Το gadget που μου έμαθε ότι το summer mood είναι «Be Squared, not Square»

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Το gadget που μου έμαθε ότι το summer mood είναι «Be Squared, not Square»
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Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των New Year's resolutions. Με την ίδια λογική, για κάποιους άλλους (εχμ, guilty) ο Ιούνιος είναι ο μήνας των summer resolutions. Κάθε χρονιά, τις πρώτες μέρες αυτού του μήνα, υπόσχομαι στον εαυτό μου λίγο-πολύ τα ίδια πράγματα: θα περπατάω περισσότερο, θα ξεκινήσω να πηγαίνω έστω ένα απόγευμα την εβδομάδα για τζόκινγκ ή για πιλάτες, θα κοιμάμαι νωρίτερα, δεν θα κουβαλάω στο σπίτι ή τις διακοπές τη δουλειά. Και κάθε Ιούνιο καταλήγω να τρέχω από deadline σε deadline, να διαβάζω/απαντάω σε emails στο κινητό ενώ περιμένω να πάρω τον καφέ μου και να αναρωτιέμαι γιατί νιώθω κουρασμένη ενώ το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε.

Δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα, όμως όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ ότι γι’ αυτό το πολυσυζητημένο well-being δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Αρκούν κάποιες μικρές, νέες συνήθειες που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου εύκολα ώστε να τις κρατήσεις τελικά: ένα καλύτερο πρόγραμμα ύπνου, λίγο περπάτημα μετά τη δουλειά αντί να «βουτήξεις» στον καναπέ, μερικές διατάσεις για λίγα λεπτά ανάμεσα σε δύο meetings για να ξεπιαστείς. Με λίγα λόγια, οτιδήποτε σε βοηθά να συνειδητοποιήσεις πως υπάρχεις κι εσύ και αξίζεις χρόνο για σένα. Αυτό ακριβώς μου έμαθε το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

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Stylish fit κάθε μέρα

Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που με κέρδισε στην αρχή ήταν το κομψό και διακριτικό, τετράγωνο design του smartwatch. Το λεπτό προφίλ, η μεγάλη φωτεινή οθόνη του με κρύσταλλο από ζαφείρι, που σου επιτρέπει να διαβάζεις εύκολα τα γράμματα ακόμα και όταν είσαι έξω στον ήλιο, και η στεφάνη από κράμα τιτανίου και κεραμικές λεπτομέρειες σε κάνουν να μην αποχωρίζεσαι το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro από τον καρπό σου.

Βλέπεις, με αυτό είσαι stylish είτε φοράς ένα μπλουζάκι, ένα σορτσάκι και τα αθλητικά σου και τρέχεις/περπατάς/κάνεις ποδήλατο στο πάρκο ή το γήπεδο της γειτονιάς, είτε ένα λινό σύνολο στο γραφείο, είτε ένα καλοκαιρινό φόρεμα στη βόλτα στην πόλη (και αργότερα στο νησί, έτσι;). «Be Squared, not Square», λέει η HUAWEI, δηλαδή να είσαι δυναμική, fit, γεμάτη ενέργεια και να έχεις το δικό σου στυλ χωρίς να είσαι προβλέψιμη και να εγκλωβίζεσαι σε μια ρουτίνα. Με το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είσαι ξεκάθαρα ακριβώς αυτό.

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Η λειτουργία που χρησιμοποίησα περισσότερο δεν ήταν αυτή που περίμενα

Αν με ρωτούσες πριν κάποιες μέρες ποια λειτουργία του smartwatch θα χρησιμοποιούσα περισσότερο, θα έλεγα μάλλον την καταγραφή βημάτων, των παλμών, του ύπνου και των θερμίδων μου, κάποια προηγμένη λειτουργία για το τρέξιμο (έχει και για ποδηλασία, trail running, γκολφ, ακόμα και freediving έως 40 μέτρα!) ή τα νέα mini-workouts της HUAWEI, τις μικρές καθοδηγούμενες ασκήσεις που μπορώ να κάνω όπου και να βρίσκομαι.

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Σήμερα θα σου πω ότι δεν περίμενα να ξεχωρίσω τη δυνατότητα που μου δίνει για ανέπαφες πληρωμές μέσω του Curve Pay. Αυτό το κατάλαβα μια μέρα την προηγούμενη βδομάδα, όταν βγήκα από τον ηλεκτρικό κι έκανα την καθιερωμένη στάση για καφέ. Καθώς έκανα την κίνηση να βγάλω το πορτοφόλι από την τσάντα μου συνειδητοποίησα ότι το ξέχασα σπίτι. Το να επιστρέψω σπίτι για να το πάρω δεν μου πέρασε καν από το μυαλό. Μου πέρασε όμως η σκέψη να τεντώσω τον καρπό μου, αυτόν που κοσμεί το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, και να πληρώσω εύκολα και γρήγορα τον καφέ μου. Από τότε, πληρώνω με αυτόν τον τρόπο από τον καφέ μέχρι την πρόσφατη παραγγελία με αθλητικά και τα εισιτήρια της συναυλίας που περιμένω πώς και πώς.

Αυτονομία από το γραφείο μέχρι το νησί (ή το βουνό)

Το καλοκαίρι είναι ίσως η εποχή που καταλαβαίνεις αν ένα gadget αξίζει πραγματικά να βρίσκεται στην καθημερινότητά σου γιατί τότε βρίσκεσαι συνεχώς έξω. Πας στο γραφείο, μετά πας να δεις μια ταινία στο θερινό ή για ένα χαλαρό afterwork drink/φαγητό με την κολλητή ή για τρέξιμο, ενώ κάποια ΣΚ μπορεί να πας για μπάνιο ή μια μονοήμερη. Και έρχονται και οι διακοπές, που σημαίνει ότι κάποιες μέρες το σπίτι/δωμάτιο θα σε βλέπει το πρωί και μετά το βράδυ πάλι.

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Ξέρεις τι άλλο σημαίνει αυτό; Πως το smartwatch πρέπει να έχει μπαταρία που αντέχει για να μην το φορτίζεις κάθε τρεις και λίγο. Εδώ είναι που εκτίμησα ακόμα περισσότερο το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro καθώς έχει αυτονομία έως και 10 ημέρες και έτσι δεν χρειάζεται να έχω διαρκώς έναν ακόμα φορτιστή στην τσάντα μου.

Η καθημερινότητά μας μάλλον είναι πολλά πράγματα, σίγουρα δεν είναι φλατ και τετράγωνη. Γι’ αυτό και το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro ταιριάζει τόσο σε αυτή. Fyi, αν ψάχνεις την ίδια «Be Squared, not Square» φιλοσοφία με τον ανάλογο μοντέρνο σχεδιασμό και τις fitness/health λειτουργίες αλλά σε πιο light, υπάρχει και το HUAWEI WATCH FIT 5 που και αυτό, όπως η Pro version του, είναι συμβατό με iOS και Android και κάνει την καθημερινότητά μας πιο smart, πιο stylish και πιο εύκολη. Ακόμα να τα τσεκάρεις;

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Τα HUAWEI WATCH FIT 5 Pro και HUAWEI WATCH FIT 5 είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της HUAWEI με τιμή γνωριμίας έως το τέλος Ιουνίου

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