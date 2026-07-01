Οχάιο: «Καθαρό κακό» - 16 παιδιά, ανακαλύφθηκαν μέσα σε σπίτι υπό άθλιες συνθήκες

Snapshot Στο Οχάιο, 16 παιδιά βρέθηκαν ζωντανά σε άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες μέσα σε μια κατοικία στην ύπαιθρο του νότιου Οχάιο.

Τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν με κατηγορίες κακουργήματος για έκθεση παιδιών σε σοβαρό κίνδυνο και σωματική βλάβη.

Τα παιδιά, ηλικίας από 1,5 έως 18 ετών, βρέθηκαν με σοβαρά τραύματα, ενώ δύο μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε κέντρα αποκατάστασης.

Οι συλληφθέντες δεν είναι κάτοικοι της περιοχής και φαίνεται να ταξίδευαν, ενώ η υπόθεση δεν σχετίζεται με εμπορία ανθρώπων.

Η έρευνα συνεχίζεται με εκτέλεση δεύτερου εντάλματος σε άλλη οικία, ενώ οι συνθήκες χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως «καθαρό κακό». Snapshot powered by AI

Σε 4 συλλήψεις ενηλίκων προχώρησαν οι αρχές στο Οχάιο όταν μέσα σε μία αγροικία στην ύπαιθρο στα νότια, εντοπίστηκαν 16 παιδιά να ζουν υπό «απαράδεκτες» συνθήκες.

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερις ενήλικες με την κατηγορία του κακουργήματος της έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο, αφού ανακάλυψαν την Τρίτη 16 παιδιά που είχαν επείγουσα ανάγκη ιατρικής περίθαλψης σε μια κατοικία στην ύπαιθρο του νότιου Οχάιο.

Το Γραφείο Ερευνών του Οχάιο και το τοπικό τμήμα του σερίφη έκαναν έρευνα σε μια κατοικία στο μικρό χωριό Χάμντεν, όπου βρήκαν τα παιδιά σε συνθήκες που οι αρχές χαρακτήρισαν «απαράδεκτες».

«Συνθήκες που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε ότι ζουν άνθρωποι, πόσο μάλλον παιδιά», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Οχάιο Άντι Γουίλσον σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αρχές συνέλαβαν τους Γκάρι Σάιντερς Τζούνιορ, Γκάρι Σάιντερς Σενιόρ, Κριστίνα Σάιντερς και Ελίζαμπεθ Σάιντερς. Δεν έχουν ακόμη παραπεμφθεί σε δίκη ούτε τους έχουν διοριστεί δημόσιοι συνήγοροι. Κατηγορούνται για το κακούργημα δεύτερου βαθμού της έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο, καθώς η υπόθεση σύμφωνα με τον εισαγγελέα, αφορά «σοβαρή σωματική βλάβη».

Ohio residents are grappling with shock and disbelief after authorities say they discovered 16 children living in what officials have described as horrific conditions inside a home.https://t.co/SivbIl3msw — 7News DC (@7NewsDC) July 1, 2026

Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν αν τα παιδιά είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά δήλωσαν ότι δεν επρόκειτο για περίπτωση εμπορίας ανθρώπων.

Ανέφεραν επίσης ότι οι ενήλικες δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής και φαίνεται να ταξίδευαν.

Το Χάμντεν έχει πληθυσμό λιγότερο από 1.000 κατοίκους. Τα παιδιά ήταν ηλικίας από 1,5 έως 18 ετών και περιλάμβαναν τόσο αγόρια όσο και κορίτσια, σύμφωνα με τις αρχές.

Αρκετά από τα παιδιά βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση όταν εντοπίστηκαν, ενώ δύο από αυτά χρειάστηκε να μεταφερθούν αεροπορικώς σε κέντρα αποκατάστασης λόγω των τραυματισμών τους.

Ο Γουίλσον δήλωσε ότι ήταν η χειρότερη σκηνή που είχε συναντήσει σε ολόκληρη την καριέρα του, περιγράφοντας αυτό που είδε ως «καθαρό κακό».

Οι αρχές εκτέλεσαν επίσης ένα δεύτερο ένταλμα έρευνας στην οικία την Τρίτη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.