ελλάδα

Snapshot Το ανανεωμένο CUPRA Born είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με βελτιώσεις στη σχεδίαση και την τεχνολογία.

Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις με ισχύ έως 326 ίππους.

Η εξωτερική σχεδίαση περιλαμβάνει εμπρός μέρος τύπου «shark nose» και νέους CUPRA Matrix LED προβολείς.

Στο πίσω μέρος υπάρχει φωτιζόμενο λογότυπο ενσωματωμένο σε τρισδιάστατη φωτεινή υπογραφή.

Το αυτοκίνητο προσφέρεται σε πιο προσιτή τιμή σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Snapshot powered by AI

Το CUPRA Born ανανεώνεται ουσιαστικά και είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με αλλαγές στη σχεδίαση, περισσότερη τεχνολογία και τρεις εκδόσεις που φτάνουν έως τους 326 ίππους.

Η νέα εικόνα ξεχωρίζει από το εμπρός μέρος τύπου «shark nose», τους τριγωνικούς CUPRA Matrix LED προβολείς και τους ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες. Πίσω, το φωτιζόμενο λογότυπο ενσωματώνεται πλέον στη νέα τρισδιάστατη φωτεινή υπογραφή.

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