Ναυαγός έμεινε 438 ημέρες μόνος στον ωκεανό και διένυσε 10.800 χλμ.: Πώς κατάφερε να επιβιώσει

Ο Χοσέ Σαλβαδόρ Αλβαρένγκα, ψαράς από το Ελ Σαλβαδόρ, ξεκίνησε για ψάρεμα από τις ακτές της πολιτείας Τσιάπας του Μεξικού μαζί με τον συνεργάτη του, Εζεκιέλ Κόρντομπα.

Μια ισχυρή καταιγίδα παρέσυρε το μόλις επτά μέτρων σκάφος τους, το οποίο διέθετε προμήθειες για περίπου μία ημέρα, αφήνοντάς τους ακυβέρνητους στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού. Ο Κόρντομπα πέθανε λίγους μήνες αργότερα, αφού κατανάλωσε κρέας πουλιού το οποίο είχε χαλάσει. Ο Αλβαρένγκα έμεινε έτσι μόνος για το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού.

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