ICEYE: Συνεργασία με την Arianespace για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στο διάστημα

Η συμφωνία εντάσσεται στη σταθερή δέσμευση της ICEYE στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, με την Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους κόμβους ανάπτυξης και παραγωγής δορυφόρων της εταιρείας

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ICEYE: Συνεργασία με την Arianespace για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στο διάστημα
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Η ICEYE, η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στην κυρίαρχη πληροφόρηση με δεδομένα από το διάστημα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών εκτόξευσης Arianespace. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν την αξιοποίηση των υπηρεσιών εκτόξευσης της Arianespace για μελλοντικές αποστολές δορυφόρων της ICEYE με τον ευρωπαϊκό πύραυλο βαρέως τύπου, Ariane 6, δίνοντας έμφαση σε ευρωπαϊκές κυβερνητικές και θεσμικές αποστολές.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της ICEYE στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα εκτοξεύσεων και την ενεργό συμβολή της στην ενίσχυση του. Η ενδεχόμενη συνεργασία θα συνδυάσει τις δυνατότητες εκτόξευσης του Ariane 6 με την τεχνογνωσία της ICEYE στην παρατήρηση της Γης, μέσω Ραντάρ Συνθετικού Διαφράγματος (SAR), συμβάλλοντας στην κάλυψη των στρατηγικών αναγκών της Ευρώπης για κυρίαρχη πρόσβαση στο διάστημα και δεδομένα παρατήρησης της Γης.

Ο Ariane 6 αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), σε συνέχεια ανάθεσης στην ArianeGroup. Ο ευρωπαϊκός διαστημικός πύραυλος, βαρέως τύπου Ariane 6, αποτελεί ένα αξιόπιστο σύστημα εκτόξευσης νέα γενιάς, που εξυπηρετεί θεσμικούς και εμπορικούς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η Arianespace διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, με 362 ολοκληρωμένες εκτοξεύσεις και περισσότερους από 1.200 δορυφόρους σε τροχιά για λογαριασμό 150 πελατών παγκοσμίως. Ο Ariane 6 έχει ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία εννέα πτήσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις εντός του 2026.

Παράλληλα, η ICEYE διπλασιάζει τον ετήσιο ρυθμό παραγωγής της, από 50 δορυφόρους,σε 100 δορυφόρους από το 2027 και έπειτα.

Με αφορμή τη νέα συνεργασία, ο Rafał Modrzewski, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της ICEYE, δήλωσε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας μας επιτρέπει να διερευνήσουμε τη δυνατότητα για αξιοποίηση του Ariane 6 ως έναν ευρωπαϊκό πάροχο εκτόξευσης μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής αξιοπιστίας, που μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση κυρίαρχων αποστολών για τους πελάτες μας. Η κλιμάκωση της παραγωγής των δορυφόρων μας συμβαδίζει με την αντίστοιχη κλιμάκωση πολλαπλών και ανθεκτικών διαδρομών προς το διάστημα. Είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στην ενίσχυση των κυρίαρχων διαστημικών υποδομών της Ευρώπης».

Ο David Cavaillolès, Διευθύνων Σύμβουλος της Arianespace, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συνεργαζόμαστε με την ICEYE, μια καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή εταιρεία. Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση κυρίαρχης πρόσβασης στο διάστημα και την υποστήριξη κρίσιμων δυνατοτήτων, όπως η παρατήρηση της Γης. Επιβεβαιώνει, επίσης, τη σταθερή στήριξη της Arianespace προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους θεσμικούς φορείς, καθώς και τη συμβολή της σε έναν ισχυρό και αυτόνομο ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα».

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2026, η ICEYE ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα με τη δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης μονάδας διαστημικής βιομηχανίας, μέσω της θυγατρικής της ICEYE Hellas. Η νέα εγκατάσταση θα καλύπτει το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας, από την έρευνα και ανάπτυξη, την κατασκευή υποσυστημάτων και τη συναρμολόγηση, έως την ολοκλήρωση και τις δοκιμές δορυφόρων, με στόχο την πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2027. Η επένδυση αναδεικνύει την Ελλάδα σε έναν από τους βασικούς κόμβους παραγωγής δορυφόρων της ICEYE, στην Ευρώπη.

Οι κυρίαρχοι δορυφορικοί αστερισμοί που κατασκευάζει η ICEYE δεν έχουν περιορισμούς ITAR. Παραδίδονται ως ολοκληρωμένο και ασφαλές σύστημα, το οποίο μπορεί να εκτοξευθεί, να τεθεί σε τροχιά και να καταστεί επιχειρησιακά έτοιμο εντός 12 μηνών, συμπεριλαμβανομένου του επίγειου σταθμού ελέγχου παράλληλα με την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού και τη συνεχή αναβάθμιση του λογισμικού. Μέχρι σήμερα, επτά κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν προμηθευτεί κυρίαρχους αστερισμούς από την ICEYE, καθιστώντας την τον κορυφαίο ευρωπαϊκό πάροχο πληροφοριών από το διάστημα.

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