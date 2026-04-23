Απεργία την Πρωτομαγιά - Τα καλέσματα από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), υλοποιώντας την απόφαση του συνεδρίου της, προκήρυξε 24ωρη γενική απεργία την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 και καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η φετινή Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι ημέρα σύγχρονης διεκδίκησης σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει, συχνά εις βάρος της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις να αποτελούν όχι απλώς μια πρόκληση, αλλά και μια απειλή για χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η αύξηση του κόστους ζωής, η στεγαστική πίεση, η ενεργειακή επιβάρυνση και οι χαμηλοί μισθοί διαμορφώνουν μια καθημερινότητα που δεν αντέχεται άλλο».

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι θέτει στο επίκεντρο της φετινής Πρωτομαγιάς:

«- την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,

- την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα χέρια των κοινωνικών εταίρων,

- την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας, που κατατρώγουν τα εισοδήματα του κόσμου της μισθωτής εργασίας,

- τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας,

- την προστασία των δημόσιων αγαθών,

- την αποκατάσταση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου και

- την αντιμετώπιση των ογκούμενων οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων».

«Η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση.

Απεργούμε όχι μόνο για όσα χάθηκαν, αλλά και για όσα πρέπει να κατακτηθούν.

Απεργούμε, για να ακουστεί η φωνή της εργασίας στο σήμερα και να διαμορφωθεί το αύριο με όρους δικαιοσύνης.

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Μαΐου», υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία.

ΑΔΕΔΥ: Η 1η Μάη είναι ημέρα αγώνα και μνήμης

«Η 1η Μάη δεν είναι αργία, είναι ημέρα αγώνα και μνήμης. Τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης από το Σικάγο του 1886 έως σήμερα και συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στους χώρους δουλειάς». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της και καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

- Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

- Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

- Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

- Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ.

- Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

- Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

- Κατάργηση αντεργατικών νόμων.

- Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».

