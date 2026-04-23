Βρήκαν με ποιον «διακόπτη» ο εγκέφαλος παράγει ήχους-φάντασμα: Τι σημαίνει αυτό για τις εμβοές

Εξήγηση του φανταστικού βουητού στα αυτιά: Ο μηχανισμός του εγκεφάλου πίσω από τις εμβοές.

Βρήκαν με ποιον «διακόπτη» ο εγκέφαλος παράγει ήχους-φάντασμα: Τι σημαίνει αυτό για τις εμβοές
  • Οι εμβοές προκαλούνται από νευρωνικά κυκλώματα στον εγκέφαλο που παράγουν ήχους χωρίς εξωτερικό ερέθισμα.
  • Μια νευροχημική ανισορροπία, ειδικά στη σεροτονίνη, επηρεάζει την αντίληψη των ήχων φαντασμάτων.
  • Ο εγκέφαλος διατηρεί και ενισχύει τις εμβοές ακόμα και όταν το αρχικό πρόβλημα στο αυτί έχει σταθεροποιηθεί.
  • Η ανακάλυψη του «διακόπτη» στον εγκέφαλο ανοίγει νέες προοπτικές για θεραπείες που στοχεύουν εγκεφαλικά κυκλώματα και νευροχημική ρύθμιση.
  • Οι εμβοές έχουν βιολογική βάση στον εγκέφαλο και μπορεί να θεωρηθούν τροποποιήσιμη νόσος, αν και η θεραπεία παραμένει σε πρώιμα στάδια.
Οι εμβοές, το επίμονο βουητό ή το βουητό στα αυτιά, συχνά κρίνονται αποκλειστικά σαν πρόβλημα ακοής. Αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η πηγή μπορεί να βρίσκεται βαθύτερα στον ίδιο τον εγκέφαλο.

Μια πρόσφατη μελέτη εντόπισε έναν πιθανό μηχανισμό, σαν «διακόπτη» στον εγκέφαλο, που μπορεί να ενεργοποιήσει την αντίληψη του ήχου ακόμη και όταν δεν υπάρχει εξωτερικός θόρυβος-ερέθισμα. Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τις εμβοές και, ενδεχομένως, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα ηχητικά σήματα και ανακάλυψαν, ότι ορισμένα νευρωνικά κυκλώματα μπορεί να γίνουν υπερδραστήρια ή να μην ρυθμίζονται σωστά, παράγοντας ουσιαστικά ήχους αποκλειστικά και εσωτερικά στον εγκέφαλο.

Το βασικό εύρημα έχει να κάνει με:

  • Μια νευροχημική ανισορροπία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σεροτονίνη
  • Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι νευρώνες στις ακουστικές οδούς ανταποκρίνονται στα σήματα
  • Έναν μηχανισμό που μπορεί να ενισχύσει ή να διατηρήσει την αντίληψη «φανταστικού» ήχου

Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος μπορεί να δημιουργεί ήχους χωρίς εξωτερική εισροή, αντί απλώς να παρερμηνεύει σήματα από το αυτί.

Γιατί οι εμβοές δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα στο αυτί

Παραδοσιακά, οι εμβοές συνδέονταν κυρίως με βλάβη στο εσωτερικό αυτί, όπως η απώλεια ακοής. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει μια ευρύτερη άποψη: το αυτί μπορεί να πυροδοτήσει την αρχική αλλαγή, αλλά ο εγκέφαλος διατηρεί και ενισχύει τον ήχο.

Αυτό εξηγεί γιατί οι εμβοές μπορούν να επιμένουν ακόμη και όταν το αρχικό πρόβλημα στο αυτί σταθεροποιηθεί.

Ο ρόλος της σεροτονίνης και η εγκεφαλική σηματοδότηση

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της μελέτης είναι ο ρόλος της σεροτονίνης, μιας χημικής ουσίας που κυρίως εμπλέκεται στη διάθεση, τον ύπνο και την αισθητηριακή επεξεργασία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

  • Η σεροτονίνη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούνται οι ακουστικοί νευρώνες
  • Οι ανισορροπίες σεροτονίνης μπορούν να αλλάξουν το φιλτράρισμα σημάτων στον εγκέφαλο
  • Αυτό μπορεί να «ξεκλειδώσει» ή να διατηρήσει την αντίληψη φανταστικού ήχου

Όλα αυτά βοηθούν να εξηγηθεί γιατί οι εμβοές συχνά συνδέονται με στρες, άγχος και διαταραχές ύπνου, καθώς όλα αυτά συνδέονται επίσης με τη ρύθμιση της σεροτονίνης.

Τι σημαίνει αυτός ο «εγκεφαλικός διακόπτης»

Η ιδέα ενός «διακόπτη» δεν σημαίνει κάποιου τύπου… κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο εγκέφαλο, αλλά μάλλον ένα φαινόμενο δικτύου:

  • Ορισμένοι νευρώνες διεγείρονται περισσότερο
  • Τα ανασταλτικά σήματα αποδυναμώνονται
  • Ο εγκέφαλος δεν καταφέρνει να καταστείλει τον νευρωνικό θόρυβο στο backgroubnd

Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δημιουργήσει την επίμονη αντίληψη του ήχου.

Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τη θεραπεία των εμβοών

Οι τρέχουσες θεραπείες για τις εμβοές επικεντρώνονται κυρίως στη διαχείριση των συμπτωμάτων, όχι στην εξάλειψη της αιτίας. Αυτή η νέα κατανόηση μπορεί να ανοίξει την πόρτα για:

  • Στόχευση συγκεκριμένων εγκεφαλικών κυκλωμάτων αντί για το αυτί
  • Ανάπτυξη θεραπειών που ρυθμίζουν τη νευροχημική ισορροπία
  • Εξερεύνηση φαρμάκων που επηρεάζουν τις οδούς σεροτονίνης

Ωστόσο, αυτές οι προσεγγίσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια και δεν αποτελούν ακόμη τυπική θεραπεία.

Γιατί αυτό έχει σημασία για τα άτομα με εμβοές

Οι εμβοές είναι σίγουρα μια εξουθενωτική νόσος, επειδή είναι συνεχείς και δύσκολο να ελεγχθούν. Αυτή η έρευνα προσφέρει δύο σημαντικές πληροφορίες:

  • Η πάθηση έχει βιολογική βάση στον εγκέφαλο, όχι μόνο την ακουστική αντίληψη του ήχου
  • Μπορεί να είναι τροποποιήσιμη νόσος, ακόμη και αν δεν είναι άμεσα ιάσιμη

Αυτή η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τόσο τις στρατηγικές θεραπείας όσο και τις προσδοκίες των ασθενών.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει αυτό ότι οι εμβοές μπορούν να «απενεργοποιηθούν» στο μέλλον;

Πιθανώς, αλλά όχι ακόμα. Η μελέτη εντοπίζει έναν μηχανισμό που εξηγεί πολλά, αλλά η μετατροπή του σε μια αξιόπιστη θεραπεία θα απαιτήσει περισσότερη έρευνα.

Γιατί το στρες επιδεινώνει τις εμβοές;

Το στρες επηρεάζει τη χημεία του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων σεροτονίνης, η οποία μπορεί να ενισχύσει τη νευρωνική δραστηριότητα, που συνδέεται με φανταστικούς ήχους.

Ισχύει αυτό για όλους τους τύπους εμβοών;

Όχι απαραίτητα. Οι εμβοές μπορεί να έχουν πολλαπλές αιτίες και αυτός ο μηχανισμός μπορεί να εξηγήσει ορισμένες, αλλά όχι όλες, τις περιπτώσεις.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα παρέχει μια σαφέστερη εικόνα των εμβοών ως μιας εγκεφαλικής πάθησης, που διαμορφώνεται από τη νευρωνική δραστηριότητα και τη χημική σηματοδότηση. Η ανακάλυψη ενός πιθανού μηχανισμού, που μοιάζει με «διακόπτη», προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση για μελλοντικές θεραπείες.

Αν και δεν παρέχει ακόμη θεραπεία, αυτή η νέα οπτική στις εμβοές φέρνει τον τομέα πιο κοντά στην κατανόηση και τελικά στη στόχευση της βασικής αιτίας του «φανταστικού» βουητού στα αυτιά.

Πηγές:
oregonlive.com
sciencealert.com
futuroprossimo.it

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Συνεργασία με ΟΟΣΑ, Τράπεζα της Ελλάδος και ΙΟΒΕ για την οικονομική και την κοινωνική πολιτική 2028-2034

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

14:38ΚΥΠΡΟΣ

Κτηνότροφοι στην Κύπρο παρέδωσαν το παιδί τους στον υπουργό Δικαιοσύνης για να το... μεγαλώσει

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή μπετονιέρας στη Ρόδο - Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για 28 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή: Το όραμά του πολύτιμη παρακαταθήκη

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία την Πρωτομαγιά - Τα καλέσματα από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ντομπρόβσκις: «Αξιοσημείωτη ανάκαμψη της Ελλάδας από κάθε άποψη»

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί μετά από όσα είπε η Κοβέσι

14:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαντορίνη: Σύλληψη τριών «πορτοφολάδων» για διακεκριμένες κλοπές σε τουρίστες

14:13WHAT THE FACT

Ο «Δακτύλιος μπανιέρας» προσφέρει νέα στοιχεία για την ύπαρξη αρχαίου ωκεανού στον Άρη

14:12ANNOUNCEMENTS

Υπόγεια ρεύματα - Οργή λαού -Μία συναυλία αφιερωμένη στην ποίηση

14:07ANNOUNCEMENTS

4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access «Access by Design: Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Συνταγογράφηση

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Βρήκαν με ποιον «διακόπτη» ο εγκέφαλος παράγει ήχους-φάντασμα: Τι σημαίνει αυτό για τις εμβοές

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Πρώτη στην ΕΕ σε μείωση χρέους η Ελλάδα, το ρίξαμε στο 146,1% του ΑΕΠ - Πίνακες με την εξέλιξή του από το 1980

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι θα σήμαινε για τον κόσμο ένας μόνιμος «σταθμός διοδίων» του Ιράν για το πετρέλαιο

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Διαδηλωτής έριξε κόκκινη ουσία πάνω στον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί - Δείτε βίντεο

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε άρση ασυλίας»

13:28ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Αμυντικός της χρονιάς ο Άλφα Ντιαλό της Μονακό

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Διαδηλωτής έριξε κόκκινη ουσία πάνω στον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί - Δείτε βίντεο

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Πρώτη στην ΕΕ σε μείωση χρέους η Ελλάδα, το ρίξαμε στο 146,1% του ΑΕΠ - Πίνακες με την εξέλιξή του από το 1980

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα στήριξης: Τα νέα ποσά για το επίδομα σε συνταξιούχους και ΑμεΑ, τι ισχύει για τα €150 ανά τέκνο – Αυξάνονται οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Βρήκαν με ποιον «διακόπτη» ο εγκέφαλος παράγει ήχους-φάντασμα: Τι σημαίνει αυτό για τις εμβοές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ