Μαξίμου: Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη και βουλευτών της ΝΔ – Μενού με κρασί και αγροτικά μπλόκα
Οι 155 βουλευτές της ΝΔ προσκλήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια συνάντηση που επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά και διεξάγεται σε χαλαρό κλίμα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πριν τη διακοπή λειτουργίας της Βουλής για τις εορτές.
Οι 155 βουλευτές της ΝΔ προσκλήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια συνάντηση που επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά και διεξάγεται σε χαλαρό κλίμα με κρασί και finger food, ενώ, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, έχει ανοίξει και το μπαλκόνι του Μαξίμου.
Η συνάντηση πραγματοποιείται φέτος εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων με το θέμα να αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.
