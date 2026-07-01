Σεισμός 4,4 Ρίχτερ αισθητός στα Κύθηρα

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Κυθήρων.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3:00 το μεσημέρι και το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 17,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Επιπλέον, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων.

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