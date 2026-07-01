Γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο της 11ης Ναυτιλιακής Ημερίδας των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Ναυτιλίας στην κορυφαία ημερίδα του κλάδου

Newsbomb

Γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο της 11ης Ναυτιλιακής Ημερίδας των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ
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Με θεαματική επιτυχία στέφθηκε και φέτος η Ναυτιλιακή Ημερίδα- θεσμός των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ Πειραιά που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο της MINOAN LINES, Festos Palace, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του ναυτιλιακού κλάδου.

Αναδεικνύοντας μείζονα ζητήματα της Ναυτιλίας και των Logistics στον 21ο αιώνα, η 11η Ναυτιλιακή Ημερίδα που διοργανώθηκε από τους Τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Τουρισμού & Ναυτιλιακών Σπουδών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά έθεσε στο επίκεντρο:

  • την πράσινη μετάβαση (τεχνολογίες & κανονιστικό πλαίσιο)
  • τις νέες τεχνολογίες και τους αυτοματισμούς στους τομείς των λιμένων & των logistics
  • τις γεωπολιτικές εξελίξεις (με εστίαση στη Μέση Ανατολή & το Ιράν)
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Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, χαιρέτισε την ημερίδα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

Χαιρετισμό στην πρωτοποριακή Ημερίδα Ναυτιλίας των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στον Πειραιά απηύθυνε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, καθώς και οι κ.κ.

  • Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
  • Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής Α’ Πειραιά
  • Μιχάλης Λιβανός, ιατρός -υποψήφιος βουλευτής
  • Δημήτρης Καρύδης, Αντιδήμαρχος Πειραιά
  • Παναγιώτης Κυρίμης, επικεφαλής του «Europe Direct Piraeus»
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Στην εν λόγω ετήσια διοργάνωση -που στοχεύει κάθε χρόνο στην κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιωτών (Υπουργείου, Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίου, ενώσεων και εταιρειών του κλάδου κλπ.), αλλά και στον σχεδιασμό και προώθηση συνεργειών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ μαζί τους, σε καίρια θέματα για τη Ναυτιλία, την ακτοπλοΐα και τον θαλάσσιο Τουρισμό- έδωσαν το «παρών» ως ομιλητές οι κ.κ.:

  • Λουκάς Σιγάλας -Διευθύνων Σύμβουλος MINOAN LINES
  • Γεώργιος Ποντικάκος -Superintendent Engineer
  • Ευστάθιος Βαζαίος -Technical Manager TEO SHIPPING
  • Κωνσταντίνος Βουρουτζής -Global Bulk Carriers Segment Director, Lloyd’s Register
  • Μιχάλης Γαλιατσάτος -CEO, CARGO 360
  • Χαράλαμπος Σιαφλάς -Logistics & Supply Chain Entrepreneur
  • Γιώργος Πέτσης -Διευθύνων Σύμβουλος της DPorts Services
  • Δημήτρης Σταθακόπουλος -Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
  • Γιάννης Τριφύλλης -Executive Committee Member, Hellenic Chamber of Shipping
  • Άγγελος Συρίγος -Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου & Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτής ΝΔ
  • Δανάη Μπεζαντάκου -CEO Navigator Shipping Consultants
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Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν την Ημερίδα Ναυτιλιακών είχαν οι σπουδαστές και απόφοιτοι Ναυτιλιακών & Business της κορυφαίας εκπαιδευτικής δύναμης του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας (των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά), φοιτητές και πτυχιούχοι Ναυτιλιακών και Διοίκησης & Οικονομίας άλλων σχολών, καθώς και νέοι επαγγελματίες του κλάδου.

Συντονιστές της διοργάνωσης ήταν ο Δρ. Ιωάννης Παππάς (Πρέσβης Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα), καθώς και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Σ. Σκορδίλης και Έλλη Σπυροπούλου, ενώ παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι media από την ΕΡΤ -που κάλυψε το γεγονός- την DPG media (newsbomb, cnngreece, gossiptv, queen, κ.ά.) και την Prime Applications (newsbeast, news κ.ά).

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Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της, η 11η Ναυτιλιακή Ημερίδα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ κατέστησε σαφές ότι η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος, αλλά μια αδιάκοπη πορεία προς το μέλλον, με πυξίδα την Εκπαίδευση!

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ Πειραιά ευχαριστούν θερμά τη MINOAN LINES για την ευγενική της φιλοξενία, τους διακεκριμένους ομιλητές που μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους, αλλά και όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τον διάλογο.

Προνομιακά δίδακτρα για εγγραφές έως τις 22 Ιουλίου:

  • https://iekalfa.gr/
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406
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