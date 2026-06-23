ΗΠΑ: 18χρονος νίκησε τον καρκίνο χάρη σε μια υπόσχεση που του έδωσε η γιατρός του

Ένας 18χρονος από το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και να αποφοιτήσει από το λύκειο, χάρη στη βοήθεια της γιατρού του, η οποία του προσέφερε υποστήριξη μέσω της... φιλίας.

Το 2022, σε ηλικία 14 ετών, ο Ντίλαν Μουανίκι διαγνώστηκε με καρκίνο του νεφρού σε προχωρημένο στάδιο. Οι γιατροί του έδωσαν μόλις οκτώ μήνες ζωής. Ωστόσο, σήμερα είναι ζωντανός χάρη στη Dr. Μέρι Όστιν, η οποία έκανε πολλά περισσότερα από το να θεραπεύσει τον καρκίνο του — έγινε φίλη του.

«Τρώγαμε κάθε ημέρα μαζί μεσημεριανό, γνώρισε τα παιδιά μου και η σχέση μας εξελίχθηκε φυσικά σε φιλία», είπε η Dr. Μέρι Όστιν μιλώντας στο CBS News.

Από την πλευρά του, ο Ντίλαν είπε ότι την αποκαλεί «δεύτερη του μαμά». «Είναι η "συνεργός" μου», είπε.

Ο Ντίλαν χρειάστηκε να κάνει χημειοθεραπείες για 52 εβδομάδες και η Όστιν ήταν πάντα στο πλευρό του, ειδικά στις πιο δύσκολες του μέρες, όταν πίστευε ότι δεν θα ζήσει για να αποφοιτήσει από το λύκειο.

Οι γονείς του Ντίλαν πιστεύουν ότι η φιλία ανάμεσα στον Ντίλαν και την Όστιν συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάρρωση του γιου τους.

«Απλά του έδινε κουράγιο», είπε η μητέρα του Ντίλαν, Λούσι. «Του έλεγε: “Σου υπόσχομαι ότι αν συνεχίσεις να παλεύεις θα καταφέρεις να ζήσεις, και τότε θα έρθω στην αποφοίτησή σου», πρόσθεσε ο πατέρας του Ντίλαν.

Τώρα, 4 χρόνια αργότερα, ο Ντίλαν έχει νικήσει τον καρκίνο και τον Μάιο αποφοίτησε από το λύκειο. Αρχικά, ο 18χρονος νόμιζε ότι η Όστιν δεν θα παρευρεθεί στην αποφοίτηση του, καθώς εργάζεται πλέον στο Παιδικό Νοσοκομείο του Σιάτλ, 1.500 μίλια μακριά.

«Αλλά, η Όστιν πάντα κρατάει τις υποσχέσεις της», δήλωσε συγκινημένη η μητέρα του Ντίλαν στο αμερικανικό μέσο.

Δείτε βίντεο από την αποφοίτηση του Ντίλαν: