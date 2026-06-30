«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» του Άκη Δήμου - Από τον Οκτώβριο στο Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης», αυτό τον χειμώνα στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη ( Δροσοπούλου και Θάσου 11) σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη.

Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.

Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.

«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»



Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο.



Συντελεστές

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης - Φωτεινή Μπαξεβάνη

Σκηνικά:Σταύρος Λίτινας

Φωτισμοί: Ελένη Κάλτσου

Κουστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική:Φωτεινή Μπαξεβάνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Φανδρίδου

Creative Agency: Grid Fox



Πρωταγωνιστούν Αλφαβητικά:

Αργύρης Αγγέλου

Γιώργος Γιαννόπουλος

Γιολάντα Καλογεροπούλου

Αγγελική Λάμπρη

Χρήστος Τριπόδης

Σόλων Τσούνης

Και στον ρόλο της Ιοκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Διάρκεια παράστασης 90 λεπτά

Προπώληση: Εισιτήρια ΕΔΩ, more.com

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα 11257

Τηλέφωνά επικοινωνίας: 210 7622034

Δευτέρα – Σάββατο, ώρες 10:00 – 18:00

Email: methexis.productions@gmail.com

Website: https://methexis-productions.com/

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «Μέθεξις» – Χρήστος Τριπόδης