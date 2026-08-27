Πυρκαγιά στη Λάρισα - Καίει δασική έκταση στο Λιβάδι Ελασσόνας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνας στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ελασσόνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας .