Υπουργείο Μετανάστευσης: Χρηματοδοτούνται έργα υποδομών στη Μυτιλήνη με περισσότερα από 3,14 εκατ.

Snapshot Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χρηματοδοτεί με 3,14 εκατ. ευρώ έργα υποδομών στους δήμους Λέσβου και Μυτιλήνης.

Στον δήμο Δυτικής Λέσβου διατίθενται 1,9 εκατ. ευρώ για βελτίωση οδών, αντιπλημμυρική προστασία και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στον δήμο Μυτιλήνης διατίθενται 1,24 εκατ. ευρώ για τη μελέτη κατασκευής νέου Ειδικού Σχολείου.

Τα έργα στοχεύουν στην αναβάθμιση υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Snapshot powered by AI

Πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ εξασφαλίστηκαν για την υλοποίηση σημαντικών έργων σε υποδομές των δήμων Λέσβου και Μυτιλήνης, από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 3.140.358,53 ευρώ τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων υποδομών με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα για το νησί. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, στον δήμο Δυτικής Λέσβου διατίθενται 1.902. 824,81 ευρώ για τρία έργα, ενώ στον Δήμο Μυτιλήνης θα δοθούν 1,237,533, 75 ευρώ για εκπόνηση μελέτης.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται αφορούν στη βελτίωση της δημοτικής οδού Πέτρας-Πετρίου και της αγροτικής οδού Λεπέτυμνος- Άγιος Δημήτριος, προϋπολογισμού 599.999,99 ευρώ. Επιπλέον, θα οριστικοποιηθεί η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στον χείμαρρο Τσικνιά, προϋπολογισμού 570.000,00 ευρώ, ενώ προχωρά και στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού σε γήπεδα ποδοσφαίρου 5 Χ 5, προϋπολογισμού 732.824,82 ευρώ.

Για τον Δήμο Μυτιλήνης διατίθεται χρηματοδότηση ύψους 1.237.533,75 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης.

Το υπουργείο αναφέρει ότι με τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, χρηματοδοτώντας έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

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