Πυρκαγιά στη Λάρισα - Καίει δασική έκταση στο Λιβάδι Ελασσόνας
Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνας στη Λάρισα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:15.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ελασσόνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας .
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