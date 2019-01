Ίμια: Απώλεια εδαφικής κυριαρχίας, γιαλαντζί πατριώτες και... ντεμέκ βατράχια

Για το τι έγινε στα Ίμια το 1996 έχουν χυθεί τόνοι μελάνης και έχουν ειπωθεί πάρα πολλά - Αυτό που μέχρι σήμερα δεν τολμά κανείς να ομολογήσει είναι ότι στην περιοχή υπάρχει ξεκάθαρα απώλεια Εθνικής και εδαφικής κυριαρχίας, αφού όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν το δόγμα που επιβλήθηκε από τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρίτσαρτν Χόλμπρουγκ: No ships, no troops, no flags - Ας μας πει ο «βατραχάνθρωπος» Βαγγέλης Αποστολάκης αν μπορεί να πλησιάσει ελληνικό σκάφος στα Ίμια