Great Wall Motor: Νέα μοντέλα για την Ευρώπη και σχέδια για την Ελλάδα

Snapshot Η Great Wall Motor σχεδιάζει να λανσάρει δέκα νέα μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Στα σχέδια της εταιρείας είναι η κυκλοφορία τριών νέων εκδόσεων του Ora 5, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανώς plug-in υβριδικού στέισον.

Η παραγωγή της ηλεκτρικής έκδοσης Ora 5 θα ξεκινήσει στη Βουλγαρία από τις αρχές του 2027.

Η GWM στοχεύει να αυξήσει τις ευρωπαϊκές πωλήσεις από 2.335 μονάδες το 2026 σε 60.000 το 2027.

Η εταιρεία προβλέπει επέκταση και στην Ελλάδα μέσω ανεξάρτητου εισαγωγέα, χωρίς προς το παρόν να έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα ή τα μοντέλα. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Great Wall Motor (GWM) ετοιμάζει μία νέα προσπάθεια να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην Ευρώπη, μετά τα περιορισμένα εμπορικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τη Nicole Wu, επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, η GWM σκοπεύει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να διαθέτει δέκα μοντέλα στην Ευρώπη.

Στην υπάρχουσα γκάμα περιλαμβάνονται το Ora 5, που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε Ιταλία και Ισπανία, καθώς και τα SUV Haval H7 και Tank 300. Σύντομα θα προστεθούν το Haval Jolion Max, τα pick-up P300 και P500, αλλά και το μεγάλο πολυμορφικό Wey G9.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια για τρεις επιπλέον εκδόσεις αμαξώματος του Ora 5 έως το τέλος του 2028. Ανάμεσά τους εξετάζεται ένα στέισον, πιθανότατα με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως τα αντίστοιχα Volkswagen Golf, Peugeot 308, Skoda Octavia και Cupra Leon.

Η GWM έχει ήδη παρουσιάσει τη νέα πλατφόρμα Guiyuan, η οποία υποστηρίζει κινητήρες βενζίνης, υβριδικά συστήματα και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρική έκδοση του Ora 5 θα συναρμολογείται στη Βουλγαρία από τις αρχές του 2027.

Οι στόχοι της εταιρείας είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 οι ευρωπαϊκές πωλήσεις της περιορίστηκαν σε 2.335 αυτοκίνητα, ωστόσο για το 2027 επιδιώκει να φτάσει τις 60.000 μονάδες.

Στο πλάνο επέκτασης περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, όπου η GWM σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί μέσω ανεξάρτητου εισαγωγέα. Αντίστοιχη στρατηγική προβλέπεται για την Αυστρία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Ελβετία.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ποια μοντέλα θα διατεθούν στην ελληνική αγορά ούτε το χρονοδιάγραμμα έναρξης των πωλήσεων.

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