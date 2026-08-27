Στα άκρα η κόντρα UEFA – Ινφαντίνο, ετοιμάζεται ποινική δίωξη κατά του προέδρου της FIFA

Η UEFA ετοιμάζεται να καταθέσει ποινική καταγγελία εις βάρος του Τζάνι Ινφαντίνο για «κακοδιαχείριση» που συνδέεται με το αποτυχημένο σχέδιο της FIFA Forward Enterprise, ενώ, έχει ζητήσει την αποδέσμευση εγγράφων σχετικά με την κατάρτιση της πρότασης να παραχωρηθεί μερίδιο από τα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ σε ιδιώτες.

Σε μία «εκρηκτική» κλιμάκωση της σύγκρουσης που μαίνεται μεταξύ των διοικητικών Αρχών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η UEFA έχει καταθέσει ξεχωριστά αιτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παροχή πληροφοριών, μεταξύ άλλων και από τη FIFA.

Στο αίτημα, η UEFA αναφέρει ότι αυτή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη «προετοιμάζονται να ασκήσουν ποινικές αξιώσεις στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και ενδεχομένως άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA για ποινική κακοδιαχείριση, βάσει του άρθρου 158 του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα».

Η UEFA έχει προσφύγει στη διαδικασία που προβλέπει το Section 1782, ζητώντας την παράδοση των εγγράφων. Η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία επιτρέπει σε ενδιαφερόμενο μέρος μίας δικαστικής υπόθεσης στο εξωτερικό να ζητήσει την παροχή στοιχείων από φορέα ή οργανισμό που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.