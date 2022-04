Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 4 έως 10 Απριλίου 2022.

Η πέμπτη σεζόν του «Elite», η ταινία που θα απολαύσει κάθε φαν της μέταλ μουσικής και έχει τίτλο «Metal Lords», όπως και το ντοκιμαντέρ για τον Ίλον Μασκ και της SpaceX, «Return to Space» ξεχωρίζουν στις νέες κυκλοφορίες του Netflix για αυτή την εβδομάδα που ξεκινά.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 4 έως 10 Απριλίου 2022.

Σειρές του Netflix

08/4/2022

Ελίτ: Σεζόν 5 (Elite: Season 5)



Στο Λας Ενθίνας, κάθε νέο εξάμηνο συνοδεύεται από ένα νέο θύμα, έναν νέο δράστη και ένα νέο μυστήριο, καθώς οι μαθητές βρίσκονται πνιγμένοι μέσα στα ψέματα.



08/4/2022

Ροζ Γραμμές (Dirty Lines)



Στο Άμστερνταμ του '80, μια δραστήρια φοιτήτρια βρίσκει τυχαία δουλειά σε μια τηλεφωνική γραμμή σεξ που ξεκίνησαν δύο τελείως διαφορετικά αδέρφια.

Ταινίες του Netflix

08/4/2022

Χορεύοντας στο Γυαλί (Dancing on Glass)



Όταν η πίεση απειλεί μια μπαλαρίνα που πρωταγωνιστεί σε μια παράσταση, τότε μαζί με μια άλλη χορεύτρια βρίσκουν ελπίδα στη φιλία τους, ξεφεύγοντας από τον αληθινό κόσμο.

08/4/2022

Metal Lords



Οι απροσάρμοστοι έφηβοι Χάντερ και Κέβιν ξέρουν καλά πώς θα λάμψουν: πρέπει να αφοσιωθούν στη μέταλ, να κερδίσουν τη Μάχη των Συγκροτημάτων και να δοξαστούν ως θεοί.

08/4/2022

Στο Ενδιάμεσο (The In Between)



Μια πληγωμένη έφηβη χάνει τον έρωτα της ζωής της σε ένα τραγικό ατύχημα και αρχίζει να πιστεύει ότι της στέλνει σημάδια από τον τάφο.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

06/4/2022

Τζίμι Σάβιλ: Μια Βρετανική Ιστορία Τρόμου (Jimmy Savile: A British Horror Story)



Ο τηλεοπτικός σταρ Τζίμι Σάβιλ μάγεψε με την εκκεντρικότητα και τις φιλανθρωπίες του. Όμως, κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση αποκαλύπτουν μια πτυχή του που σοκάρει.

07/4/2022

Επιστροφή στο Διάστημα (Return to Space)



Ο Ίλον Μασκ κι οι μηχανικοί της SpaceX αναλαμβάνουν να επιστρέψουν αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και να φέρουν την επανάσταση στα διαστημικά ταξίδια.



Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

08/4/2022

Πράσινα Αυγά με Ζαμπόν: Σεζόν 2 (Green Eggs and Ham: Season 2)



Μια μυστική ιστορία, ένα άλυτο μυστήριο, μια νέα αρχή – και κατάσκοποι! Ετοιμαστείτε για έναν δεύτερο γύρο διασκέδασης και επικής περιπέτειας αλά Σους.





