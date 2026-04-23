Ο «Δακτύλιος μπανιέρας» προσφέρει νέα στοιχεία για την ύπαρξη αρχαίου ωκεανού στον Άρη

Η επιστημονική αναζήτηση στον κόκκινο πλανήτη επικεντρώνεται συχνά στο υδάτινο παρελθόν του

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αρχείου 

NASA
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας αρχαίος ωκεανός μπορεί να κάλυπτε σχεδόν το ένα τρίτο του Άρη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, αφήνοντας πίσω του ίχνη παρόμοια με αυτά στη μπανιέρα όταν αδειάζει.
  • Η μελέτη εντόπισε στον Άρη ένα γεωλογικό χαρακτηριστικό, παρόμοιο με την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Γης, που υποδεικνύει την ύπαρξη παλαιάς ακτογραμμής.
  • Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα είναι ανθεκτική στη διάβρωση και μπορεί να διατηρηθεί για δισεκατομμύρια χρόνια, καθιστώντας την σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό αρχαίων ωκεανών.
  • Ο πλανήτης ενδέχεται να είχε επιφανειακό νερό μέχρι και πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις.
  • Οι ιζηματογενείς αποθέσεις στις ακτές του Άρη θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο για μελλοντικές αποστολές, καθώς μπορεί να περιέχουν ίχνη αρχαίας ζωής.
Snapshot powered by AI

Ένας αρχαίος ωκεανός ενδέχεται να κάλυπτε, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια σχεδόν το ένα τρίτο του Άρη, αφήνοντας πίσω του μοναδική απόδειξη ένα σημάδι, παρόμοια με με αυτό που μένει στην μπανιέρα όταν έχει αδειάσει.

Η επιστημονική αναζήτηση στον κόκκινο πλανήτη επικεντρώνεται συχνά στο υδάτινο παρελθόν του, αλλά η ύπαρξη ενος ωκεανού στην επιφάνειά του αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των επιστημόνων.

Μία νέα έρευνα που διεξήχθη από τον πρώην μεταδιδακτορικό υπότροφο του Caltech, Abdallah Zaki, και τον καθηγητή γεωλογίας, Michael Lamb δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature στις 15 Απριλίου, αναφέρεται σε αυτό που ονομάζεται «Δακτύλιος μπανιέρας».

«Το ερώτημα είναι: αν υπήρχε ωκεανός στον Άρη και στέγνωσε, τι σημάδια θα είχε αφήσει;», δήλωσε ο Michael Lamb, κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Αυτό που ψάξαμε είναι μια ζώνη που θα περιβάλλει το σημείο όπου θα βρισκόταν η ακτογραμμή, σαν ένα επίπεδο πάγκο — γιατί αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε στη Γη, το οποίο γνωρίζουμε ως ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.»

Ο Lamb, καθηγητής γεωλογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, και ο Abdallah Zaki, διακεκριμένος μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν, πραγματοποίησαν προσομοιώσεις σε υπολογιστή με σκοπό να «στεγνώσουν» τους ωκεανούς της Γης και να διαπιστώσουν ποια γεωλογικά ίχνη θα άφηναν πίσω τους.

Η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα αναδείχθηκε ως το πιο διακριτό χαρακτηριστικό, παραμένοντας ανθεκτική στο πέρασμα του χρόνου και στις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα αναζήτησε ένα αντίστοιχο χαρακτηριστικό στον Άρη, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον δορυφόρο Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) της NASA. «Ψάξαμε για ένα παρόμοιο χαρακτηριστικό στον Άρη και βρήκαμε κάποια στοιχεία που υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να υπάρχει», είπε ο Lamb.

«Ωστόσο, δεν μοιάζει ακριβώς με την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Γης, οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία που το υποστηρίζουν, αλλά όχι όλα τα κομμάτια του παζλ».

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η παράκτια υφαλοκρηπίδα αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τα δεδομένα για τις ακτογραμμές από πολλές απόψεις.

Το κεκλιμένο χαρακτηριστικό είναι πιο εύκολα ορατό και πολύ μεγαλύτερο, με πλάτος περίπου 200 έως 400 μέτρα, γεγονός που το καθιστά σχετικά ανθεκτικό στη διάβρωση για δισεκατομμύρια χρόνια. Ο σχηματισμός αυτός θα προήλθε από ποτάμια που μετέφεραν ιζήματα στον ωκεανό, καθώς και από τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, ο πλανήτης ενδέχεται να είχε επιφανειακό νερό μέχρι και πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η μελέτη προτείνει νέους στόχους για μελλοντικές αποστολές. Αν υπήρχε κάποτε ζωή στον Άρη, οι ιζηματογενείς αποθέσεις από τις ακτές του Άρη θα μπορούσαν να έχουν διατηρήσει τα ίχνη της, όπως ακριβώς τα παράκτια ιζήματα στη Γη περιέχουν ένα ιστορικό αρχείο απολιθωμάτων από τις ηπείρους.

Σχόλια
