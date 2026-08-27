Ντόλι Πάρτον: Το τραγούδι που είχε ζητήσει για την κηδεία της – Η τελευταία της επιθυμία

Πριν ακόμη έρθει η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, η Ντόλι Πάρτον είχε φροντίσει να αφήσει πίσω μία ξεκάθαρη μουσική επιθυμία. Όπως αποδεικνύεται, το τραγούδι που ήθελε να ακουστεί στην κηδεία της, δεν ήταν το I Will Always Love You, το εμβληματικό κομμάτι που έγραψε και σημάδεψε την καριέρα της, αλλά ένα παλιό κάντρι – γκόσπελ απόσπασμα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη και την οικογένειά της.

Η Πάρτον είχε μιλήσει ανοιχτά για αυτήν την επιθυμία της σε συνέντευξη στο Entertainment Weekly το 2014, με αφορμή την κηδεία της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Συγκεκριμένα, είχε πει τότε ότι «είμαι σίγουρη ότι θα παίζουν το “I Will Always Love You” όταν πεθάνω, όπως ακριβώς έκαναν και με τη Γουίτνεϊ Χιούστον».

Η στιγμή που το τραγούδι ακούστηκε στην κηδεία της Χιούστον, είχε συγκλονίσει την Πάρτον. Οι παρευρισκόμενοι το άκουσαν καθώς οι φέροντες το φέρετρο το μετέφεραν έξω από την εκκλησία, στην τελετή του 2012.

«Όταν σήκωσαν το φέρετρο και άρχισαν να παίζουν αυτό το τραγούδι, άρχισα να κλαίω. Σκέφτηκα: “Θεέ μου”. Τη στιγμή εκείνη συνειδητοποίησα πραγματικά ότι είχε φύγει», είχε εξομολογηθεί.

Το I Will Always Love You είχε γραφτεί και ηχογραφηθεί από την Πάρτον, το 1973. Ωστόσο, η ερμηνεία της Χιούστον το 1992, για την ταινία «Ο σωματοφύλακας», ήταν εκείνη που το «εκτόξευσε» στην κορυφή των παγκόσμιων charts και το μετέτρεψε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών.

Για τη δική της κηδεία, όμως, η επιλογή ήταν διαφορετική.

«Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται “If We Never Meet Again”, είναι ένα παλιό κάντρι – γκόσπελ εκκλησιαστικό τραγούδι που έχει νόημα: Αν δεν συναντηθούμε ξανά σε αυτή την πλευρά του παραδείσου, ότι θα συναντηθούμε σε εκείνη την όμορφη ακτή», είχε εξηγήσει.

Η επιλογή είχε βαθιές οικογενειακές ρίζες. «Αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου. Το τραγουδήσαμε στην κηδεία του και θα ήθελα να το τραγουδήσουν και στη δική μου», είχε προσθέσει.

Το ενδεχόμενο η επιθυμία της να πραγματοποιηθεί με ζωντανή ερμηνεία, δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη. Η Πάρτον, πάντως, είχε μοιραστεί πολλές φορές τη σκηνή με τη βαφτιστήρα της, Μάιλι Σάιρους, με την οποία έχει συνεργαστεί μουσικά σε αρκετές περιστάσεις.

Όταν, σε παλαιότερη συνέντευξη, είχε ερωτηθεί ποιο θα ήταν το τραγούδι της κηδείας της, είχε απαντήσει με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν θα το τραγουδάω».

Η οικογένεια έχει ήδη ανακοινώσει ότι η τελετή θα είναι μικρή και ιδιωτική, αποκλειστικά για τα στενά συγγενικά πρόσωπα, όπως ήταν και η επιθυμία της.

Η Ντόλι Πάρτον θα ταφεί στο μαυσωλείο του Woodlawn Memorial Park στο Νάσβιλ του Τενεσί, δίπλα στον άνδρα της, Καρλ Ντιν, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πέρυσι.

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