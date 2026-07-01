Κόκκινος έγινε ο ουρανός στη Βενεζουέλα: Τι είναι το φαινόμενο «candilazo» - Βίντεο

Snapshot Ο ουρανός στη Βενεζουέλα έγινε κόκκινος λόγω του φαινομένου «candilazo», που συνδέεται με τη διάχυση του ηλιακού φωτός κατά το ηλιοβασίλεμα.

Το φαινόμενο προκαλείται από την αλληλεπίδραση της σκόνης της Σαχάρας με την ατμόσφαιρα και την σκέδαση Rayleigh.

Η υψηλή υγρασία, τα πυκνά σύννεφα και τα σωματίδια σκόνης εντείνουν τα κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα στον ουρανό.

Το φαινόμενο δεν έχει άμεση σχέση με τους σεισμούς που έπληξαν πρόσφατα τη Βενεζουέλα. Snapshot powered by AI

Στη Βενεζουέλα, η οποία έχει πληγεί από μια σειρά σεισμών, ο ουρανός έγινε κόκκινος σε μια απόκοσμη εικόνα που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Αυτό το φαινόμενο, που συνέβη έξι ημέρες μετά την καταστροφή, έχει προκαλέσει ανησυχία στα θύματα του σεισμού και οι ειδικοί έχουν εκφράσει τις απόψεις τους.

Οι ειδικοί λένε ότι το φαινόμενο έχει να κάνει με αλληλεπίδραση της σκόνης της Σαχάρας με την ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τη διάχυση του ηλιακού φωτός κατά το ηλιοβασίλεμα.

?? An eerie orange-red sky lit up Caracas, Venezuela



While many called it mysterious, experts say the phenomenon has a simple explanation: Saharan dust interacting with the atmosphere, combined with the scattering of sunlight at sunset.



But it still looks like the opening scene… https://t.co/U2L2L8B40z pic.twitter.com/ZegJG1EqgU — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026

Το φαινόμενο «candilazo»

Οι ειδικοί στη μετεωρολογία δήλωσαν ότι αυτή η αλλαγή στον ουρανό είναι ένα φυσικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται «candilazo» ή «arrebol crepuscular», προκαλείται από το ηλιακό φως που διανύει μια μεγαλύτερη διαδρομή μέσα στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το μπλε και το ιώδες φως μικρού μήκους κύματος διαμορφώνεται με σκέδαση Rayleigh, ενώ το κόκκινο και πορτοκαλί φως μεγαλύτερου μήκους κύματος γίνεται πιο έντονο καθώς διέρχεται από την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υψηλή υγρασία, τα πυκνά σύννεφα και ιδιαίτερα τα σωματίδια σκόνης που μεταφέρονται από την έρημο Σαχάρα μπορούν να εντείνουν περαιτέρω αυτά τα χρώματα. Η μεταφορά σκόνης που παρατηρείται στην Καραϊβική και τη βόρεια Νότια Αμερική κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί επίσης να προκαλέσει την ένταση των κόκκινων τόνων.

Από την άλλη πλευρά, οι επιστήμονες τόνισαν ότι το συμβάν δεν σχετίζεται άμεσα με σεισμούς.

En este momento en Caracas, impresionante fenómeno, conocido científicamente como la dispersión de Rayleigh, pero popularmente llamado “candilazo”, pintó el cielo de un rojo imponente, creando una postal histórica que jamás habíamos presenciado. pic.twitter.com/ozFdNVOHlv — Monitor Noticias ?️ (@MonitorNewsve) July 1, 2026

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