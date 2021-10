Η Μόνικα Μπελούτσι έγινε ξανθιά για τη νέα της ταινία!

Η Μόνικα Μπελούτσι θα ενσαρκώσει την Ανίτα Έκμπεργκ στην ταινία The Girl in The Fountain.

H Μόνικα Μπελούτσι αποχωρίζεται για λίγο το μελαχρινό της look και γίνεται ξανθιά για τις ανάγκες του νέου της ρόλου στην ταινία The Girl in The Fountain.

Στο νέο φιλμ που υπογράφει ο Antongiulio Panizzi υποδύεται την σταρ του σινεμά Ανίτα Έκμπεργκ. Τη φωτογραφία μοιράστηκε στο Instagram η ίδια η Ιταλίδα καλλονή στο, ξαφνιάζοντας τους φαν της. Μάλιστα οι περισσότεροι τής ζητούσαν να επιστρέψει και πάλι στο μελαχρινό look που τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε.

Για την ιστορία, η Ανίτα Έκμπεργκ ήταν Σουηδέζα ηθοποιός και μοντέλο. Γεννήθηκε το 1931 στο Μάλμε της Σουηδίας. Ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο και το 1950 στέφθηκε Μις Σουηδία. Έφυγε για τις ΗΠΑ με στόχο να γίνει Μις Υφήλιος, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική. Το 1956 κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα της πιο ελπιδοφόρας νέας ηθοποιού. Η μεγαλύτερή της επιτυχία ήταν ο ρόλος της στην ταινία Γλυκιά ζωή του Φεντερίκο Φελίνι.



Η Έκμπεργκ απεβίωσε είχε σχέση με τους Τζιάνι Ανιέλι, Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, Έρολ Φλιν και τον Φρανκ Σινάτρα, ενώ είχε παντρευτεί δύο φορές: ο πρώτος της σύζυγος ήταν ο ηθοποιός Άντονι Στιλ (1956-1959) και ο δεύτερος ο επίσης ηθοποιός Ρικ Φαν Νούτερ (1963-1975). Απεβίωσε στις 11 Ιανουαρίου του 2015 σε μία κλινική στην επαρχία Ρόκα ντι Πάπα της Ρώμης.





