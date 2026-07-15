ICEYE και Adamant Composites ενώνουν δυνάμεις για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαστημική αγορά

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη σύνθετων υλικών στην κατασκευή δορυφόρων: Ένα νέο κεφάλαιο για το εγχώριο διαστημικό οικοσύστημα

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ICEYE και Adamant Composites ενώνουν δυνάμεις για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαστημική αγορά
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Η ICEYE παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία SAR (Synthetic Aperture Radar), και η Adamant Composites κορυφαία ελληνική εταιρεία σύνθετων υλικών για διαστημικές εφαρμογές, ανακοινώνουν τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (MoU). Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι η κοινή ανάπτυξη βιομηχανικών ικανοτήτων για την κατασκευή δορυφόρων σε μεγάλη κλίμακα, τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαστημικού κλάδου.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δύο καινοτόμοι οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες στην κατασκευή δορυφόρων, να ενισχύσουν την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και να διεκδικήσουν από κοινού πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνή διαστημικά προγράμματα. Για την ICEYE Hellas η συμφωνία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός δυναμικού, εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος με βιώσιμη αξία για την ελληνική οικονομία καθώς και το επιστημονικό και βιομηχανικό οικοσύστημα.

Στρατηγική σημασία για το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα

Η συμφωνία αυτή αποτελεί απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μετεξελίσσεται από έναν απλό αποδέκτη διαστημικής τεχνολογίας, σε ενεργό παραγωγό της. Η Adamant Composites, με έδρα στην Πάτρα, διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία σε δομές σύνθετων υλικών και ηλιακά συστήματα για διαστημικές εφαρμογές, ενώ η ήδη ισχυρή παρουσία της στην αλυσίδα εφοδιασμού διαστημικών προγραμμάτων της ESA την καθιστά ιδανικό εταίρο για ένα από τα πιο φιλόδοξα βιομηχανικά εγχειρήματα που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Η συνεργασία ενισχύει άμεσα τη βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας στη χώρα, δημιουργεί τεχνογνωσία σε εξαιρετικά εξειδικευμένους κλάδους και ανοίγει νέες προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία. Παράλληλα, αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη αυτόνομης εγχώριας βιομηχανικής ικανότητας στην κατασκευή δορυφόρων — έναν τομέα με τεράστια στρατηγική και οικονομική αξία για τις επόμενες δεκαετίες.

«Η συνεργασία με την Adamant αντικατοπτρίζει ακριβώς το όραμά μας: να χτίσουμε ένα βιώσιμο βιομηχανικό οικοσύστημα στην Ελλάδα που να τροφοδοτεί τον παγκόσμιο αστερισμό SAR της ICEYE. Έχουμε τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε μια τεχνολογική βάση που να παράγει δορυφόρους τελευταίας τεχνολογίας εδώ, στην Ελλάδα, με ελληνικά χέρια και ελληνική τεχνογνωσία. Αυτή είναι βιομηχανική πολιτική στην πράξη.»

— Βασίλης Χαλουλάκος, CEO, ICEYE Hellas

«Η δημιουργία ενός αστερισμού δορυφόρων στην ταχύτητα και κλίμακα που στοχεύουμε απαιτεί κάτι παραπάνω από εξαιρετική τεχνολογία και απαιτεί τους κατάλληλους εταίρους. Χρειαζόμαστε εταίρους έτοιμους να μεγαλώσουν μαζί μας: γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Η Adamant Composites είναι ακριβώς αυτό. Βαθιά ικανή, με υψηλό κίνητρο και ριζωμένη σε μια χώρα με αξιοσημείωτο ταλέντο και ισχυρή βιομηχανική παράδοση στην αμυντική βιομηχανία. Έτσι χτίζουμε το βιομηχανικό υπόβαθρο των δορυφόρων του αύριο.»

— Dioni Díaz González, Senior Vice President, Global Manufacturing Organisation, ICEYE

‘Οι δορυφορικές συστοιχίες νέας γενιάς με παγκόσμια κάλυψη απαιτούν καινοτομία, space heritage και βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Με οδηγό αυτό, επενδύουμε συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και εξοπλισμό, αναπτύσσοντας μια ισχυρή παραγωγική βάση με δυνατότητα κατασκευής διαστημικών υποσυστημάτων για περισσότερους από 140 δορυφόρους ετησίως. Αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας πορεία και ενισχύει τη δέσμευσή μας για περαιτέρω επενδύσεις, εδραιώνοντας την Adamant Composites ως έναν αξιόπιστο Ευρωπαίο βιομηχανικό εταίρο για την παγκόσμια διαστημική αγορά.’

— Αντώνιος Βαβουλιώτης, CEO, Adamant Composites

Αντικείμενο και ορίζοντες συνεργασίας

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, οι δύο εταιρείες θα εργαστούν από κοινού σε τρεις βασικούς άξονες:

  1. Την βελτιστοποίηση της κατασκευαστικής διαδικασίας δορυφορικών υποσυστημάτων.
  2. Την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής μεγάλης κλίμακας.
  3. Την από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά διαστημικά προγράμματα.

Το MoU έχει τριετή διάρκεια και αποτελεί τη βάση για τη σύναψη επιμέρους συμφωνιών με συγκεκριμένες δεσμεύσεις μηχανικής, παραγωγής και προμήθειας.

Η συνεργασία ICEYE – Adamant Composites έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Ελληνικού Διαστημικού Προγράμματος «Άξονας 1.2», στο πλαίσιο του οποίου η ICEYE ανέπτυξε και έθεσε σε τροχιά τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους ραντάρ. Συνεχίζοντας να επενδύει στην Ελλάδα, η ICEYE επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να καταστήσει τη χώρα έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς κόμβους παραγωγής διαστημικής τεχνολογίας.

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