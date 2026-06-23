Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

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Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου
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Σε μια περίοδο που η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου έχει εισέλθει σε μια νέα φάση αβεβαιότητας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι ζημιές σε περιφερειακές υποδομές, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που αναδύονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη παραμένει η διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα. Οι διακυμάνσεις στις τιμές, οι πιέσεις στη ναυτιλία και η αβεβαιότητα ως προς τη διαθεσιμότητα φορτίων LNG δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ευελιξία, η διαφοροποίηση και η πρόσβαση σε υποδομές αποκτούν καθοριστική σημασία.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ενισχύει σταθερά τη θέση της ως κρίσιμος παίκτης στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, διευρύνοντας τον ρόλο της πέρα από τα στενά όρια της εγχώριας κατανάλωσης και αναβαθμίζοντας τη δραστηριότητά της σε ένα πιο ανταγωνιστικό και περιφερειακό πεδίο. Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε ένα ολοένα πιο σύνθετο μοντέλο, όπου το LNG trading και η αξιοποίηση των ενεργειακών υποδομών λειτουργούν ως βασικά εργαλεία εμπορικής τοποθέτησης.

Η πρόσφατη κίνηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στον τομέα του LNG, με τη δημιουργία της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της στρατηγικής. Η νέα εταιρεία προχώρησε στην πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, με ετήσιες ποσότητες που μπορούν να φτάσουν έως και 1,5 εκατ. τόνους και δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η συνεργασία με τη Naftogaz μέσω Letter of Intent, που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2025, αφορά τη διοχέτευση αμερικανικού LNG στην ουκρανική αγορά, κατά τη χειμερινή περίοδο, με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να έχει ήδη υλοποιήσει την πρώτη παράδοση αμερικανικού φορτίου LNG στην Ουκρανία. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Παράλληλα, πρόσφατα κέρδισε και τον διεθνή διαγωνισμό που διεξήγαγε η Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG στη Βουλγαρία, υποβάλλοντας την πιο ανταγωνιστική προσφορά μεταξύ των συμμετεχόντων. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη τη δυνατότητά της να ανταγωνίζεται δυναμικά σε περιφερειακό επίπεδο και να συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού των επιμέρους αγορών.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή της σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης και ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), έχει διττό ρόλο. Πρώτον, το LNG που εισέρχεται στην εγχώρια αγορά μέσω της Αλεξανδρούπολης μπορεί να κατευθυνθεί προς γειτονικές χώρες, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Δεύτερον, ο IGB ενισχύει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων εμπορικών ροών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων φυσικού αερίου, αλλά και ενισχύοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Καθοριστικής σημασίας είναι και ο λεγόμενος «Κάθετος Διάδρομος», ο οποίος συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Μέσω αυτού του διαδρόμου, το LNG που εισάγεται από τις ΗΠΑ μπορεί να διοχετευθεί προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας την ενεργειακή τους ασφάλεια και μειώνοντας την εξάρτηση από παραδοσιακές πηγές.

Συνολικά, η ΔΕΠΑ Εμπορίας μέσα από τη συμμετοχή της σε στρατηγικές υποδομές, την ενεργό παρουσία της στο LNG και την ανάπτυξη διασυνοριακών εμπορικών ροών, διαμορφώνει μια σταθερά ενισχυόμενη παρουσία στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου και ενισχύει τον ρόλο της ως διαχειριστής ενεργειακών ροών στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, το LNG trading αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο στρατηγικής τοποθέτησης, επιτρέποντας στην εταιρεία να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της διεθνούς αγοράς και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ευέλικτου ενεργειακού συστήματος για την Ελλάδα, καθιστώντας την περιφερειακό κόμβο ενέργειας και αναβαθμίζοντας τον γεωστρατηγικό της ρόλο.

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