Σεισμός 4,4 Ρίχτερ αισθητός στα Κύθηρα

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 17,5 χιλιόμετρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ αισθητός στα Κύθηρα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Κυθήρων.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3:00 το μεσημέρι και το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 17,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Επιπλέον, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων.

1782908665448-29544384-seismos-kithira.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:07ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Θανατηφόρο τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Αττάλεια - Ένας νεκρός και 12 τραυματίες

16:05ΥΓΕΙΑ

Η αποκατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη και ο κρίσιμος ρόλος της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν διέταξε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας - Το Καλίνινγκραντ στο επίκεντρο

16:00WHAT THE FACT

Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν εδώ και 74 χρόνια

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Δύο μηνύματα από το 112 - Εκκενώθηκε το χωριό Σφάκα

15:55LIFESTYLE

Άν Χάθαγουεϊ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της τρίτης εγκυμοσύνης - Εντυπωσίασε με κατακόκκινο σύνολο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας θαλάσσιος ελέφαντας με το όνομα Νιλ σπέρνει τον... τρόμο στην Τασμανία αλλά οι κάτοικοι τον λατρεύουν

15:48LIFESTYLE

Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Πού σημειώθηκαν τα περισσότερα και πού τα λιγότερα τροχαία τον Απρίλιο - Πίνακες

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμβέρσα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την πυρκαγιά στη δεκαώροφη πολυκατοικία - Δεκάδες τραυματίες

15:31ANNOUNCEMENTS

Πράσινη μετάβαση και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο της 11ης πρωτοποριακής Ναυτιλιακής Ημερίδας των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά στο FESTOS PALACE

15:30WHAT THE FACT

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι σκλάβοι»: Η επική απάντηση που έδωσε επιχειρηματίας σε πελάτη επειδή έκλεισε το εστιατόριο για δύο εβδομάδας

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση από την προηγούμενη

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ αισθητός στα Κύθηρα

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί τα καλοκαιρινά ταξίδια προκαλούν δυσκοιλιότητα και ποια είναι η λύση

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα - Επιχειρούν και 11 εναέρια μέσα

14:58ANNOUNCEMENTS

Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τρεις νεκροί από ασφυξία κατά την διάρκεια πανηγυρισμών στο Μεξικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμβέρσα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την πυρκαγιά στη δεκαώροφη πολυκατοικία - Δεκάδες τραυματίες

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Στο δρόμο και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας - Εκκενώθηκε καθώς υπέστη ζημιές στο ισόγειο μετά την κατάρρευση - Έλεγχοι της Πολεοδομίας

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Δύο μηνύματα από το 112 - Εκκενώθηκε το χωριό Σφάκα

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο 44χρονος οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με μάνα και κόρη πήγε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου για να μη φανεί πώς οδηγούσε

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ αισθητός στα Κύθηρα

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινος έγινε ο ουρανός στη Βενεζουέλα: Τι είναι το φαινόμενο «candilazo» - Βίντεο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση από την προηγούμενη

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα - Επιχειρούν και 11 εναέρια μέσα

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ