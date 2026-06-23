ΗΠΑ: 18χρονος νίκησε τον καρκίνο χάρη σε μια υπόσχεση που του έδωσε η γιατρός του
Το 2022, σε ηλικία 14 ετών, ο Ντίλαν Μουανίκι διαγνώστηκε με καρκίνο του νεφρού σε προχωρημένο στάδιο
Ένας 18χρονος από το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και να αποφοιτήσει από το λύκειο, χάρη στη βοήθεια της γιατρού του, η οποία του προσέφερε υποστήριξη μέσω της... φιλίας.
Το 2022, σε ηλικία 14 ετών, ο Ντίλαν Μουανίκι διαγνώστηκε με καρκίνο του νεφρού σε προχωρημένο στάδιο. Οι γιατροί του έδωσαν μόλις οκτώ μήνες ζωής. Ωστόσο, σήμερα είναι ζωντανός χάρη στη Dr. Μέρι Όστιν, η οποία έκανε πολλά περισσότερα από το να θεραπεύσει τον καρκίνο του — έγινε φίλη του.
«Τρώγαμε κάθε ημέρα μαζί μεσημεριανό, γνώρισε τα παιδιά μου και η σχέση μας εξελίχθηκε φυσικά σε φιλία», είπε η Dr. Μέρι Όστιν μιλώντας στο CBS News.
Από την πλευρά του, ο Ντίλαν είπε ότι την αποκαλεί «δεύτερη του μαμά». «Είναι η "συνεργός" μου», είπε.
Ο Ντίλαν χρειάστηκε να κάνει χημειοθεραπείες για 52 εβδομάδες και η Όστιν ήταν πάντα στο πλευρό του, ειδικά στις πιο δύσκολες του μέρες, όταν πίστευε ότι δεν θα ζήσει για να αποφοιτήσει από το λύκειο.
Οι γονείς του Ντίλαν πιστεύουν ότι η φιλία ανάμεσα στον Ντίλαν και την Όστιν συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάρρωση του γιου τους.
«Απλά του έδινε κουράγιο», είπε η μητέρα του Ντίλαν, Λούσι. «Του έλεγε: “Σου υπόσχομαι ότι αν συνεχίσεις να παλεύεις θα καταφέρεις να ζήσεις, και τότε θα έρθω στην αποφοίτησή σου», πρόσθεσε ο πατέρας του Ντίλαν.
Τώρα, 4 χρόνια αργότερα, ο Ντίλαν έχει νικήσει τον καρκίνο και τον Μάιο αποφοίτησε από το λύκειο. Αρχικά, ο 18χρονος νόμιζε ότι η Όστιν δεν θα παρευρεθεί στην αποφοίτηση του, καθώς εργάζεται πλέον στο Παιδικό Νοσοκομείο του Σιάτλ, 1.500 μίλια μακριά.
«Αλλά, η Όστιν πάντα κρατάει τις υποσχέσεις της», δήλωσε συγκινημένη η μητέρα του Ντίλαν στο αμερικανικό μέσο.
Δείτε βίντεο από την αποφοίτηση του Ντίλαν: