Υπερπλασία Προστάτη; Η τεχνολογία Laser δίνει τη λύση

Η Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (ΚΥΠ) ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό χειρουργικών επεμβάσεων σε άνδρες άνω των 55 ετών, με κόστος όχι μόνο ιατρικό αλλά και κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό

Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, πολλοί άνδρες διαπιστώνουν αλλαγές στην ούρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη αδενώματος στον προστάτη. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για καλοήθη ιστό, δεν έχει καμία λειτουργική αξία· αντίθετα, δημιουργεί εμπόδιο στη φυσιολογική ροή των ούρων.

Τα αποτελέσματα είναι γνώριμα: μείωση της δύναμης και της ευκολίας ροής, συχνουρία, νυκτουρία, επιτακτική ανάγκη για ούρηση, ακράτεια ή ακόμη και πλήρης αδυναμία ούρησης. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μικρή ενόχληση εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί ιατρική αντιμετώπιση.

Η Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (ΚΥΠ) ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό χειρουργικών επεμβάσεων σε άνδρες άνω των 55 ετών, με κόστος όχι μόνο ιατρικό αλλά και κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό.

HoLEP: Η τεχνολογική απάντηση της τελευταίας δεκαετίας

Η πρόοδος της ιατρικής έφερε στο προσκήνιο την Holmium Laser εκπυρήνιση του προστάτη (HoLEP). Την τελευταία δεκαετία, η μέθοδος αυτή καθιερώθηκε διεθνώς ως ο «χρυσός κανόνας» στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ, χάρη στα μοναδικά της πλεονεκτήματα:

  • Αναίμακτη διαδικασία: ακόμη και ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή μπορούν να χειρουργηθούν με ασφάλεια, χωρίς τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας.
  • Οριστική λύση: σε αντίθεση με την κλασική διουρηθρική αφαίρεση (TURis), δεν αφήνει υπολειμματικό ιστό, αποτρέποντας την πιθανότητα υποτροπής.
  • Καμία εξάρτηση από το μέγεθος: ακόμη και οι πολύ μεγάλοι αδένες, άνω των 300cc, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ίδια αποτελεσματικότητα.
  • Σύντομη νοσηλεία: συνήθως απαιτείται μόνο μία διανυκτέρευση.
  • Ταχεία αποκατάσταση: σε μία εβδομάδα ο ασθενής επιστρέφει στις κανονικές του δραστηριότητες.

Στην ελληνική πραγματικότητα, η HoLEP υιοθετήθηκε με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, καθώς η εφαρμογή της απαιτεί εξειδικευμένα Laser και υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας. Από το 2018, η χρήση ισχυρότερων μηχανημάτων βελτίωσε την αιμόσταση, μείωσε τον χειρουργικό χρόνο και αύξησε την ασφάλεια σε μεγάλους προστάτες.

Η εξέλιξη των Laser και η νέα γενιά εξοπλισμού

Η τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε στην ανάπτυξη του MultiPulse HoPLUS 150W από τον γερμανικό οίκο JenaSurgical GmbH. Το σύστημα αυτό συνδυάζει:

  • υψηλή ισχύ 150W,
  • παλμό μεγάλης διάρκειας (1700μs),
  • τον ταχύτερο και ασφαλέστερο ιστοτεμαχιστή (morcellator).

Ο συνδυασμός προσφέρει στους χειρουργούς «απεριόριστη δύναμη» με ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τον ασθενή.

Από την HoLEP στη MiLEP: Το νέο βήμα

Η διεθνής εμπειρία και η πρόοδος της τεχνολογίας έδωσαν ώθηση στην περαιτέρω εξέλιξη της HoLEP, οδηγώντας στη νέα τεχνική MiLEP (Miniaturized Laser Enucleation of the Prostate).

Το μυστικό βρίσκεται στο λεπτότερο ενδοσκόπιο, περίπου 30% μικρότερης διαμέτρου, που σχεδιάστηκε από την RZ Medizintechnik GmbH. Η διαφορά είναι ουσιαστική:

  • Φιλικότερη προς την ουρήθρα προσέγγιση: αποφυγή τραυματισμών και ταχύτερη αποκατάσταση με λεπτότερο καθετήρα.
  • Μεγαλύτερη ακρίβεια: το ισχυρό Laser καθοδηγείται με μεγαλύτερη ευελιξία, εξασφαλίζοντας ιδανικό διαχωρισμό φυσιολογικού και παθολογικού ιστού.
  • Συντομότερος χρόνος επέμβασης: χάρη στη βελτιωμένη απεικόνιση και τον πιο ευέλικτο εξοπλισμό.

MiLEP: Η νέα ονομασία, η νέα πραγματικότητα

Η καινοτομία δεν περιορίζεται απλώς σε τεχνικές βελτιώσεις. Η MiLEP διαφοροποιείται τόσο ουσιαστικά από την κλασική HoLEP, ώστε διεθνώς αναγνωρίζεται πλέον με ξεχωριστό όνομα.

Μετά την ολοκλήρωση κλινικών μελετών που απέδειξαν τα πλεονεκτήματα έναντί της HoLEP, η MiLEP έχει ήδη υιοθετηθεί ως επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη σε εξειδικευμένα κέντρα ανά τον κόσμο, όπου δραστηριοποιούνται έμπειρες ουρολογικές ομάδες.

Συνοπτικά, η εξέλιξη από τη HoLEP στη MiLEP προσφέρει:

  • Λεπτότερο και πιο «φιλικό» προς την ευαίσθητη ουρήθρα ενδοσκόπιο.
  • Αποφυγή τραυματισμών με ταχύτερη αποκατάσταση.
  • Υψηλή ακρίβεια στο χειρουργικό πεδίο.

Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί ότι η Laser εκπυρήνιση προστάτη εισέρχεται οριστικά σε μια νέα εποχή χειρουργικής ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Ευχαριστούμε θερμά για τις επιστημονικές πληροφορίες τον ΧειρουργόΟυρολόγο MD, FEBU, κ. Νικόλαο Μπαφαλούκα. O Νικόλαος Μπαφαλούκας είναι Διευθυντής της Δ΄ Ουρολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ.

Επίσης, είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ECIRS (συνδυασμένη διαδερμική λιθοτριψία mini PCNL με ενδοσκοπική Laser λιθοτριψία RIRS) που αποτελεί την τρέχουσα μετεξέλιξη όλων των ενδοσκοπικών μεθόδων λιθοτριψίας με βραβεύσεις και διακρίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση ourologia.eu ή καλέστε στα τηλέφωνα 210 6994100 και 6944 671969. Ακολουθήστε τον Νικόλαο Μπαφαλούκα στο Facebook & TikTok

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02WHAT THE FACT

Μια ασθένεια - δολοφόνος καθόριζε για 74.000 χρόνια πού ζούσαν οι πρώτοι άνθρωποι

13:01ANNOUNCEMENTS

Υπερπλασία Προστάτη; Η τεχνολογία Laser δίνει τη λύση

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Όσα ζητάει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Διαβήτης και άσκηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Τουρίστρια στην Κρήτη έπεσε σε λακούβα στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε στο χέρι της

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι καβαλάρηδες τίμησαν το έθιμο του Αγίου Γεωργίου στους Γόννους Λάρισας

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Παρασκευή οι δημοτικοί υπάλληλοι

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: «Μου έδειχνε το όπλο και έλεγε ότι θα με σκοτώσει» - Ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου που δέχτηκε επίθεση μιλά στο Newsbomb

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Παραμένει υπό κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης το Epaminondas της Technomar του Γιουρούκου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε στα Στενά του Ορμούζ

12:29LIFESTYLE

Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

12:27ΕΛΛΑΔΑ

28 χρόνια από τον θάνατο του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντυπωσιασμένος ο Ντομπρόβσκις από τις μεταρρυθμίσεις, την εξέλιξη του χρέους και τη μείωση της ανεργίας

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Πιλότος που έβγαζε... σέλφι, προκάλεσε σύγκρουση μαχητικών στον αέρα

12:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σαν σήμερα πριν από 21χρονια αναρτήθηκε το πρώτο βίντεο στην ιστορία του Youtube

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από την δολοφονία της Ελευθερίας στην αυτοκτονία του φονιά - Το αιματοβαμμένο χρονικό που διέλυσε 2 οικογένειες και άφησε ορφανά 4 παιδιά

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα στήριξης: Τα νέα ποσά για το επίδομα σε συνταξιούχους και ΑμεΑ, τι ισχύει για τα €150 ανά τέκνο – Αυξάνονται οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κοβέσι: «Σοκαριστικό ότι στην Ελλάδα όποιος διέπραττε απάτη κι επέστρεφε τα χρήματα έμενε ελεύθερος»

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Σαν αρχαία τραγωδία - Στο ίδιο σημείο με τον 25χρονο είχε πεθάνει ο παππούς του!

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:29LIFESTYLE

Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ