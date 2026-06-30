Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους: Επαναλειτουργεί έπειτα από 12 χρόνια με υπερσύγχρονες υποδομές

Snapshot Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους επαναλειτουργεί μετά από 12 χρόνια με υπερδιπλάσιους εκθεσιακούς χώρους και νέα μόνιμη έκθεση που παρουσιάζει σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα.

Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του μουσείου υποστηρίχθηκαν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στη νέα έκθεση περιλαμβάνονται εννέα αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη μετά από πολυετή έρευνα και τεκμηρίωση. Snapshot powered by AI

Έπειτα από δώδεκα χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του για το κοινό, πλήρως ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του μουσείου ως μια σημαντική ημέρα για το Άργος και συνολικά για την Αργολίδα.

Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019, στο πλαίσιο της πολιτικής για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω μεγάλων πολιτιστικών έργων.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους

Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, επαναλειτουργεί ύστερα από ένα σύνθετο έργο κτηριακής επέκτασης και μουσειολογικής αναβάθμισης, διαθέτοντας πλέον υπερδιπλάσιο εκθεσιακό χώρο συνολικής επιφάνειας 950 τετραγωνικών μέτρων. Στις νέες αίθουσες φιλοξενούνται μοναδικά ευρήματα ιδιαίτερης σημασίας από εμβληματικά μνημεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Κατά τον χαιρετισμό της, η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία του μουσείου σηματοδοτεί την επιστροφή ενός σημαντικού πολιτιστικού χώρου στους πολίτες. Όπως ανέφερε, το ανακαινισμένο μουσείο ακολουθεί μια σύγχρονη μουσειολογική αντίληψη και αναδεικνύει τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό πλούτο της Αργολίδας.

Τα 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη

Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ακόμη ότι η παράδοση 32 νέων ή πλήρως ανακαινισμένων μουσείων από το 2019 αποδεικνύει πως ο πολιτισμός αποτελεί σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα και σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Άργος μία από τις αρχαιότερες αδιάλειπτα κατοικημένες πόλεις της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι μαζί με τα τρία μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που διαθέτει η Αργολίδα, συγκροτούν μία μοναδική πολιτιστική ενότητα.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία του έργου, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός του ξεκίνησε το 2012, ωστόσο για αρκετά χρόνια παρέμεινε χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Όπως τόνισε, μετά το 2019 εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι πόροι και η θεσμική υποστήριξη, ώστε να ολοκληρωθεί μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ξενάγηση της Υπουργού Πολιτισμού στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους

Υπογράμμισε ακόμη ότι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με τη συστηματική εργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, επέτρεψαν την ολοκλήρωση ενός έργου υψηλής σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Όπως είπε, η επένδυση στον πολιτισμό δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση ενός μουσείου, αλλά την επιστροφή μιας ζωντανής πολιτιστικής υποδομής στην κοινωνία, η οποία ενισχύει την εκπαίδευση, αναβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών και δημιουργεί νέες προοπτικές για τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Μαρμάρινο άγαλμα Αντίνοου από τη Λέρνα Eurokinissi

Τόνισε επίσης ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασική κοινωνική ανάγκη και εργαλείο συνοχής, παιδείας και ανάπτυξης, ενώ επισήμανε πως η πολιτική ολοκλήρωσης εκκρεμών έργων πολιτισμού αποδίδει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επόμενη ημέρα για τον πολιτισμό στο Άργος

Μετά την ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην ολοκλήρωση της μουσειακής τριλογίας της πόλης, η οποία θα περιλαμβάνει το Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό και το νέο Επιγραφικό Μουσείο, με την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών στους Στρατώνες Καποδίστρια.

Παράλληλα, δρομολογείται και η αποκατάσταση του ιστορικού Ξενία των Μυκηνών, ώστε το εμβληματικό κτίριο να αποκτήσει νέα πολιτιστική χρήση.

Νέα έκθεση με ψηφιακές τεχνολογίες και σπάνια ευρήματα

Το κτηριακό έργο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ ο εξοπλισμός και η εγκατάσταση της νέας έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στις νέες, σύγχρονες αίθουσες παρουσιάζεται ένα εξαιρετικά πλούσιο σύνολο αρχαιολογικών ευρημάτων, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά.

Η νέα μόνιμη έκθεση εγκαταλείπει τη διάταξη του 1961 και υιοθετεί ως βασική μουσειολογική ιδέα το «παλίμψηστο», παρουσιάζοντας την ιστορία της πόλης ως μια διαρκή αλληλεπίδραση του παρελθόντος με το παρόν.

Η Υπουργός Πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους

Η αφήγηση αναπτύσσεται μέσα από εννέα θεματικές ενότητες, οι οποίες ξεκινούν με την έννοια του παλίμψηστου αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και συνεχίζονται με τη γέννηση της πόλης, τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, την οικονομική δραστηριότητα, την περίφημη αργειακή χαλκοπλαστική, τις λατρευτικές πρακτικές, τον κόσμο των νεκρών, την Αργεία χώρα και τον προϊστορικό οικισμό της Λέρνας.

Τα εννέα αγγεία που επέστρεψαν από τη Βουδαπέστη

Ξεχωριστή θέση στη νέα έκθεση καταλαμβάνουν τα εννέα αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη, ύστερα από πολυετή έρευνα και τεκμηρίωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα αγγεία είχαν αφαιρεθεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους την περίοδο 1970-1992 και, μετά την απόδειξη της προέλευσής τους από την Αργολίδα, επέστρεψαν οριστικά στον τόπο τους.

Δημιουργείται μια νέα «συνοικία μουσείων»

Η επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου, σε άμεση γειτνίαση με το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας και το μελλοντικό Επιγραφικό Μουσείο, δημιουργεί έναν νέο πολιτιστικό πυρήνα στο κέντρο του Άργους.

Σε συνδυασμό με τους διαμορφωμένους δημόσιους χώρους, διαμορφώνεται μια νέα «συνοικία μουσείων», η οποία λειτουργεί ως πύλη εισόδου σε μια περιοχή με εξαιρετικό ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο, με κορυφαίο σημείο αναφοράς τις γειτονικές Μυκήνες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η Αργολίδα είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που διαθέτει τρία μνημεία ενταγμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της στην πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας.

Ποιοι παρευρέθηκαν στα εγκαίνια

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος, ο δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος, η γενική γραμματέας Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, η πρόεδρος του ΟΔΑΠ Νικολέττα Βαλάκου, ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας Γρηγόρης Γρηγορακάκης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων Κωνσταντίνος Φρισήρας, υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και πλήθος πολιτών.

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