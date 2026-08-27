Έκτακτο επίδομα παιδιού: 12 εκατ. ευρώ για 81.000 παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026

Ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αφορά συνολικά 73.542 δικαιούχους, για 81.188 εξαρτώμενα τέκνα. Το συνολικό ποσό που κατεβλήθη, ανέρχεται σε 11.935.500 ευρώ.

Ποιοι έλαβαν τη συμπληρωματική πληρωμή

Ειδική κατηγορία αποτελούν 11.334 δικαιούχοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 21.044 εξαρτώμενα τέκνα. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν είχαν λάβει την ενίσχυση κατά την πρώτη φάση, καθώς δεν είχαν δηλώσει έγκυρο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN ή είχαν καταχωρίσει λανθασμένα στοιχεία.

Μετά την ενημέρωση από την Αρχή και τη δήλωση ή διόρθωση του IBAN, κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της πληρωμής. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, δόθηκαν συνολικά 2.988.750 ευρώ.

Τα χρήματα αναμένεται να εμφανίζονται σταδιακά εντός της ημέρας στους τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN των δικαιούχων.

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων ελήφθησαν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπεβλήθησαν κατά το τρέχον έτος, καθώς και οι μεταβολές και οι αποδόσεις ΑΦΜ που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

Παρά τη συμπληρωματική πληρωμή, ωστόσο, παραμένουν 23.676 ΑΦΜ χωρίς δηλωμένο ή έγκυρο IBAN. Πρόκειται είτε για περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει γνωστοποιηθεί τραπεζικός λογαριασμός στην Αρχή, είτε για περιπτώσεις όπου τα στοιχεία του δηλωμένου IBAN είναι λανθασμένα.

Η ύπαρξη έγκυρου και δηλωμένου IBAN αποτελεί, συνεπώς, βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.