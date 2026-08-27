Η εξομολόγηση του Νίκου Μαστοράκη για την Γαβριέλλα - 35 χρόνια από την δολοφονία της

Το τηλεφώνημα στο 36666 είχε γίνει, σύμφωνα με την ανάμνησή του, ένα μικρό τελετουργικό για τους πιτσιρικάδες της εποχής

Μίλτος Τσεκούρας

Η εξομολόγηση του Νίκου Μαστοράκη για την Γαβριέλλα - 35 χρόνια από την δολοφονία της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Γαβριέλλα ήταν μια από τις πιο γνωστές εταίρες της Αθήνας και θρύλος πριν από τη δολοφονία της το 1991.
  • Ο Νίκος Μαστοράκης περιγράφει πώς τα νεαρά αγόρια της εποχής άκουγαν τη φωνή της από δημόσιους τηλεφωνικούς θαλάμους, μέσω του αριθμού 36666.
  • Η Γαβριέλλα είχε παρασημοφορηθεί μετά τον πόλεμο για τη δράση της στην Αντίσταση, καθώς έκλεβε μυστικά από τη ναζιστική πελατεία της.
  • Βρέθηκε στραγγαλισμένη στο σπίτι της στις 25 Αυγούστου 1991, σε ηλικία 75 ετών, και η δολοφονία της παραμένει ανεξιχνίαστη.
  • Η είδηση της δολοφονίας της συγκλόνισε την Αθήνα και προκάλεσε εκτενή δημοσιότητα στον Τύπο της εποχής.
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Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία της Γαβριέλλας, μιας από τις πιο γνωστές εταίρες της Αθήνας, η οποία είχε καταφέρει να γίνει θρύλος πολύ πριν το άγριο τέλος της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών από την (ανεξιχνίαστη) δολοφονία της, ο Νίκος Μαστοράκης επέστρεψε με μια προσωπική ανάμνηση στα χρόνια μιας άλλης Αθήνας. Μιας πόλης χωρίς κινητά και διαδίκτυο, όπου οι τηλεφωνικοί θάλαμοι αποτελούσαν σημείο συνάντησης και η περιέργεια των εφήβων μπορούσε να κοστίσει μερικά κέρματα.

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια Γαβριέλλα...», έγραψε ο Νίκος Μαστοράκης, θυμίζοντας τα αγόρια της δικής του γενιάς που συγκεντρώνονταν γύρω από ένα δημόσιο τηλέφωνο, κοντά σε περίπτερο στου Ζωγράφου, για να ακούσουν τη φωνή της.

Όπως περιγράφει, στην αρχή η επικοινωνία γινόταν ζωντανά και αργότερα μέσω αυτόματου τηλεφωνητή. Το τηλεφώνημα στο 36666 είχε γίνει, σύμφωνα με την ανάμνησή του, ένα μικρό τελετουργικό για τους πιτσιρικάδες της εποχής.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Νίκου Μαστοράκη με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια Γαβριέλλα»:

«Τα αγόρια της δικής μου (λίγο μεγαλύτερα, λίγο μικρότερα) ηλικίας θα θυμούνται πόσα «κέρματα» είχαμε ξοδέψει στον τηλεφωνικό θάλαμο, κοντά στο περίπτερο (Ζωγράφου), για να ακούμε τη φωνή της Γαβριέλλας στον τιμοκατάλογο σεξουαλικών υπηρεσιών της. Θρύλος η Γαβριέλλα, χαλάλι το μηδαμινό μας χαρτζιλίκι. Live στην αρχή και αργότερα από αυτόματο τηλεφωνητή (μια εποχή που δεν υπήρχαν τέτοιες μηχανές) ακούγαμε και ξανακούγαμε αυτά που δεν θα κάναμε ποτέ, σε τιμοκατάλογο πέρα από τη νεανική μας φαντασία. Και παίρναμε και ξαναπαίρναμε το 36666, με τρεις να μοιραζόμαστε το ακουστικό.

Η διασημότερη πόρνη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας είχε παρασημοφορηθεί μετά τον πόλεμο, γιατί από τη ναζί πελατεία της έκλεβε μυστικά και τα έδινε στην Αντίσταση.

Η Γαβριέλλα στραγγαλίστηκε (από άγνωστο) στις 26 Αυγούστου 1991, σε ηλικία 75 χρόνων, και οι εφημερίδες αφιέρωσαν πρωτοσέλιδα για τη δολοφονία της».

Το άγριο τέλος

Το πρωί της 25ης Αυγούστου 1991, η Γαβριέλλα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Αθήνα. Ήταν 75 ετών. Είχε στραγγαλιστεί και η υπόθεση της δολοφονίας της δεν εξιχνιάστηκε ποτέ.

Η είδηση συγκλόνισε την Αθήνα και απασχόλησε έντονα τον Τύπο της εποχής. Η Γαβριέλλα, μια γυναίκα που για δεκαετίες αποτελούσε αναγνωρίσιμη φιγούρα της αθηναϊκής ζωής, βρέθηκε νεκρή υπό συνθήκες που παρέμειναν μέχρι σήμερα ένα από τα γνωστά ανεξιχνίαστα εγκλήματα της εποχής.

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