«Ερωτευμένος Σαίξπηρ»: Τελευταίες παραστάσεις

Προμηθευτείτε εγκαίρως το εισιτήριό σας: https://www.viva.gr/tickets/theater/ellinikos-kosmos-aithousa-antigoni/erotevmenos-shakespeare/



Ο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», η παράσταση που «φτιάχτηκε από το υλικό των ονείρων μας», που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και αγκαλιάστηκε όσο λίγες από το κοινό φτάνει στο τέλος της, την Κυριακή 31 Μαρτίου.





GALLERY 01 «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», η παράσταση που «φτιάχτηκε από το υλικό των ονείρων μας»













Λίγα λόγια για το έργο:

Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης αφιερωμένη σε αυτόν που έγραψε τη διασημότερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών. Στην ελισαβετιανή Αγγλία, ο νεαρός συγγραφέας Γουίλιαμ Σαίξπηρ αναζητά απεγνωσμένα μια μούσα που θα τον εμπνεύσει να γράψει το νέο του θεατρικό έργο που ζητούν επίμονα οι πάτρωνές του. Τη βρίσκει στο πρόσωπο της πανέξυπνης Βιόλας, μιας νεαρής θαυμάστριας που λατρεύει τη δουλειά του νεαρού ποιητή Σαίξπηρ και λαχταρά να γίνει ηθοποιός, παρ’ ότι την εποχή εκείνη η υποκριτική αποτελούσε αυστηρά ανδρικό προνόμιο και οι γυναίκες απαγορευόταν να ανέβουν στη σκηνή. Έτσι, η Βιόλα μεταμφιέζεται σε άνδρα προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα παράσταση. Μία τρυφερή και μοναδική ιστορία αγάπης αναπτύσσεται μεταξύ του Σαίξπηρ και της νεαρής κοπέλας, μία ιστορία που θα εμπνεύσει τον σπουδαίο δραματουργό να γράψει ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά κείμενα όλων των εποχών, το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Η παράσταση έχει στον κεντρικό της άξονα μια ερωτική ιστορία, ωστόσο αποτελεί και έναν εξαίσιο «φόρο τιμής» προς το ίδιο το θέατρο και τους ανθρώπους που το αγαπούν και το υποστηρίζουν. Είναι γεμάτο από αναφορές στα έργα του Σαίξπηρ και παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο την εποχή του και την ακμή του αγγλικού θεάτρου. Μέσα από την φανταστική αυτή ιστορία, παρουσιάζονται και πολλά πραγματικά πρόσωπα όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ Α’, o Κρίστοφερ Μάρλοου (βρετανός θεατρικός συγγραφέας και ο σπουδαιότερος πρόδρομος του Σαίξπηρ), ο Φίλιπ Χένσλοου (ελισαβετιανός θεατρώνης), ο Ρίτσαρντ Μπέρμπατζ (συνεργάτης του Σαίξπηρ και από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του περίφημου Globe Theatre) κ.α..

*Originally produced on the West End by Disney Theatrical Productions & Sonia Friedman Productions, directed by Declan Donnellan, and designed by Nick Ormerod.





ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:ΛΟΥΙΖΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ

ΣΚΗΝΙΚΑ:ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:ΗΛΕΝΙΑ ΔΟΥΛΑΔΙΡΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ:ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΤΣΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ

ΣΠΑΘΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:ΝΟΥΡΜΑΛΑ ΗΣΤΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ:ΕΛΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥ, ΕΛΛΗ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος & Έλλη Τρίγγου

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΛΑ ΝΤΕ ΛΕΣΕΠΣ/ΤΟΜΑΣ ΚΕΝΤ: ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α΄ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ: ΜΠΕΤΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΒΙΟΛΑΣ: ΜΙΝΑ ΑΔΑΜΑΚΗ

ΛΟΡΔΟΣ ΓΟΥΕΣΕΞ: ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΛΟΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠ ΧΕΝΣΛΟΟΥ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΧΙΟΥ ΦΕΝΥΜΑΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ

ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΤΙΛΝΕΫ – ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΛΕΣΕΠΣ – ΡΑΛΦ/ΝΕΝΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΠΕΡΜΠΑΤΖ:ΘΑΝΟΣ



ΝΕΝΤ ΑΛΕΗΝ/ΜΕΡΚΟΥΤΙΟ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ

ΝΟΛ/ΜΠΕΝΒΟΛΙΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

ΣΑΜ/ΙΟΥΛΙΕΤΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

ΓΟΥΑΜΠΑΣ/ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΥΛΛΑΣ

ΠΗΤΕΡ/ΤΥΒΑΛΔΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΡΟΓΚΑΝΗΣ

ΤΖΩΝ ΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΕΥΗΣ

ΣΙΛΒΙΑ - ΛΑΙΔΗ ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΙΣΣΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

ΜΟΛΛΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΗΜΝΙΟΥ

ΚΕΗΤ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΜΩΝΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ: ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝΗ ΞΕΡΩΒΑΣΙΛΑ

ΔΙΔΥΜΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΣΗ

ΑΥΛΙΚΟΙ –ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΝΤΕ ΛΕΣΕΠΣ – ΘΑΜΩΝΕΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ – ΘΙΑΣΟΣ ΜΠΕΡΜΠΑΤΖ – ΘΙΑΣΟΣ ΑΛΕΗΝ – ΦΡΟΥΡΟΙ - ΜΠΡΑΒΟΙ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ: Ο ΘΙΑΣΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Παρασκευή-Σάββατο: 20:00

Κυριακή 18:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Κανονικά εισιτήρια: €45, €38, €30, €24, €19, €14 (θεωρείο)

Ισχύουν ειδικές τιμές για Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές, νέους έως 26 χρονών & ανέργους

ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (από 20 άτομα και πάνω):

Τμήμα Εισιτηρίων και Κρατήσεων «Ελληνικού Κόσμου»:

Τ. 212 254 0300, Κιν. 698 254 0 300, e-mail: tameio@ime.gr

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Στα ταμεία του θεάτρου, Πειραιώς 254, Ταύρος

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://tickets.theatron254.gr/

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.viva.gr

Τηλεφωνικά, στο T. 212 254 0300





Παραγωγή:

PEOPLE ENTERTAINMENT GROUP

www.people.gr

«ΘΕΑΤΡΟΝ»ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

Περισσότερες πληροφορίες:

κα Αννίτα Βορεάδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Τ. 212 254 0444, e-mail: avoreadou@ime.gr

κα Μαρία Αυγέα, Γραφείο Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Τ. 212 254 3085, e-mail: mavgea@ime.gr