Μητρότητα εν πλω: Η Ευρώπη αναγνωρίζει, αλλά η πραγματικότητα αργεί

Η συζήτηση για τα δικαιώματα των εγκύων ναυτικών επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, με αφορμή μια κοινοβουλευτική παρέμβαση που ανέδειξε ένα ζήτημα το οποίο για χρόνια παρέμενε σχετικά αόρατο. Καταλυτικό ρόλο στην ανάδειξη του θέματος είχε και ο Γεώργιος Βάλλης, μέσα από στοχευμένη πρωτοβουλία που έφερε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα της ναυτικής εργασίας —με τα μεγάλα χρονικά διαστήματα εν πλω, την απομόνωση και τις απαιτητικές συνθήκες— καθιστά την προστασία της εγκυμοσύνης πολύ πιο σύνθετη σε σχέση με άλλα επαγγέλματα.

Η παρέμβαση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφερε στο φως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ναυτικοί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν είναι ομοιόμορφη, ενώ παρατηρούνται κενά τόσο στην πρόληψη κινδύνων όσο και στην πρακτική στήριξη των εργαζομένων. Για παράδειγμα, ζητήματα όπως η έγκαιρη αποβίβαση από το πλοίο, η πρόσβαση σε ιατρική παρακολούθηση και η διασφάλιση της θέσης εργασίας μετά την εγκυμοσύνη δεν αντιμετωπίζονται πάντα με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ζήτημα αυτό, όπως έχει επισημάνει και ο Γεώργιος Βάλλης, δεν είναι μόνο νομικό αλλά και βαθιά πρακτικό, καθώς αφορά την καθημερινότητα των εργαζομένων στη θάλασσα.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινήθηκε στη γραμμή της ενίσχυσης της ίσης μεταχείρισης και της ανάγκης ουσιαστικής εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων. Υπογραμμίστηκε ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση, που απορρέει από το ευρωπαϊκό δίκαιο και συνδέεται άμεσα με την αρχή της ισότητας στην εργασία.

Πέρα από το θεσμικό επίπεδο, το θέμα αγγίζει και μια ευρύτερη πραγματικότητα: η παρουσία των γυναικών στη ναυτιλία αυξάνεται σταδιακά, ωστόσο εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά ποσοστά, καθώς εκτιμάται ότι οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 2% του παγκόσμιου ναυτικού δυναμικού. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα όπως η μητρότητα δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις πρακτικές του κλάδου.

Επιπλέον, διεθνείς οργανισμοί όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχουν τα τελευταία χρόνια εντείνει τις πρωτοβουλίες τους για την ενίσχυση της ισότητας στη ναυτιλία, δίνοντας έμφαση και στη βελτίωση των συνθηκών για τις γυναίκες ναυτικούς. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των κατευθύνσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ίδια τα κράτη και τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι το θέμα αρχίζει να αποκτά τη θεσμική προσοχή που του αναλογεί. Το επόμενο βήμα φαίνεται να είναι η μετατροπή αυτών των διαπιστώσεων σε πιο συγκεκριμένα μέτρα, ώστε η προστασία των εγκύων ναυτικών να μην παραμένει θεωρητική, αλλά να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων που εργάζονται στη θάλασσα.